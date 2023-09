Finteler Rat befürwortet ein Fernwärmenetz

Viele Informationen für den Finteler Rat: Ein Fernwärmenetz für das Dorf war ein Schwerpunktthema. © Kreib

Noch ist das Zukunftsmusik: Ein Fernwärmenetz, das mit Strom aus Windkraft und Photovoltaik ein Fernwärmenetz für Fintel und die ganze Samtgemeinde speist. Der Projektentwickler GP Joule hält ein solches Vorhaben für machbar.

Fintel – Einstimmig hat der Finteler Rat am Dienstagabend die Pläne von GP Joule unterstützt, in der Samtgemeinde, und damit auch in Fintel, ein Fernwärmenetz aufzubauen. Noch ist das alles Zukunftsmusik, doch die Pläne des Spezialisten für Wärmenetze, Windkraft und Photovoltaik sind auf große Zustimmung gestoßen.

„Die brauchen uns gar nicht“, sagte Bürgermeister Claus Aselmann (CDU) zu Beginn der Sitzung. GP Joule könne einfach loslegen und planen. Das einstimmige Votum hat daher vor allem Symbolkraft und weist in die Zukunft. Denn wenn es um konkrete Standorte etwa für Windräder oder Photovoltaik (PV) in der Fläche geht, ist die Politik natürlich mit Entscheidungsgewalt an Bord.

300 Häuser müssten in Fintel ans Netz, damit sich das Vorhaben rechnet

Im Kern geht es darum, dass GP Joule mit Wind und PV-Strom erzeugen und zudem auch ein Fernwärmenetz für Fintel aufbauen will. Als zweiter Schritt könnte zudem grüner Wasserstoff produziert werden. Mindestens 50 Prozent alle Häuser müssen an das Netz, damit sich das für das Unternehmen rechnet. Für Fintel wären das knapp 300 Häuser.

Gunnar Lux, der das Projekt bereits im Lauenbrücker Rat vorstellte, beantwortete die Fragen aus dem Rat. „Wie viel Fläche müsste für PV-Anlagen rund um Fintel zur Verfügung stehen?“, lautete eine Frage. Für das Fernwärmenetz seien das rund fünf bis zehn Hektar, so Lux. Aber: GP Joule muss mehr PV-Flächen entwickeln, denn der Strom wird auch auf dem freien Markt verkauft – davon lebt das Unternehmen.

Der Anschluss der Privathäuser sei in der Regel kostenlos – es sei denn, die Leitung müsse über eine lange Strecke verlegt werden, so Lux. Zudem biete GP Joule einen Zehnjahresvertrag mit Festpreisen für die Wärmenetzkunden. Dietmar Röhrs (CDU) sieht einen großen Vorteil des Fernwärmenetzes in der Versorgung nicht besonders gut isolierter Häuser.

Für den Anschluss an das Fernwärmenetz würde ich meine Heizung raushauen

Eine weitere Frage: Können potenzielle Kunden noch später angeschlossen werden? Dafür sei später der Aufwand zu groß, so Lux. Es sei aber möglich, den Anschluss bis zum Haus zu verlegen, das Gebäude aber später ans Netz anzuschließen. Für Werner Kahlke (SPD) wäre eine noch recht moderne Gasheizung kein Grund, auf die Fernwärme zu verzichten. „Ich würde meine zehn Jahre alte Heizung raushauen.“ Unterm Strich sei das auf mittlere Sicht günstiger als der regelmäßig steigende Gaspreis.

Bürgermeister Aselmann regte in der Diskussion an, dass der Eurostrand unbedingt mit ins Fernwärmenetz eingebunden werden müsse. Es werde sich wohl kaum etwas daran ändern, das Wohnen auf Dauer dort geduldet werde. Im Neubaugebiet „In den Drohn“ werde es dagegen kaum Interesse an dieser Art des Heizens geben. Die Häuser hätten fast alle ihre eigenen Wärmepumpe. Lux erklärte, dass sich sowohl Bürger als auch die Gemeinde am Fernwärmenetz als Investoren beteiligen könnten. Die Kommune bekomme zudem Einnahmen aus der Gewerbesteuer und 0,2 Cent pro Kilowattstunde als Einnahme aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

Der Rat unterstützt das Projekt einstimmig

Der Finteler Rat begrüßt die Pläne von GP Joule. Ob sie tatsächlich umgesetzt werden, steht noch in den Sternen. Und die Debatten – auch mit Bürgern –, wo es geeignete Standorte für notwendige Windräder und Flächen-PV gibt, dürfte noch Zündstoff in sich haben. Genug Flächen dafür, das machte Lux deutlich, gebe es in Fintel und umzu. Einige Gespräche mit Eigentümer hätten zudem gezeigt, dass es ein grundsätzliches Interesse an der Entwicklung gebe. Wenn die Planung konkreter ist, wird GP Joule zu einer ausführlichen Bürgerinformation einladen. Das einstimmige Votum des Rates ist zumindest ein klares Signal an den Projektentwickler: Macht weiter! Fintel will die Energiewende.