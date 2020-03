Feuerwehr löscht Brand in Holzschuppen

+ Ein Holzschuppen mit Müllsäcken hat gebrannt.

Lauenbrück – Den vierten Einsatz innerhalb von 16 Stunden hat die Lauenbrücker Feuerwehr in der Nacht zu gestern absolviert. Dieses Mal wurden die Ehrenamtlichen zu einem brennenden Schuppen im Mobilheimpark Aukamp gerufen. Weil die meisten Einsatzkräfte der Lauenbrücker Feuerwehr erst gegen 1 Uhr von ihrem letzten Einsatz zurückgekehrt waren, ließ deren Ortsbrandmeister die Freiwillige Feuerwehr Scheeßel alarmieren, um im Bedarfsfall genügend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben. Das berichtet Scheeßels Gemeindefeuerwehrsprecher Thomas Opitz. Die Meldung, es befinde sich ein Gastank in der Nähe, hätte sich nicht bestätigt. Ein Holzschuppen, in dem Müllsäcke gelagert waren, habe in voller Ausdehnung gebrannt und die angerückten Kräfte der Scheeßeler Feuerwehr unterstützten die Kameraden beim Ablöschen der Müllberge und dem Holzverschlag. Währenddessen habe der Gemeindebrandmeister darauf geachtet, dass die Einsatzkräfte den geforderten Mindestabstand möglichst einhalten. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. faw