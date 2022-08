Für den Zusammenhalt im Ort: Dorfgemeinschaft Lauenbrück ist aktiver denn je

Von: Lars Warnecke

Vorstandssitzung in der Scheune: 1. Vorsitzender Adam Pazdzioch (3.v.l.) und sein Kollege Ingo Norrenbrock (r.) feilen mit weiteren Mitstreitern an neuen Ideen. © -

Neue Führung, neue Ziele: Die Dorfgemeinschaft Lauenbrück (DGL) steht nicht still. Neben dem Erhalt von bewährten Aktionen, die den Zusammenhalt im Dorf fördern sollen, will sich der 1994 gegründete Verein verstärkt in der örtlichen Jugendarbeit einsetzen.

Lauenbrück – Es gibt Dinge, die sind aus dem Lauenbrücker Dorfleben einfach nicht wegzudenken. Wer möchte schon Traditionen wie das Erntefest im September mit seiner schmucken Wagenparade missen? Oder das feucht-fröhliche „Fischerstechen“ auf dem Wiesensee? Beides Aktionen, die etwas gemein haben: Sie mobilisieren die Einwohner und schaffen damit ein Gefühl von Zusammenhalt. Um nicht mehr und nicht weniger geht es jedenfalls den Organisatoren von der Dorfgemeinschaft Lauenbrück (DGL) – und das seit mittlerweile 28 Jahren. 1994 war es, dass sich der rührige Verein gegründet hatte. „Damals ging es noch vorrangig darum, Konzertfahrten zu organisieren“, blickt Ingo Norrenbrock, der zweite Vorsitzende, auf die Anfänge zurück. Die gecharterten Busse, mit denen man in schöner Regelmäßigkeit in Richtung Bremen oder Hamburg aufgebrochen sei, zu Rock- und Popveranstaltungen, seien stets ausgebucht gewesen. Noch heute zeugt das DGL-Logo von diesen Zeiten – es zeigt einen Löwen, das Wappentier der Gemeinde, mit einer Gitarre.

Wie die Jungfrau zum Kinde

Der 50-Jährige selbst hat diese Ära, die heute längst schon wieder Geschichte ist, nicht miterlebt, ist Norrenbrock doch erst seit 2016 mit seiner Familie in Lauenbrück wohnhaft. Gebürtig kommt er aus dem Emsland. Zu dem Verein hinzugestoßen sei er wie die Jungfrau zum Kinde, sagt der an der Ostetalschule in Sittensen beschäftigte Lehrer. „Dabei hatte ich mein Leben lang noch nie etwas mit Vereinsarbeit am Hut.“ Nicht ganz unschuldig an seinem „Aufstieg“ gewesen sei Adam Pazdzioch, der heutige erste Vorsitzende. „Adam und ich kannten uns schon uns über den Erntewagenbau und über unsere Kinder, die in der gleichen Schulklasse waren“, berichtet der dreifache Familienvater. Eines Tages, im März 2019, sei Pazdzioch, der seinerzeit bereits der rund 80 Mitglieder zählenden DGL angehört hatte, auf ihn zugegangen mit der Nachricht, dass die Zukunft des Vereins und damit auch dessen Veranstaltungen auf Messers Schneide stünden. Der Lauenbrücker erinnert sich: „Esperanza Freude-Quade, die vorherige Vorsitzende, wollte nach vielen Jahren aus dem Amt ausscheiden – nur ein Nachfolger war anfangs nicht in Sicht, sodass die Vereinsauflösung drohte.“ Sein Kumpel habe ihm daraufhin gut zugeredet, sich zur Wahl aufstellen zu lassen. „Er meinte, er würde wohl den Vorsitz gerne übernehmen – aber nur mit mir im Doppel.“ Lange bitten lassen habe er sich trotz seiner Unerfahrenheit nicht müssen: „ Unser Erntefest und das Fischerstechen sind traditionelles Dorfgut, was es zu erhalten gilt – man hat ja sonst im Ort wenig, wo was stattfindet.“

2019, kaum in Amt und Würden, sei für beide Neulinge jedenfalls ein spannendes Jahr gewesen. „Man musste sich ja auch erstmal einarbeiten“, meint der gebürtige Pole Adam Pazdzioch (51), der seit 2007 in Lauenbrück lebt und in Hamburg als Geschäftsführer der Kreuzfahrt-Reederei „Sea Cloud Cruises“ arbeitet. Aktuell würden in der Dorfgemeinschaft gerade mal eine Handvoll Leute aus dem Vorstand die Strippen ziehen – mit dem Anliegen, etwas fürs Dorf zu machen. „Wir machen es nicht, weil uns langweilig ist.“ Der große Rest in der DGL seien fördernde Mitglieder. „Es dürften sich also durchaus noch mehr organisatorisch beteiligen“, wirbt er um aktive Mitarbeit.

Sehenswerte Wagenparade: Das Erntefest in Lauenbrück wird von der DGL organisiert. © md

Etabliertes erhalten, darum geht es den Verantwortlichen. Aber nicht nur. „Aktuell arbeiten wir daran, das Augenmerk mehr auf unsere jugendlichen Dorfbewohner zu legen“, berichtet Ingo Norrenbrock. Dazu sei inzwischen auf politischer ebene auch eine fraktionsübergreifende Arbeitsgemeienschaft ins Leben gerufen worden, die die Möglichkeiten eines festen Jugendtreffs, wie er vor Jahren in Lauenbrück schon mal exisitiert hatte, zu prüfen. Eine konkrete Vorstellung, wo sich ein solches Domizil realisieren lassen könnte, haben die beiden Vorsitzenden bereits allemal: „Wenn wir die Räume in der alten Grundschule bekommen würden, wäre das wunderbar für uns“, sagt Pazdzioch. Ihm schwebe eine Nachnutzung als Dorfgemeinschaftshaus vor, in dem auch andere Vereine tätig werden könnten – und Kinder und Jugendliche eben einen festen Anlaufpunkt hätten, beispielsweise im Rahmen einer monatlichen Disco. „Zudem könnten wir dort prima unseren Getränkewagen unterstellen.“

Gemeinnützigkeit das Ziel

Der soll auch beim bevorstehenden Straßenflohmarkt Mitte September wieder zum Einsatz kommen, wie auch beim Erntefest, für das in der DGL die Vorbereitungen schon auf Hochtouren laufen – dieses Mal jedoch ohne Einbeziehung des Bistros Scheune, das bekanntlich Ende des Monates seine Türen schließen wird. Immerhin: Einen Ersatz-Toilettenwagen haben die Macher für beide Großveranstaltungen bekommen können – dank finanzieller Unterstützung der Gemeinde. „Im nächsten Jahr, sollte es dann noch immer keine Nachfolgelösung für die Scheune geben, müssen wir sehen, wie wir das Geld zusammenkriegen“, meint Norrenbrock.

Auch deshalb möchte der Traditionsverein demnächst den Gemeinnützigkeitsstatus erlangen, um aus der Öffentlichkeit zusätzliche Spenden generieren zu können. „Dafür müssen wir noch ein bisschen unsere Satzung umändern“, kündigt das Vorsitz-Doppel an.