Fast jeden Tag ausgebucht

Lauenbrück - Von Marié Detlefsen. Vor genau einem Jahr und einem Monat hat das neue Gemeinschaftshaus in Lauenbrück seine Türen in der ehemaligen alten Sparkasse geöffnet. Die Idee hinter dem Konzept bestand darin, Vereinen und Gruppen einen Raum für regelmäßige Treffen und Veranstaltungen zu bieten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn der Plan scheint aufgegangen und die Räumlichkeit wöchentlich fast immer ausgebucht zu sein.

Zur Vorgeschichte: Ende März 2018 schloss die Sparkassen-Filiale aus wirtschaftlichen Gründen, stellte ihren Kunden dort aber weiterhin einen Selbstbedienungsbereich mit Geldautomaten zur Verfügung. Daraufhin erwarb die Gemeinde das Gebäude und ließ es für insgesamt rund 140 000 Euro renovieren. Die Sanitäranlagen wurden komplett und die Küche teilweise erneuert, mehrere zusätzliche Wände wurden gezogen und auch die Räumlichkeiten für die angeschlossene Ergotherapie Praxis war vollständig neu gebaut worden. Vor genau einem Jahr und einem Monat, Anfang 2019, wurde das Gemeinschaftshaus schließlich seiner Bestimmung übergeben. Seitdem hat sich viel getan und die Einrichtung trifft auf viel positive Resonanz.

„Das Haus wird wirklich sehr gut angenommen, und es ist fast jeden Tag mehr oder weniger ausgebucht“ so Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD). Die Aktiven Frauen nutzen die Räumlichkeiten jeden ersten Montag und der Bürgerbusverein jeden ersten Dienstag im Monat. An jedem ersten Freitagnachmittag trifft sich der VDK und jeden zweiten Samstagnachmittag die Lauenbrücker Kreistanzgruppe. Besonders aktiv sei allerdings Simbav, so Terminkoordinatorin Margret Bayer. „Der Verein nutzt die Einrichtungen vier Mal in der Woche. Darunter fallen Angebote wie ,Simbav Kunterbunt‘, eine Babygruppe, eine Nachmittagsgruppe und ein Eltern-Kind-Frühstück“. Es sei schön zu sehen, dass das Haus so intensiv genutzt werde.

Daneben gibt es noch viele einzelne unregelmäßige Termine, zum Beispiel Versammlungen der SPD, des Reitzentrums Wümmetal oder der Dorfgemeinschaft Lauenbrück. „Der einzige freie Tag mit noch etwas Luft ist der Montag, ansonsten sind wir fast komplett ausgebucht“, freut sich Bayer. Sie kümmert sich persönlich um alle Termine und organisatorischen Dinge. Auch zeigt sie Interessenten die Räumlichkeiten und steht für Anfragen offen. „Vereine fragen häufig nach Einzelterminen und dann versuchen wir immer gemeinsam, eine Möglichkeit im vollen Terminkalender zu finden“, erklärt sie.

Seit Sommer steht im hinteren Bereich der „alten Sparkasse“ außerdem auch eine Sandkiste für die jüngeren Besucher. Mittlerweile hat sich eine bunte Mischung an Nutzern eingependelt. „Die Reichweite ragt von Senioren bis hin zu Kleinstkindern“, erklärt Intelmann, deshalb wollte man auch unbedingt etwas für die kleineren Gäste schaffen.

Auch die angrenzende Ergotherapeutin Miriam Mehmert verkündete guten Anklang. „Ich habe schon viel Positives über ihre Praxis gehört und es ist einfach wichtig, dass solch ein Angebot weiterhin lokal weiter besteht“, bestätigt Bayer. Bei Interesse zu den jeweiligen Veranstaltungen können die Informationen im Gemeindebüro erfragt werden und Bayer kümmert sich dann um die Terminvergabe.