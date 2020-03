Feuer in der Heizanlage

+ Zeitweise war die Sicht durch die extreme Rauchentwicklung stark eingeschränkt. Foto: Polizei Rotenburg

Lauenbrück – Zu einem Feuer in der Hackschnitzelheizung auf dem Gelände des Alten- und Pflegezentrums Haus Wümmetal ist es am Sonntagmittag gegen 12 Uhr gekommen, wie die Polizei und Lauenbrücks Ortsbrandmeister André Jelenowksi berichten. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache in der Heizung selbst, die in einem Container untergebracht ist, ausgebrochen, auch das angrenzende Lager für die Hackschnitzel habe angefangen zu brennen. 50 Feuerwehrleute aus Lauenbrück, Helvesiek und Stemmen waren im Einsatz, darunter 15 Atemschutzgeräteträger aufgrund der extremen Rauchbildung. Das Löschwasser musste anschließend abgesaugt werden, da die Wehren mit Schaum gearbeitet hatten. Das abgelöschte Brandgut wurde anschließend in einem Container entsorgt. Nach etwa vier Stunden war der Einsatz für die Feuerwehrkräfte beendet. Verletzt worden ist niemand. acb