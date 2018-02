Knüppeltorte mit Mord und Flirt

Lauenbrück - Fast hätte es eine ganz normale Dinnershow werden können, am Samstagabend im Landpark Lauenbrück, mit etwas Gesang, etwas Entertainment zwischen den drei Gängen. Doch der Titel „Mord auf Bestellung – das Comeback der Snyders“ des Krimi-Comedydinners verhieß, dass noch mehr auf die 50 Gäste – mehr hatte die Orangerie der Gastgeber Katharine und Carl-Michael von Schiller nicht aufnehmen können – zukommen sollte.

Die sechsköpfige Theatergruppe „ik‘s“ aus Hamburg mordet aus Berufung – doch nicht der Mord am Musikkritiker Karl-Marie von Kratzek und seine Aufklärung standen bei der gut dreistündigen Show im Vordergrund, sondern vor allem die Interaktion mit dem Publikum. Schon beim Abnehmen der Mäntel geizt Butler Johann, der auch im Verlauf des Abends versuchen sollte, Fassung und Fäden der Handlung in der Hand zu bewahren, nicht mit Komplimenten, die allerdings im Laufe des Abends spitzzüngiger werden sollten. Die alternde „Peggy Snyder“, die – so die Handlung – mit ihrem Gatten Deed ein Comeback planen sollte, ging nach jedem „Gäste-Prost“ – und davon gab es viele – beim Anbandeln mit den Gästen offensiver vor. Ebenso komisch wie beeindruckend, wie „Peggy Snyder“ neben überzeugend-laszivem Gesang auch die beschwipste Diva gab und dabei die Gäste immer wieder in Gespräche verwickelte.

Letzteres praktizierten auch der Inspektor, „Lauenbrücker Top Cop“ und Miss Marple, vom plötzlichen Ableben des anwesenden Musikkritikers auf den Plan gerufen. Wenn die Akteure, die seit 1995 rund 80 Shows im Jahr spielen, nicht mit Verdächtigungen sparten und gleich einen ganzen Tisch „ehrenwerter Gesellschaft“ in U-Haft zu nehmen drohten, war das – wie auch das von Spitzenköchin Iris Precht-Hallé mit mörderischem Vergnügen zusammengestellte Menü – ganz nach dem Geschmack der Zuschauer. „Toll, und super kurzweilig“, meinte Gabi Pannenberg aus Zeven, nachdem ihr Mann der Diva auf dem Tisch die Schuhe ausziehen musste. Das Paar, das den Besuch von den Kindern – allesamt Fans von Krimidinnern und selbst Ausrichter im Privatkreis – geschenkt bekommen hatte, lobte: „Hier stimmt alles: Gemütliches Ambiente, Qualität, die stimmt – das braucht den Vergleich mit der Großstadt nicht zu scheuen, ganz im Gegenteil!“

Für das seit vielen Jahren um lokale Kultur bemühte Ehepaar von Schiller ist das Wagnis aufgegangen: „Wir hatten zwei der Schauspieler beim letzten Landmarkt als Act erlebt“, so Katharine von Schiller, „und dachten, wir versuchen es einfach mal!“ Die Rechnung ging auf – genau wie der Fall. Und der lag natürlich ganz anders, als von den meisten vermutet – auch wenn ausnahmsweise nicht der Gärtner der Mörder war.

