Kita „Löwenburg“ in Lauenbrück eröffnet am Schmiedeberg weiteren Standort

Von: Judith Tausendfreund

In den ehemaligen Räumlichkeiten der Tagespflege Fintel am Schmiedeberg zieht zum Jahreswechsel die „Kleine Löwenburg“ mit einer Krippengruppe ein. © Tausenfreund

Lauenbrück – Ein gutes Bild vor Ort konnten sich die Mitglieder des Fachausschusses für Bildung, Soziales und Jugend der Samtgemeinde Fintel bei ihrem Lokal-Termin in der „Kleinen Löwenburg“ in Lauenbrück machen. Diese hat am Schmiedeberg ihr Domizil und wird als Erweiterung der bisherigen Kita „Löwenburg“ zum Jahreswechsel eröffnet. Geplant ist eine neue Krippengruppe für Kinder im Alter von einem bis drei Jahren in der Zeit von 8 bis 14 Uhr, angeboten wird auch eine Frühbetreuung in der Zeit von 7.

30 bis 8 Uhr sowie eine verlängerte Mittagsbetreuung bis 15 Uhr. Aktuell ist die Einrichtung noch nicht ganz fertiggestellt, auch gibt es fünf offene Plätze, die noch vergeben werden können. „Aber schon jetzt lässt sich erahnen, dass es hier einmal richtig gemütlich werden wird“, war unter den Politikern zu vernehmen.

Leiterin Linda Harder und ihre Stellvertreterin Lara Vogt führten die Besucherschar einmal quer durch das zweistöckige Haus und erläuterten die Pläne. Vorgesehen sind Spielräume, eine Garderobe, ein Wickeltisch, ein großzügiges Bad sowie eine geräumige Küche, die ganz im Landhausstil eingerichtet ist. Letztere konnten die neuen Bewohner von der Tagespflege Fintel übernehmen, die das Gebäude zuvor genutzt hatte. „Wir freuen uns schon darauf, hier mit den Kindern gemeinsam zu essen“, so die beiden Erzieherinnen. Die Räume im Erdgeschoss bieten auch einen Zugang zum etwa 30 Quadratmeter großen Garten, der mit einigen alten Obstbäumen ausgestattet ist.

Die Kita-Leiterinnen Lara Vogt (l.) und Linda Harder in der Küche der „Kleinen Löwenburg“. © -

Im oberen Gebäudebereich bereits hergerichtet sind ein Spielraum sowie eine Schlafstätte für die Kinder. Diese Räume sind abgetrennt von einem weiteren Bereich, den die Samtgemeinde als Hort für die Außendienstmitarbeiter nutzen möchte. Henrike Hoppe, Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, erläuterte diese ungewöhnliche Zusammenlegung. „Wir haben das Personal, das im Außenbereich tätig ist, aufgestockt.“ Das seien etwa die Hausmeister der Grundschule, aber auch technische Mitarbeiter oder solche der Abwasserreinigungsanlage. „Insgesamt ist Platz für sieben unserer Leute, die hier zum Beispiel ihre Mittagspause einlegen können“, so Hoppe. „Geplant ist auch, dass die sich hier aufwärmen, eine Dusche nehmen oder auch einmal eine Teambesprechung durchführen können.“ Der Raum werde von außen mit einem Fahrstuhl, aber auch über eine Treppe zugänglich sein – „so müssen unsere Mitarbeiter nicht durch die Kinderkrippe marschieren.“ Die Treppe im Hausinneren wiederum ist schon jetzt mit einer entsprechenden Kindersicherung versehen worden, damit die Kleinen nicht ohne Aufsicht die Etagen wechseln können.

Nachdem sich die Ausschussmitglieder von den angedachten Raumausstattungen überzeugen konnten, wurde ihnen von den beiden Kita-Leiterinnen noch ein Film gezeigt. „Wir wollten Ihnen nämlich auch unser großes Haus vorstellen“, so Linda Harder. Gemeinsam mit ihrer Kollegin führte sie die Politiker virtuell durch die Einrichtung, die im kommenden Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiern wird. Insgesamt bietet die „Löwenburg“ 30 Krippen- sowie 43 Kita-Plätze an, 13 Fachkräfte arbeiten in der Einrichtung. „Wir haben inzwischen auch eine Hauswirtschaftsfachkraft und sind sehr froh über diese Unterstützung“, führte Harder aus. Denn immer mehr Kinder würden das Mittagessen in Anspruch nehmen. Dieses werde zwar angeliefert, aber die bis zu 60 Essen müssten in alle Gruppen verteilt werden – und da gelte es doch einiges zu organisieren.

Betreut werden in der Einrichtung auch Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf. Harder berichtete darüber, dass sich die Anforderung an die Kinderbetreuung in den letzten Jahren stetig verändert habe – die Räume in der „alten“ Löwenburg seien aber gleich geblieben. Etwa der Turnhalle, die gerne zum Freispielen genutzt wird, fehlt nach wie vor ein Schallschutz. „Das ist für die Kinder, aber auch die Mitarbeiter einfach sehr laut und schlecht auszuhalten“, gab sie an.

Zum Abschluss ihres Ortstermins erfuhren die Politiker noch einiges über das in der Kita gelebte Konzept, welches den Kindern vor allem psychische Widerstandsfähigkeit für ihren späteren Lebensweg mitgeben soll. „Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig“, betonte Harder – die sollten ihren Nachwuchs jederzeit mit einem guten Gefühl in die Einrichtung bringen.