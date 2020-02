Im Frühjahr geht es los

Baustart für neues Feuerwehrhaus in Helvesiek erfolgt mit zeitlicher Verzögerung

+ Die an der Kreisstraße 212 gefällten Bäume geben den Blick auf das Gelände, auf dem ab Frühjahr das neue Feuerwehrhaus für die Helvesieker Brandschützer gebaut werden soll, frei. Foto: Warnecke

Helvesiek – Manchmal braucht man eben doch einen langen Atem: Seit 2016 laufen in der Samtgemeinde Fintel die Planungen für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Helvesiek. Ein Standort für den Zweckbau, der das alte, modernen Standards nicht mehr Rechnung tragende Domizil der Helscher Brandschützer an der Straße „Im Dorfe“ ersetzen soll, ist längst gefunden. Das Bauleitplanverfahren ist durch, die architektonische Gestaltung in trockenen Tüchern – die Zeichen könnten also auf Grundsteinlegung stehen. Und doch deutet an der K 212, dort, wo das Gebäude südlich zum Sportplatz seinen Platz finden wird, bis auf die gefällten Bäume noch nicht wirklich viel darauf hin, dass hier demnächst die Bagger anrollen könnten.