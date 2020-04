Freibad erhält letzten Schliff

„Bad im Wiesengrund“-Öffnung verzögert sich / Vorschlag liegt Politik vor

+ Für den Saisonstart ist das Duo Michaela Bosse und Markus Theilen gerüstet. Fotos: Goldstein

Fintel - Von Heinz Goldstein . Der Winkelschleifer ist nicht zu überhören. Markus Theilen, Fachangestellter für Bäderbetriebe und der Neue im Team vom „Bad im Wiesengrund“ entfernt mit dem Gerät am Sprungturm des Finteler Freibades die rostigen Stellen. Das Freibad erhält im wahrsten Sinne des Wortes den letzten Schliff vor einer Saisoneröffnung. „Dann folgen die Malerarbeiten am Turm und auf dem Gelände“, so Theilen. Auch Badleiterin Michaela Bosse ist voll in Aktion und malt mit gelber Farbe eine Sonne auf den Boden der Brücke, die am Nichtschwimmerbecken vorbeiführt.