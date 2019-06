„Das erscheint uns realistischer“

Schulausschuss pro Schulbudget-Planungen von vier auf jetzt zwei Jahre

+ Beispiel Grundschule Lauenbrück: Die Bildungseinrichtung erhält ein konsumtives Budget in Höhe von 90 Euro pro Schüler sowie ein investives über 5 000 Euro. Foto: Warnecke

Lauenbrück – Damit ihre drei Schulen mehr Entscheidungsfreiheit haben, stellt ihnen die Samtgemeinde Fintel sogenannte Schulbudgets zur Verfügung. Waren die Bedarfe bisher auf einen Zeitraum von vier Jahren beplant, wird der Rahmen aller Voraussicht nach nun enger gesteckt. Der Vorschlag der Verwaltung, die Budgets künftig im Rahmen von Zwei-Jahres-Plänen feszuzurren, fand im Schulausschuss jedenfalls jetzt ungeteilt Zustimmung. „Wir haben festgestellt, dass sich die Veränderungen und Bedarfe wesentlich schneller entwickeln, als dies für einen Planungszeitraum von vier Jahren absehbar ist“, begründete Rathausmitarbeiterin Henrike Hoppe den Schritt. Zwei Jahre seien da schon ein wesentlich überschaubarer wie realistischerer Zeitraum. „Wichtig war uns in diesem Zusammenhang, dass die Planungen dann zukünftig haushaltsrechtlich korrekt strikt nach Aufwand und Investitionen getrennt aufgestellt und umgesetzt werden.“ Ausgerichtet würde der Aufwand jeweils an den Schülerzahlen (Stichtag 1. August des Vorjahres). Danach entfielen auf die Fintauschule in Lauenbrück 100 Euro pro Schüler, während für die beiden Grundschulen in Fintel und Lauenbrück jeweils 90 Euro pro Schüler vorgesehen sind. „Die investiven Schulbudgets wollen wir auch festlegen – auf 20 000 für die Fintauschule und jeweils 5 000 Euro für die Grundschulen“, kündigte Hoppe an.