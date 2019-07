Flächenbrand in Helvesiek: Acht Hektar Kornfeld und Grünfläche in Flammen

Zu einem großen Flächenbrand ist es am Freitag im Bereich Helvesiek im Landkreis Rotenburg gekommen. Die Flammen breiteten sich schnell aus und bedrohten ein Wohn- und Gewerbegebiet.

Helvesiek - Wie die Feuerwehr berichtet, brach das Feuer gegen kurz nach 16 Uhr aus. An der Verbindungsstraße nach Stemmen an der Fabrikstraße standen etwa acht Hektar abgeerntetes Kornfeld und Grünfläche in Flammen.

Das Feuer breitete sich aufgrund des Windes schnell aus und bedrohte ein Wohn- und Gewerbegebiet. Nur mit massivem Löschwasser-Einsatz gelang es den Feuerwehren, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Für die Wasserversorgung ist ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet worden.

Landwirten helfen bei der Brandbekämpfung

+ Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort, um den Brand zu löschen. © Feuerwehr Auch einige Landwirte halfen mit Güllefässern bei der Brandbekämpfung mit. So ist ein Übergreifen auf bewohntes Gebiet verhindert worden. Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der enormen Hitze besteht laut Feuerwehr weiterhin erhöhte Waldbrandgefahr.

Beim Einsatz in Helvesiek waren neben den Feuerwehren aus der Samtgemeinde Fintel auch Kräfte aus Scheeßel, aus dem Nachbarkreis Harburg und der erste Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft Rotenburg Mitte vor Ort. Nach zwei Stunden konnten die Kräfte wieder einrücken.