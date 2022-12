Serie Wohn(t)räume: Elke Pastor lebt im Mobilheimpark „Aukamp“ in Lauenbrück

Von: Lars Warnecke

Teilen

Drei Meter breit, Wohnraum auf 40 Quadratmetern – das Haus von Elke Pastor im Mobilheimpark ist nicht gerade groß. © -

„Wohne klein, lebe groß“ – im Mobilheimpark „Aukamp“ in Lauenbrück passt dieses Motto wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Eine, die hier auf gerade einmal 40 Quadratmetern haust, ist Elke Pastor.

Lauenbrück – Eine Führung durch das Haus von Elke Pastor ist eine kurzweilige Angelegenheit. Kein Wunder, lebt die 77-Jährige doch auf bescheidenem Raum. Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer, dazu eine kleine Veranda nebst Gärtchen – mehr braucht es für sie nicht, um in ihrem Eigenheim, das nicht mehr als 40 Quadratmeter Wohnfläche zählt, glücklich zu sein.

„Es ist mein kleines Puppenhaus“, sagt dessen Bewohnerin. Pastors Heimat ist seit sechseinhalb Jahren Lauenbrück – dort wohnt sie am Ortsrand mitten im Wald: im Mobilheimpark „Aukamp“. Eigentümerin des weitläufigen Areals, das sich über die Jahre und Jahrzehnte quasi zu einem eigenen Ortsteil der Gemeinde entwickelt hat, ist die Familie Graf von Bothmer. Mehr als 160 Hausnummern gibt es hier – Elke Pastors Domizil trägt die Nummer 136.

Wer die aufgeweckte Seniorin besuchen möchte, muss an ihrer Haustür klopfen – eine Klingel gibt es nicht. Was nach dem Eintreten auffällt: Für ein Häuschen, das irgendwann in den 1980er-Jahren gebaut wurde, ist dessen Einrichtung doch recht modern. Und wirklich wohnlich. Dafür hat Pastor mit viel Liebe zum Detail gesorgt. „Manche Leute sagen, es sei ja wie Dauercampen, davon habe ich mich aber nicht abbringen lassen, mich für dieses Lebensmodell zu entscheiden. Ich muss schließlich damit klarkommen, und nicht die anderen.“

Die Wahl-Lauenbrückerin fühlt sich rundherum wohl in ihrem Domizil. © -

Wie die meisten Parkbewohner, hat auch Elke Pastor mal in größeren Wohnverhältnissen gelebt – in ihrem Fall sogar in sehr viel größeren. „Früher war ich Besitzerin eines riesigen Hauses mit sechs Schlafzimmern, einem Pool und allem Drum und Dran.“ Das sei in Spanien gewesen – neben Deutschland, Argentinien und den USA nur eine ihrer Lebensstationen. Wie sie sich eine solche Immobilie habe leisten können? „Ich war dort selbstständig, habe ein Dolmetscher-Büro geführt und nebenher als Maklerin auch selbst Häuser verkauft“, erzählt sie. Auch in New York, wo sie anderthalb Jahre zugebracht hatte, lebte sie in räumlich großzügigen Verhältnissen. „Ich weiß also, wie es ist, groß zu wohnen – dennoch bin ich hier glücklicher, man brauchte ja damals auch Personal, um das alles gut in Schuss zu halten.“

Der Schritt vom Prunkbau zurück zum vergleichsweise bescheidenen Holzhäuschen – es sei ein bewusster gewesen, sagt Pastor. „Ich wollte mich im Alter verkleinern, einfacher leben, aber nicht in einer Mietwohnung, sondern in meinem eigenen Haus.“ Eben diese Verkleinerung habe natürlich aber auch dazu geführt, dass sie sich von ihrem Hab und Gut in großen Mengen habe trennen müssen. „Ich habe früher Kunst und Antiquitäten gesammelt – davon ist viel weggekommen, ebenso meine ganzen Klamotten.“ Noch lange Zeit nach ihrem Einzug sei sie immerwährend am Aussortieren gewesen – „manchmal fiel es mir natürlich schwer, aber es ist auch ein sehr befreiendes Gefühl.“

Aus dem Wohnzimmer bietet sich ein schöner Blick ins Grüne. © Warnecke

Um nicht unnötig Platz wegzunehmen, gibt es bei Elke Pastor bis auf die Haustür nur Schiebetüren – so hat es der Vorbesitzer, der nur ein halbes Jahr das Häuschen bewohnt hatte, bevor er verstarb, konzipiert. Reichlich Stauraum findet sich in den quasi unsichtbaren Einbauschränken – eine wirklich raffinierte Lösung. Was die Möblierung betrifft, sei das schon eine ziemliche Herausforderung gewesen, erinnert sich die 77-Jährige, die gebürtig aus Jever stammt. „Das Haus ist ja nur drei Meter breit!“ Viel Spielraum für zusätzliche Dekorationen bliebe da nicht. Aber immerhin für eine Klimaanlage, die im Sommer für angenehme Raumtemperaturen sorgt.

Man merkt: Elke Pastor fühlt sich längst angekommen. Sie schätze die weite Natur, die frische Luft, das herzliche Verhältnis zu ihren Nachbarn. Was sie festgestellt habe: Immer mehr unterschiedliche Leute würden sich für einen Wohnsitz im Mobilheimpark entscheiden – auch solche, die wie sie selbst durchaus Geld hätten. „Mit Corona wurde das ganz extrem.“ Dabei sei derzeit kein freies Häuschen mehr in der Anlage zu ergattern. „Und wenn ein Bewohner zurücktritt, dann sind schon wieder mindestens zehn Interessenten da.“