Gut besuchte Werkschau im Landatelier Geddert

Vahlde - Von Ursula Ujen. „Wenn es zu ungemütlich wird, gibt es nachher Glühwein“, versprach Sabine Geddert bei der Eröffnung der Werkschau ihrer Malschüler. Trotz des Regens und sogar einiger Hagelschauer waren zahlreiche Kunstfreunde zum Tag der offenen Tür in das Vahlder Landatelier gekommen, um sich die im vergangenen Jahr entstandenen Werke anzusehen – wissen die Stammbesucher doch, dass die Galerie genügend Platz bietet, um sich beim Kaffeeplausch im Warmen mit direktem Blick auf die ausgestellten Bilder und Objekte auszutauschen. „Schade ist nur, dass so die Spontanbesucher, die wir uns von der Beteiligung an der Kunstaktion „Heidekultour“ versprochen haben, bis auf einige wenige Hartgesottene weitgehend ausgeblieben sind“, bedauerte Geddert.

Für eine musikalische Einstimmung sorgte der Chor Via Nova aus Sittensen unter der Leitung von René Clair. Inspiriert durch den mit viel Applaus bedachten Gesang verteilten sich die Gäste anschließend auf die Atelierräume und den überdachten Terrassenbereich, wo neben den Werken der Malschüler auch diverse Bilder von Sabine Geddert sowie Skulpturen von Christian Geddert zu sehen waren.

Den Kunstinteressierten bot sich ganz unkompliziert die Gelegenheit, mit den Hobbykünstlern ins Gespräch zu kommen – gekennzeichnet durch Namensschilder waren sie gut auszumachen. So auch Liesette und Harald Hehnke aus Vahlde: „Wir haben nach einer sinnvollen Beschäftigung für unseren Ruhestand gesucht“, erzählte der 63-Jährige. Der bis vor Kurzem bei HBI in der Werksführung Tätige und seine 65-jährige Ehefrau, die als Altenpflegerin gearbeitet hat, sind vor vier Monaten in einen Malkurs mit Pastellkreide eingestiegen. Beide bestätigten, dass sie nicht gewusst hätten, welche Talente in ihnen stecken: „Wir haben zunächst mit Form- und Farbstudien angefangen“, berichtete Liesette Hehnke, „und Sabine hat uns so unterstützt, dass wir rasche Fortschritte gemacht haben – wir waren selbst überrascht von der Entwicklung.“ Da sie genügend Zeit hätten, würden sie zu Hause ihre Kenntnisse vertiefen, und für den Sommer stellen sich die Ostsee-Fans vor, „am Strand zu sitzen und mit Blick auf das Meer zu malen“.

Zwei Bilder, die viele Blicke auf sich zogen, stammen von Astrid Meiche aus Jeersdorf. Ein großformatiges Ölgemälde zeigt den Barkenhoff in Worpswede, dessen imposantes Portal von dem Jugendstil-Künstler Heinrich Vogeler entworfen wurde und das heute das nach ihm benannte Museum beherbergt. „Das Bild ist eigentlich noch gar nicht trocken“, schmunzelte Malfreundin Regina Rademacher, „denn Astrid hatte den absoluten Anspruch, die Farbtöne der alten Treppenstufen perfekt zu treffen.“ Meiches zweites Bild „Mädchen mit Perlenohrring“ nach Johannes Vermeer habe sie wegen des Faltenwurfs des Turbans fasziniert. Viel Anerkennung erhielt sie darüber hinaus für den tiefen Ausdruck der Augen des Porträts.

Mit ihrer Ausstellung im März dieses Jahres auf der New Yorker Clio Art Fair macht sich die studierte Künstlerin Sabine Geddert inzwischen auch international einen Namen. „Es war eine ganz neue, sehr aufregende und überaus inspirierende Erfahrung für mich, so Geddert. „Mit 45 Künstlern aus der ganzen Welt zusammenzutreffen und sich auszutauschen, das Bewusstsein, ein internationales Publikum anzusprechen, das hatte schon etwas.“ In Planung sei auf dieser Ebene in naher Zukunft eine weitere Ausstellung in Zürich.

Birgit Ricke vom Scheeßeler Kunstgewerbehaus kam ebenfalls vorbei und besprach mit Geddert schon einmal die ersten Einzelheiten bezüglich der Jubiläums-Wanderausstellung. Die heißt „Artenvielfalt / 35 Jahre Malschule Geddert“, und wird vom 16. Mai bis 21. Juni 2020 auf dem Meyerhof zu sehen sein.