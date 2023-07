Finteler Eurostrand lässt Mitarbeiter eigene Ideen verwirklichen

Von: Judith Tausendfreund

Britta Adrians und Igor Schildhauer sind zufrieden mit dem Konzept Betriebsferien. © Tausendfreund

Betriebsferien mitten in der Saison, das Konzept hat in der Gastronomie Seltensheitswert. In Fintel wurde die Idee nun ausprobiert - der Vorschlag kommt aus den Reihen der Mitarbeiter.

Fintel – 2023 ist ein ganz besonderes Jahr für die Menschen, die sich mit dem Eurostrand-Resort verbunden fühlen. Denn der Standort in Fintel wurde vor 50 Jahren gegründet – Anlass genug, ein wenig zu feiern. Hoteldirektor Igor Schildhauer und Marketingbeauftragte Britta Adrians freuen sich schon auf die Feierlichkeiten, die für August geplant sind.

Alle Mitarbeiter der drei Standorte Fintel, Hamburg und Mosel kommen dann nach Fintel. An diesem Standort arbeiten etwa 200 Menschen. Ein ganzes Wochenende wird intern und mit allen gefeiert. Anschließend ist eine Jubiläumswoche für die Öffentlichkeit geplant. Das Jahr 2023 ist aber auch aus anderen Gründen etwas Besonderes für die Mitarbeiter und die Geschäftsführung der Erlebnisland GmbH. Denn es gab eine Premiere: Zum ersten Mal wurde sowohl in Fintel als auch an der Mosel eine zweiwöchige Betriebspause eingelegt. Mitten in der Sommersaison hieß es an beiden Standorten: „Wir machen zu!“

Löwenrunde als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln

Die ungewöhnliche Maßnahme wurde in der sogenannten „Löwenrunde“ überlegt und entwickelt. „Die ist unser Führungskreis, der aus der Geschäftsführung, dem Inhaber, aber auch aus Mitarbeitern besteht, die sich für die Runde beworben haben“, erklärt Schildhauer. „Jeder, der schon ein wenig Eurostrand-Erfahrung gesammelt hat, kann sich für den Kreis bewerben und gehört im Erfolgsfall dann mit zu den Entscheidern des Unternehmens.“ Seit vier Jahren gebe es diese Runde schon. Man wolle so Talente im Haus fördern und zugleich dem Personal die Möglichkeit geben, sich weiter zu entwickeln. Jeder Mitarbeiter, aber eben auch der Geschäftsführer hat jeweils eine Stimme – am Ende entscheidet ganz basisdemokratisch die Mehrheit, wenn es darum geht, ob bestimmte Vorschläge realisiert werden sollen.

In dieser für ein klassisches Unternehmen ungewöhnlichen Runde wurde die Idee geboren, die sommerlichen Betriebsferien zunächst als Testlauf einmal durchzuführen. Diese Ferien haben den Effekt, dass die Mitarbeiter – entgegen den sonst üblichen Arbeitsbedingungen in der Gastronomie – mit ihren eigenen Familien einen erholsamen Sommerurlaub verbringen können. „Wer in der Gastronomie arbeitet, weiß, dass er nur im Winter Urlaub machen kann“, so Schildhauer. Und in der Regel können die Mitarbeiter auch nur zeitlich versetzt und nicht alle zur selben Zeit Urlaub machen.

Hinzu kommt oft genug, dass dann doch ein Anruf im Urlaub erfolgt: Wenn die Kollegen krank werden oder plötzlich einfach zu viel Arbeit da ist, wird mal schnell gefragt, ob man nicht doch einspringen kann.

Mitarbeiter können abschalten

All dies kann nicht passieren, wenn der gesamte Betrieb geschlossen ist. „In den Betriebsferien ruft keiner an und das wissen auch alle – so ergibt sich ein ganz anderer Erholungseffekt“, schildert Igor Schildhauer eine weitere Überlegung, die in diesem Jahr vom Unternehmen einfach mal ausprobiert wurde. „Es passieren keine Notfälle, man muss nicht ans Unternehmen denken, es ist einfach wirklich mal Ruhe“, führt Britta Adrians weitere Argumente für die Entscheidung an. So ganz nebenbei wurde die Zeit auch genutzt, um einige Schönheitsreparaturen im Haus durchzuführen und den Wlan-Ausbau zu vollenden. „Wir sind stolz darauf, dass wir diese Betriebsferien so durchführen“, betonen die beiden. Auch Überstunden durften die Mitarbeiter durch die Maßnahme abfeiern – demnach war keiner gezwungen, Urlaub zu nehmen.

Der Finteler Eurostrand ist als Partymeile bekannt. © Tausendfreund

Die Idee ist wohl ganz nach gut angekommen, denn schon jetzt steht fest, dass es die zweiwöchige Betriebspause mitten im Sommer auch im kommenden Jahr wieder geben wird. Machbar ist das auch, da das Unternehmen vor allem ein Anbieter von „Partywochenenden“ ist. Die wiederum finden, so Adrians, vor allem im September und Oktober statt – so gesehen läuft die Hochsaison erst nach der Sommerpause an. „Auch unsere Partygäste fahren in den Sommerferien eher mit ihren Familien in den wohlverdienten Sommerurlaub“, erklärt die Marketingfachfrau. Zwar bietet der Eurostrand auch Familienurlaube an, diese wurden dann aber in diesem Jahr statt sechs nur vier Wochen lang ins Programm genommen.

Fachkräftemangel großes Thema

Auf Ideen wie die Betriebsferien, aber auch die Talentschmiede und weitere Möglichkeiten, die den Mitarbeitern offeriert werden – beispielsweise können die eigenen Kinder in den Betrieb mitkommen, wenn die Kita mal zu ist – kommt die Unternehmensführung auch, da es nicht einfach ist, ausreichend Personal zu finden. Das Thema Fachkräftemangel ist auch hier ein großes Thema. „Im Housekeeping ist es ganz schwierig“, gibt Schildhauer an. Der Servicebereich sei gut besetzt, aber ohne neue Ideen sei es schwer, die 323 Doppelzimmer, die insgesamt 650 Gäste beherbergen können, ausreichend versorgen zu können.

„Unsere Ideen sind auch aus der Not heraus geboren – man muss neue Wege gehen“, ist sich der Hoteldirektor sicher. „Wir haben auch seit einem Jahr eine Ideenschmiede, auch hier werden Vorschläge thematisiert, die von den Mitarbeitern kommen“, so Adrians. Ein Komitee entscheidet über die Ideen, die allerdings vorbereitet sein müssen.

Auch das Konzept funktioniert offensichtlich gut. Beispielsweise ist über diesen Weg am Standort Mosel eine Art von Foodsharing mithilfe einer App entstanden. Hierbei geht es vor allem darum, dass die Essensreste, die in der Gastronomie anfallen, nicht weggeschmissen werden, sondern eine sinnvolle Verwertung finden. „Das Konzept kam von zwei Mitarbeitern aus der Küche und die Idee wollen wir auch in Fintel noch umsetzen“, so Schildhauer weiter.

50 Jahre Eurostrand in Fintel werden ausgiebig gefeiert: Am Montag, 14. August, kommen Klaus und Klaus mit Hits wie „An der Nordseeküste“. Am Dienstag, 15. August, steht Willys Kabeljaukajüte mit Lieselotte Lotterlappen auf der Agenda. Am Mittwoch, 16. August, sind Klaus und Willi zu Gast. Am Donnerstag, 17. August, ist das Musical „Die Eisprinzessin“ zu sehen. Am Freitag, 18. August, ist Anna-Maria Zimmermann vor Ort. Tags darauf bittet Oli Materlik zum Gala-Abend samt Feuerwerk. Zahlreiche weitere Aktivitäten, eine Fahrradtour, Minigolf und mehr sind vorgesehen.