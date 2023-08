Foodsharing-Bezirk agiert zwischen Fintel, Rotenburg und Schneverdingen

Von: Judith Tausendfreund

Janine Jach (links) und Jana Holst engagieren sich ehrenamtlich in Sachen Lebensmittelrettung. © Tausendfreund

Lebensmittel sinnvoll retten, das ist das Anliegen von Janine Jach und Jana Holst. Vor allem der Nachhaltigkeitsgedanke liegt den beiden am Herzen.

Fintel – Vor gut zehn Jahren startete eine Gruppe von Visionären die kostenlose Online-Plattform www.foodsharing.de. Die Idee dahinter: Lebensmittel retten, statt sie zu vernichten. Ein echter Wandel der Ess- und Konsumkultur war und ist angedacht – und dieser Idee angeschlossen haben sich zahlreiche Menschen, so auch Janine Jach und Jana Holst. Die beiden haben Ende 2022 einen eigenen Bezirk gegründet, um in Sachen foodsharing Fintel, Schneverdingen und Rotenburg nach vorne zu bringen. Inzwischen sind 130 foodsaver aktiv dabei, elf Kooperationspartner – Bäckereien oder Supermärkte – machen mit. Die Abholer der Waren sind ein gemischtes Publikum. Familien, Rentner, Alleinstehende. Die einen kommen, weil sie bedürftig sind. Andere kommen, weil sie die Verschwendung der Lebensmittel nicht unterstützen wollen.

Jana Holst kam über ihre Kinder, die in die Waldorfschule gehen, mit dem Thema in Kontakt. „Eine andere Mutter hatte ein ganzes Auto voller Gurken“, erinnert sie sich noch gut an ihre erste Begegnung mit einer „Lebensmittelsretterin“. Janine Jach erfuhr durch Bekannte aus Achim zum ersten Mal von der Vision des foodsharings. Holst und Jach lernten sich zufällig kennen und gründeten kurz entschlossen ihren eigenen Bezirk. Beide haben sich qualifiziert und sind mit einem Ausweis ausgestattet. Wenn sie unterwegs sind, um Ware abzuholen, können sie sich ausweisen.

Obst, Gemüse und mehr werden eingesammelt. © Privat

„Foodsharing verfolgt in erste Linie einen Nachhaltigkeitsanspruch“, erklärt Holst. Der Fokus liege nicht darauf, wer die Lebensmittel konsumiert. Es gehe vor allem um das Verhindern des Wegwerfens von Nahrung und um die Verteilung an bedürftige Gruppen. „Dabei stehen wir nicht in Konkurrenz zu anderen Gruppen, wie etwa der Tafel“, betont sie.

Immer mehr Teilnehmer

In den zehn Jahren, die seit der Gründung der Plattform vergangen sind, ist viel passiert. Inzwischen nutzen über 580 000 Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Plattform. „Wer dann selber aktiv werden will, muss die Regeln erlernen, die wichtig sind, um Lebensmittel zu retten“, erläuterte sie. Nur dann kann man offizieller „foodsaver“ werden. „Wichtig ist etwa die Unterscheidung zwischen dem Mindesthaltbarkeitsdatum und dem Verbrauchsdatum“, erklärt die engagierte Fintelerin. Denn wer zum Beispiel Fisch isst, der sich jenseits des Verbrauchsdatums befindet, riskiert eine Lebensmittelvergiftung. Das Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums ist in der Regel weniger problematisch. Diese Zusammenhänge zeigen auf, dass es beim foodsharing nicht nur um das Verteilen von Lebensmittel geht. Die Beteiligten übernehmen auch Verantwortung. „Wenn ich etwas weiter gebe, bin ich haftbar. Das ist wichtig für die Betriebe, die bereit sind, ihre Lebensmittel weiterzugeben“, so Holst. Das einfachste für die Supermärkte wäre es, abgelaufene Waren zu vernichten. Genau das wollen die foodsaver verhindern – daher bemühen sie sich um eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihren Kooperationspartnern.

Voll beladen ist der Wagen, die Lebensmittel werden weiter verteilt. © Privat

Qualifizierung ist wichtig

Wer sich qualifiziert hat, macht dann mindestens drei sogenannte Probeabholungen, um sich weiter in das Thema einzuarbeiten. „Wenn wir losziehen, melden wir uns an, die Lebensmittel werden uns dann überreicht“, schildert Holst den Vorgang. Gemeinsam mit Jach sortiert sie die Lebensmittel noch vor Ort. Obst, welches wirklich nicht mehr essbar ist, kommt in die Biotonne. Alles, was noch verwertbar ist, nehmen sie mit.

„Wir verteilen die Waren dann an jedermann, hier unterscheiden wir uns von der Tafel“, erklärt sie weiter. Gleichzeitig gebe es seit 2015 eine Kooperation mit der Tafel. Beide Zusammenschlüsse unterstützen sich gegenseitig. Während man bei der Tafel eine Berechtigung vorweisen muss, können die Lebensmittel der foodsaver von allen Menschen in Empfang genommen werden. „Wir wollen kein Urteil über die Notwendigkeit fällen“, erklärt Jach die unterschiedliche Herangehensweise. Beide unterstützen die Tafel, in dem sie viele Waren auch erst mal zur Ausgabestelle, etwa nach Scheeßel, bringen.

Enge Zusammenarbeit mit den Tafeln der Region

Beide arbeiten eng mit den Tafel-Ausgabestellen in Scheeßel, Rotenburg und auch Schneverdingen zusammen. Beispielsweise dann, wenn sie beim Großmarkt so viele Lebensmittel mitnehmen können, dass sie mehr als reichlich verteilen können. „Eine enge Zusammenarbeit gibt es auch, wenn die Tafel-Mitglieder nach dem Hurricane aktiv werden“, berichtet Jach. Alle würden dann gemeinsam einsammeln. „Wünschenswert wäre es, wenn sich mehr Menschen einen Ruck geben könnten, um ehrenamtlich aktiv zu werden“, findet Holst. Gerade bei der Tafel sei das Durchschnittsalter der Helfer hoch. „Die jüngere Generation kommt nicht nach, auch deshalb ist es gut, dass foodsharing die Tafel unterstützt.“ Denn hier sei tendenziell eher ein jüngeres Publikum unterwegs, auch viele Studenten kennen foodsharing. Die jüngeren Generationen würden sehr auf Nachhaltigkeit achten. Das sei auch gut so – Deutschland verfüge im Prinzip über ausreichende Ressourcen, sich selbst zu ernähren. Doch nicht immer wird effektiv mit den Ressourcen umgegangen. „Im Alten Land, aber auch hier, gibt es viele Obstbäume, die voller Obst hängen“, weiß sie auch. Teilweise werde das nicht geerntet, weil die Lohnkosten, die anfallen, die Ernte zu erledigen, höher sind als der zu erwirtschaftende Ertrag. Daher sind die beiden auch auf dieser Ebene unterwegs: Sie machen händische Nachernten. Ihr Ziel ist es stets, Lebensmittel zu retten. Egal wo, egal wie. Die Lebensmittelwertschätzung fehle generell – das wollen sie ändern. Gerne würden sie noch Bildungsarbeit anbieten, wer weiß, vielleicht kommt das noch. Wer Kontakt aufnehmen möchte, kann auf Facebook die Gruppe „foodsharing Fintel, Rotenburg, Schneverdingen“ anklicken.