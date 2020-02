Etwas Gutes für die Umwelt

Nabu und freiwillige Helfer entkusseln Heidefläche am Tister Bauernmoor

+ Lennert Meyer (l.) und Bjarne Seidler wollen sich weiterhin für die Natur einsetzen.

Stemmen/Tiste - Von Marié Detlefsen. „Wer möchte ganz konkret mit anfassen, damit die Welt im Kleinen ein wenig besser wird?“ So lautete der Aufruf des Naturschutzbundes (Nabu) Rotenburg zur Aufräumaktion am Samstag. Gemeinsam mit einigen Freiwilligen befreiten Nabu-Mitglieder eine Heide- und Schwingrasenfläche am Tister Bauernmoor bei Stemmen von aufwachsenden Birken, Faulbäumen und Kiefern. Mehrere umweltbewusste Bürger folgten dem Ruf und packten für etwa vier Stunden mit an, um der Heidelandschaft etwas Gutes zu tun.