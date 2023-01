Fit fürs Wasser: Fintauschüler lernen Schwimmen in Kleingruppen

+ © - Das Schwimmbad des Eurostrand-Resorts ist zweimal wöchentlich Trainingsstätte für die Kinder. © -

Die Corona-Pandemie hat ein Problem sogar noch verschärft – immer weniger Kinder können schwimmen. Das stellt man auch an der Fintauschule Lauenbrück fest. In eigenen Anfänger-Kursen werden die Schüler fit fürs Wasser gemacht.

Lauenbrück/Fintel – Schwimmen sieht eigentlich ganz einfach aus: ruhig im Wasser liegen, gleichmäßig die Arme und Beine bewegen – und sicher vorankommen. Aber richtig schwimmen zu können, das will gelernt sein. Genau das tun die Handvoll Kinder, die sich an diesem Dienstagmittag im Eurostrand Fintel eingefunden haben, genauer: im Schwimmbad des Resorts. Alle besuchen sie die Fintauschule Lauenbrück, sind dort im fünften oder sechsten Jahrgang. Nur sich sicher über Wasser halten, damit klappt es noch nicht ganz.

Daran arbeitet Madlen Jann-Vaimer gerade mit ihren Schützlingen – im Rahmen der Ganztagsschule. Eine Strecke von 25 Metern schwimmen und einen Ring aus dem Wasser holen – das ist das Ziel, wenn man das Seepferdchen-Abzeichen bekommen möchte. Danach, so ist es geplant, steht mittelfrsitig die Freischwimmer-Prüfung an.

Im Hauptjob ist Jann-Vaimer Badleiterin in Bothel – in den Wintermonaten gibt sie für die Oberschule Anfängerkurse, und zwar ausschließlich für solche Kinder, die Bedarf haben. Und das, hat Schulleiter Frank Lehmann festgestellt, seien nicht wenige: „Das Seepferdchen machen Kinder häufig in der Grundschule oder schon davor. Wegen der Pandemie hat das aber oft nicht geklappt. Die Bäder waren geschlossen, die Termine abgesagt – Corona hat für einen regelrechten Schwimmkurs-Stau gesorgt.“ Anbieter wie die DLRG oder Vereine könnten sich nun vor Anfragen kaum retten. „Wer sein Kind für einen Kurs anmelden möchte, hat zum Teil Wartezeiten von zweieinhalb bis drei Jahren“, weiß Lehmann. „Im Prinzip müsste man die Buchung schon mit der Geburt vornehmen.“

An der Fintauschule hat man das Problem beherzt angepackt. Seit Ende Oktober wird in Kleingruppen an der Schwimmfähigkeit der Schülerinnen und Schüler im Eurostrand gefeilt – immer montags und dienstags in der siebten und achten Stunde. Möglich macht das das Förderprogramm „Startklar für die Zukunft“ des Landes Niedersachsen. „Mit diesen Mitteln zahlen wir die Miete für die Schwimmbahn“, berichtet Sascha Murso, der Konrektor. Dank eines anderen angezapften Topfes habe man Jann-Vaimer für diesen Winter mit einem Vertrag ausstatten können.

+ Mit Poolnudel und Schwimm-Board: Die Oberschüler aus dem Dienstagskurs mit (v.l.) Hans-Jürgen Schnellrieder (Bürgerbusverein), Sascha Murso (Konrektor), Schwimmtrainerin Madlen Jann-Vaimer, Igor Schildhauer (Eurostrand) und Schulleiter Frank Lehmann. © Warnecke

Bereits im vergangenen Frühjahr hätten für die Oberschüler in einem ersten Schritt Schwimmkurse stattgefunden – seinerzeit noch im Freibad Bothel. „Bei dieser Gelegenheit haben wir mit allen Kindern auch schonmal Schwimmsichtprüfungen gemacht und dabei festgestellt, dass wir welche haben, von denen selbst die Eltern noch nicht einmal wussten, dass ihr Nachwuchs nicht schwimmen kann.“ Stück für Stück seien die Zehn- bis Zwölfjährigen daraufhin verpflichtet worden, an dem Programm teilzunehmen – „das gilt nicht nur für diejenigen, die wir in Bothel einigermaßen durchgebracht haben, sondern auch für solche, die noch aus dem Raster gefallen sind“, erzählt Frank Lehmann.

Dass man den Eurostrand als Kooperationspartner hat gewinnen können, freut den Schulleiter und seinen Vertreter ungemein. Und nicht nur das, schließlich müssen die Kinder ja auch irgendwie von Lauenbrück nach Fintel und wieder zurückkommen. Abhilfe leisten hier der Bürgerbusverein und die Samtgemeinde Fintel. Letztere stellt für den Transport ihren Werbebus zur Verfügung (den hat die Fintauschule gemietet), ersterer die Fahrer. „Als die Anfrage kam, konnten wir natürlich nicht Nein sagen“, erklärt Vorsitzender Hans-Jürgen Schnellrieder, der sich mit einem Kollegen im Wechsel ehrenamtlich hinter das Steuer setzt. Gleiches ist von Igor Schildhauer, dem Hoteldirektor und selbst früheren Fintauschüler, zu vernehmen: „Wir haben das mit unserem Schwimmbad gerne möglich gemacht!“

Man merkt: Für die Anfänger-Schwimmkurse greifen gleich mehrere Bausteine ineinander. Inzwischen sind die ersten Schüler nach Bestehen ihrer Freischwimmer-Prüfung schon ausgetauscht worden. Die lange Warteliste, sagt Sascha Murso, werde man diesen Winter jedoch definitiv nicht abarbeiten können. „Das wissen wir heute schon.“

Die Elternschaft, sagt Lehmann, sei über das Angebot jedenfalls sehr dankbar gewesen – auch, weil es für sie komplett kostenfrei ist. Er weiß: „Im Prinzip retten wir Leben, weil es wirklich erschreckend ist, welche Schwimmfähigkeit Kinder heutzutage haben.“