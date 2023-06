Benkelohs erste Hundepension

Von: Judith Tausendfreund

Ein gutes Team: Alexandra Lena Deiter mit ihrer Hündin Shiva und dem Rüden Jackie (rechts), beide sind aus dem Tierschutz. © Tausendfreund

Alexandra Lena Deiter bietet familiäre Hundebetreuung an. Bis zu vier Hunde kann sie in ihrem Haus als Gäste aufnehmen, diese sollen sich dort richtig wohlfühlen.

Benkeloh – Der kleine und beschauliche Vahlder Ortsteil Benkeloh ist eindeutig ein Ort, in dem viele Tiere leben. Zwei Pferdebetriebe, zahlreiche Kühe sowie Katzen und nun auch Hunde gehören zu den vierbeinigen Einwohnern. Letzte will Alexandra Lena Deiter sogar ganz gezielt in den Ort einladen. Die 41-jährige Mutter einer Tochter ist Ende März mit Mann und Maus, genauer gesagt ihrer Familie sowie vier Ponys und zwei eigenen Hunden nach Benkeloh gezogen.

„Ich wollte schon ganz lange eine Hundepension eröffnen, und als wir dieses Haus hier gesehen und entdeckt haben, hatte ich direkt eine Vision“, berichtet die Hundetrainerin. Diese Vision bezog sich auf die Möglichkeit, den lange gehegten Traum endlich zu realisieren. Vor ihrer Zeit im Landkreis Rotenburg lebte sie in Regesbostel, einer Gemeinde im Landkreis Harburg. Dort hätte sie die Pension nicht machen können, da die ehemalige Wohnung baulich für solch eine Idee nicht geeignet war. „Wir wollten aber ohnehin umziehen und hier passte einfach alles, inklusive meiner beruflichen Vision“, so Deiter.

Platz für Gasthunde

Das frisch renovierte Haus bietet Platz für die Familie und eben für sogenannte Gasthunde. Ein großer Garten ermöglicht viel Auslauf, eine eigene Hundeklappe will sie noch einbauen, ansonsten war es jedoch nicht notwendig, spezielle Umbaumaßnahmen am Haus durchzuführen, baulich passte direkt alles, so wie es vor Ort ohnehin schon war. Deiters Konzept bietet einen tierischen Aufenthalt fernab von Zwingern, Gehege oder gar Hundezimmern. Wer seinen Vierbeiner hier abgibt, gibt ihn in familiäre Hände. „Bis zu vier Hunde kann ich zusätzlich zu meinen eigenen aufnehmen und die dürfen dann mit uns spazieren gehen, im Haus und Garten rumlaufen und mit uns eine gute Zeit erleben.“

Seit 2015 ist Deiter Hundetrainerin, bei Bedarf kann sie ihre Gasthunde auch ein wenig erziehen. „Aber mein Fokus liegt nicht mehr auf dem Training, es geht mir eher um die Unterbringung“, berichtet sie. Ursprünglich hatte sie in einer Hundeschule hospitiert, verschiedene Seminare belegt und viele eigene Erfahrungen gesammelt. „Nach zwei Jahren habe ich mich dann vom Veterinäramt als Trainerin prüfen lassen“, beschreibt sie ihren Werdegang. Einen schriftlichen Test musste sie bestehen, auch eine Video- und Fotoanalyse erstellen und dann gab es noch abschließende Einzelgespräche. Hundetrainer ist kein Ausbildungsberuf, auch der Betrieb einer Hundepension ist „nur“ ein Gewerbe. Doch auch hier prüfen im Vorfeld alle beteiligten Ämter, ob die Voraussetzungen stimmen. Dies ist hier passiert, es kann also losgehen. „Zeitlich kann ich den Betrieb der Pension besser mit unseren eigenen, familiären Abläufen kombinieren“, erklärt Deiter ein Motiv, die neue Geschäftsidee umzusetzen.

Eingefallen ist ihr die durchaus im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Hundetrainerin. Immer wieder, so berichtet sie, sei sie nach Unterbringungsgmöglichkeiten gefragt worden. „Doch ich konnte wirklich keinerlei Empfehlung aussprechen – ganz einfach, weil ich nichts kannte, was ich wirklich mit Überzeugung empfehlen könnte.“ Und so entstand der Wunsch, aktiv zu werden.

Keine Unterbringung im Zwinger

Als Zielgruppe wendet sie sich an Berufstätige, die aufgrund der Arbeit Betreuung für den Hund benötigen. Auch Nachtdienst-Beschäftigte sind willkommen oder auch einfach Hundebesitzer, die mal ohne ihren Vierbeiner in Urlaub fahren wollen. Alle Zeiten sind flexibel und können individuell abgesprochen werden. „Es gibt hier im Umfeld durchaus andere Angebote, aber das sind in der Regel Zwinger oder eben Hundezimmer“ – für die Tierfreundin ein weiteres Motiv ihren Betrieb mit dem Namen „Familienpfote“ zu eröffnen. Ihre eigenen Hunde sind einmal die Mischlingshündin Shiva und ein Dackel-Mix-Opa namens Jackie. Beide sind aus dem Tierschutz, Deiter selbst ist nach wie vor im Tierschutzverein Stade aktiv. „Nach dem Gesetz könnte man zum Beispiel einen Dackel auf sechs Quadratmeter unterbringen und müsste ihm nur täglich eine Stunde Auslauf ermöglichen.“ Das empfindet sie als nicht tierschutzgerecht, sondern als grausam, wie sie sagt.

Und noch einen Grund hat Deiter, sich auf ihre neuen Gäste zu freuen: „Ich habe einfach gerne viele Hunde um mich herum.“ Das ganze sei aber kein Hobby, sondern durchaus eine Geschäftsidee, die auch etwas Geld in die Kasse bringen soll. Allerdings ist auch klar, „dass man damit nicht reich wird. Aber ich möchte den Hunden etwas Gutes tun und für mich ist es eine schöne Alternative, etwas hinzuzuverdienen.“

Der Freundeskreis und die Familie sind jedenfalls angetan von der ganzen Sache und begrüßen die Umsetzung der Ideen. Erste Anfragen, sogar aus dem Landkreis Stade, sind schon eingetrudelt und natürlich willkommen. Alle Informationen rund um das Angebot findet man auch auf der Website www.familienpfote.me.