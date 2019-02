Fintel muss enorm investieren: Rat beschließt Haushalt 2019

Diskussion über Kosten zur Freibad-Sanierung

+ © Ujen Die Teilsanierung des Finteler Freibads wird vom Landkreis mitfinanziert. © Ujen

Fintel - Von Hans-Georg Ujen. Es ging um viel Geld in der Sitzung des Gemeinderates Fintel am Montagabend. Geld, das die Kommunalpolitiker in entsprechenden Beschlüssen für gemeindeinterne Projekte und Bauvorhaben auf den Weg bringen mussten. Die fünf Tagesordnungspunkte, um die es dabei ging, sind in den entsprechenden Fachausschüssen diskutiert und beraten worden und lagen jetzt als Beschlussempfehlungen den Ratsmitgliedern zur Entscheidung vor. Überwiegend herrschte Einigkeit, für Diskussionsstoff sorgten aber die Sanierungskosten des Finteler Freibads.