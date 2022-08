Fintels neuer Klimaschutzmanager stellt sich vor

Von: Ulla Heyne

Trotz weitgehend papierlosem Büro: Die Planungstabelle im Büro von Matthias Weiß füllt sich täglich mehr. © Heyne

Seit wenigen Wochen ist Matthias Weiß der neue Klimaschutzmanager in der Samtgemeinde Fintel. Zunächst hat er mit der Analyse des Ist-Zustandes begonnen, die ersten Projekte sind ebenfalls in der Umsetzung. Am Donnerstag stellt er sich der Öffentlichkeit vor.

Lauenbrück – Was macht ein Klimaschutzmanager eigentlich genau? Diese Frage wird dem neuen Klimaschutzbeauftragten der Samtgemeinde Fintel Matthias Weiß des Öfteren gestellt. Und das ganz zu Recht, besteht für den Beruf, den es seiner Schätzung nach erst seit den 90er Jahren gibt, bisher kein festes Berufsbild, geschweige denn ein geregelter Ausbildungs- oder Studiengang. Wohl aber eine immer größere Notwendigkeit, ist der 36-Jährige überzeugt: „Das ist heute nichts mehr, was man sich aussuchen kann, sondern essentiell!“

Die Sinnhaftigkeit dessen, was sich in diesem Bereich bewerkstelligen lässt, hat den gelernten Koch und Hotelfachmann, der acht Jahre als „Smut“ für die Marine zur See fuhr, an dem neuen Beruf gereizt. Nach einer zweijährigen Fortbildung mit mehrmonatigem Praktikum im Bereich Gewässerstraßen des Schifffahrtsamts in Hamburg und noch laufendem berufsbegleitenden Fernstudium bewarb er sich bei der Samtgemeinde als Nachfolger von Joost Meyer, „um etwas zu tun, was für die Gesellschaft relevant ist“ und setzte sich damit gegen ein knappes Dutzend Mitbewerber durch. Am Donnerstag stellt er sich im Klimaausschuss erstmals der Öffentlichkeit vor (19 Uhr, Rathaus Lauenbrück).

Die Relevanz der vom Bundesministerium für zwei Jahre geförderten Stelle ist angesichts von Klimawandel und Energiekrise und den damit verbundenen finanziellen Engpässen bei Kommunen und Privatleuten nicht von der Hand zu weisen. Gebäudesanierung, Stadtplanung oder Analyse von Staubemissionen – die Aufgaben eines Klimaschutzmanagers nehmen sich vielfältig aus, angesichts der zunehmenden Anzahl der Anfragen könnte eine Arbeitswoche für den Wahl-Schneverdinger auch 60 Stunden haben.

„Der Aufgabenbereich ist allerdings gut geregelt und strukturiert.“ Im Kern gehe es in den verbleibenden 18 Monaten der Förderung um die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes in Zusammenarbeit mit einem Fachunternehmen. Bei der derzeitigen Ist-Analyse der Energie- und Treibhausgasbilanz, bei der nicht nur sämtliche samtgemeindeeigenen Gebäude und Fahrzeuge in Bezug auf Energieverbrauch und CO2-Ausstoß auf den Prüfstand stehen. Auch die Strom- und Erdgasversorger, Biogasanlagen und der Busverkehr, sei man schon recht weit. „Viele Daten liegen uns schon vor, viele waren über die Schornsteinfeger zu erfragen“, hat er festgestellt. Denn auch auf den Haushalten liegt ein Augenmerk. Er freut sich auf die Hochrechnungen und Potenzialanalysen der hinzugezogenen Firma, denn danach geht es an die konkreten Empfehlungen für Einsparungen.

Das fertige Konzept soll Ende 2023 vorliegen. Doch schon jetzt arbeitet er an konkreten Einsparungsmöglichkeiten. Gerade hat er in der Verwaltung die schlimmsten „Stromfresser“ identifiziert („Das sind neben den typischen Verdächtigen wie Kühlschränken auch Geräte auf Standby.“) und gibt Verbesserungsimpulse.

Nicht so sehr im Baubereich, „da kennen sich die Ingenieure bestens aus und sind auf dem neuesten Stand“. Wohl aber mit Anregungen wie der Pflanzung von wildem Wein als sommerlichem Schattenspender beim Neubau der Grundschule, der Bündelung von Druckern in der Verwaltung oder Fotovoltaikanlagen für die Dächer von Immobilien.

Und auch in puncto Windkraft sieht er noch Potenzial: „Da lässt sich viel auf kleinen Flächen erreichen.“ Auf einem guten Weg sieht der Hobby-Maishäckslerfahrer die Landwirtschaft: „Die sind schon recht weit mit elektrischen Melkrobotern und Futteranlagen, die digital je nach Stromerzeugung gesteuert werden.“ Auch im Privatbereich ließe sich so erzeugte Energie sinnvoll nutzen, etwas über die digitale Steuerung von Wasch- oder Spülmaschine.

Aber auch selbst geht Weiß mit gutem Beispiel voran: Die 20 Kilometer zum Arbeitsplatz legt er in der Regel mit dem Fahrrad zurück: „Das ist so selbstverständlich wie Zähneputzen, darüber muss man gar nicht lange nachdenken.“ Sein Wunsch ist, dass das Einsparen von Energie für die Allgemeinheit genauso selbstverständlich wird. Die Bereitschaft dazu sei, den Teuerungen geschuldet, so groß wie nie; „man muss das Thema bloß greifbarer machen und immer wieder besprechen.“ Dazu müsste seiner Meinung nach allerdings auch die Bundesregierung mitziehen „und durch verlässliche, vernünftige Förderungen Anreize schaffen“.

Denn, so ist er überzeugt: „Klimaschutz muss sich lohnen.“ So gehört auch die Öffentlichkeitsarbeit zu seinem Tätigkeitsbereich; die bereits beim Besuch im Landpark zur Erörterung von Projekten oder demnächst in Schulen. „In Zukunft werden wir nicht drum herum kommen, uns auch über Themen wie Massentierhaltung, Mobilität oder Car-Sharing Gedanken zu machen.“

Am liebsten sind Weiß jedoch Projekte, die sich nicht nur anschieben, sondern auch konkret umsetzen lassen. Von ihm angedacht: Eine Umstrukturierung der Verwaltung. „In Zeiten der Homeoffices muss man sich fragen, ob jeder noch einen festen Arbeitsplatz braucht oder ob man da flexibel sein kann.“