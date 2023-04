Baugebiet „In den Drohn“: Finteler Gemeinderat stimmt weiteren Verkäufen zu

Von: Judith Tausendfreund

Asphaltiert wurde hier schon, der eigentliche Straßenausbau dauert aber noch. © jtb

In Fintel wurde vom Gemeinderat der Haushalt für das Jahr 2023 mehrheitlich beschlossen. Außerdem wurde die Erhöhung der Eintrittspreise des Freibads festgehalten. Die Ratsmitglieder diskutierten zudem über den Verkauf von weiteren Baugrundstücken im Neubaugebiet „In den Drohn“.

Fintel – Diesmal fand die Ratssitzung der Gemeinde Fintel mitten in den Osterferien statt. Dieser Umstand war vor allem dem Kalender des Samtgemeindekämmerers Clemens Mahnken geschuldet – denn unter anderem musste der Haushalt verabschiedet werden, daher sollte Mahnken die Sitzung begleiten. Trotz des ungewöhnlichen Termins war die Sitzung gut besucht, auch einige Anwohner zeigten Präsens. Im Einzelnen wurden folgende Themen besprochen:

Einwohnerfragestunde

Hier standen vor allem Fragen rund um das Neubaugebiet „In den Drohn“ auf der Agenda. Gefragt wurde etwa, wie der Zeitplan in Sachen Straßenbau aussieht. Bürgermeister Claus Aselmann (CDU) erläuterte, dass der eigentliche Ausbau der Straße erst in zwei Jahren stattfinden wird. Asphalt würde aber ja schon liegen, „und durch den noch nicht abgeschlossenen Ausbau haben wir direkt eine Verkehrsberuhigung“, erklärte er mit einem kleinen Augenzwinkern. Er wusste auch, wie hoch die spätere Straße werden wird – dieses Detail interessierte die Anwohner, die schon jetzt ihre Ausfahrten anlegen. Aselmann verwies zudem an das zuständige Ingenieurbüro, damit die Anwohner auf diesem direkten Weg weitere Fragen klären können.

Haushalt 2023

Schon im Finanzausschuss hatte Mahnken kürzlich die Einzelheiten zum Haushalt ausführlich erklärt. Dabei wurde klar, dass die Gemeinde perspektivisch die eigene Einnahmesituation verbessern muss, denn aktuell klafft ein Loch im Haushalt. Es fehlen knapp 80 000 Euro beim ordentlichen Ergebnis. In der Ratssitzung erläuterte der Kämmerer die Details noch einmal, Fragen hatten die Ratsmitglieder anschließend nicht. Hans-Jürgen Schnellrieder (Grüne) kritisierte allerdings, der Haushalt sei nicht nachhaltig. Beispielsweise wollten alle, so auch er, das Freibad erhalten: „Aber wo ist die Gegenfinanzierung?“ Die finanzielle Belastung durch das Bad schränke die Gemeinde ein, auch müsse man diesbezüglich die Bürger mitnehmen und mit der Samtgemeinde ins Gespräch gehen. „Es ist notwendig, die Diskussion weiter zu führen“, forderte er und sprach sich gegen den Haushalt aus. Alle anderen Ratsmitglieder stimmten diesem aber einstimmig zu.

Jahresabschluss 2013

Den Schlussbericht zum Jahresabschluss 2013 und den entsprechenden Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises nahmen die Ratsmitglieder lediglich zur Kenntnis. Auch die Beratung und der Beschluss zur uneingeschränkten Entlastung des Bürgermeisters – ebenfalls bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 – erfolgte kommentarlos und einstimmig.

Neue Eintrittspreise und Startschuss für das Freibad

Die Eintrittspreise für das Finteler Freibad werden angehoben. „Das fällt uns immer schon schwer. Wir orientieren uns an den Preisen, die in unserer Umgebung üblich sind. Wir wissen aber auch, dass wir nie das einnehmen können, was wir eigentlich brauchen“, stellte Werner Kahlke (SPD) fest. Man könnte durchaus mal überlegen, ob die Finanzierung des Freibads nicht eine Aufgabe der Samtgemeinde Fintel sein müsste. „Aber wir sind auch Teil dieser Samtgemeinde“, führte er weiter aus. „Alles wird teurer, es bleibt uns nichts weiter übrig“, lautete dann sein Fazit. In Zukunft wird die Einzelkarte für Erwachsene vier Euro (bisher drei), die Einzelkarte für Kinder und Jugendliche zwei Euro (1,80) kosten, auch alle weiteren Preise wurden angepasst, das beschloss der Rat einstimmig. Am Ende der Sitzung hatte Aselmann noch eine erfreuliche Nachricht in Sachen Freibad: „Wir können wie geplant öffnen, denn wir haben eine Reinigungsfirma gefunden.“ Diese sei aus Rotenburg und etwa doppelt so teuer wie das Unternehmen, welches die Gemeinde noch im letzten Jahr engagiert hatte. „Das tut weh, muss aber sein“, so der Bürgermeister. Auch habe eine Kassenwartin zugesagt, einige 520-Euro-Kräfte ständen ebenfalls zur Verfügung. „Am 1. Mai geht’s los“, so Aselmann. Kahlke begrüßte die Entscheidung zugunsten der neuen Reinigungsfirma: „Wenn die das gut machen, ist es auch angemessen, das gut zu bezahlen.“

Im Neubaugebiet „In den Drohn“ wird fleißig gebaut. © -

Grundstücksverkauf

Eigentlich waren es drei Grundstücke im Neubaugebiet „In den Drohn“, die nun verkauft werden sollten. „Drei Interessenten waren bei mir vorstellig, aber einer hat sich nicht mehr gemeldet“, berichtete Aselmann. Nachdem der Verkauf der Baugrundstücke zunächst sehr schnell fortgeschritten war, hatte sich die Gemeinde in der Vergangenheit dazu entschieden, über die weiteren Verkäufe jeweils im Detail abzustimmen.

„Wir wollten eigentlich Grundstücke für Finteler freihalten und daher im Einzelnen entscheiden“, erklärte Kahlke. Allerdings, so wurde nun bekannt, „sind ein paar Grundstücke zurückgekommen“, wie es der Ratsherr formulierte. Alles insgesamt stehen daher aktuell wieder elf Baugrundstücke zum Verkauf. Neben dieser Reserve spreche auch die angespannte Haushaltslage dafür, ohne weitere Überlegungen die Grundstücke zu verkaufen.

Schnell und einstimmig einigten sich die Politiker auf den Verkauf der zwei Grundstücke und gaben ihrem Bürgermeister noch eine Ermächtigung mit auf den Weg – mit dieser kann Aselmann auch dem dritten anvisierten Verkauf zustimmen, sofern sich der Interessent nun doch noch einmal meldet.

Kurz debattierten die Ratsmitglieder noch über die Frage, ob auf den Grundstücken Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Doch diese Diskussion wurde von Aselmann schnell gebremst: Schließlich ging es bei diesem Beschluss nur um den Verkauf der drei Grundstücke, nicht um eine Grundsatzdebatte, mahnte er.