Entzerrung statt Gedränge

Lauenbrück – Der Tag der Konfirmation – vielen ist er nicht nur wegen der Geschenke noch in guter Erinnerung. Unter Glockengeläut ging es damals in die festlich geschmückte Kirche, natürlich in schmucker Garderobe. Das Haus war voll: Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel, Tanten, Paten – sie alle saßen vereint auf den Bänken, um Zeuge der Einsegnung zu werden. Da wurde vor Rührung schon so manche Träne verdrückt. Man stimmte in den Gemeindegesang ein, vielleicht von einem Chor begleitet. Und nach dem Gottesdienst? Da ging es geschlossen zur Familienfeier in die Gaststätte, um sich das üppige Mahl schmecken zu lassen.

Ganz klar: die Konfirmation gehört zu den herausragenden Ereignissen im Leben von Heranwachsenden. Nun hat die Corona-Pandemie aber schon alle Lebensbereiche auf den Kopf gestellt. Und ja, auch die 22 Jugendlichen, die eigentlich im Frühjahr in der Lauenbrücker Kirche hätten konfirmiert werden sollen, müssen abwarten. „Wir haben uns gleich im März schon dazu entschlossen, die Gottesdienste zu verschieben“, sagt Lars Rüter, Pastor in der Martin-Luther-Kirchengemeinde. Damit sei man einer Empfehlung der Landeskirche gefolgt. Seien er und sein Kirchenvorstand anfangs noch davon ausgegangen, spätestens Ende September, wenn es die Situation zulässt, wieder unter normalen Bedingungen konfirmieren zu können, ist man von Normalität aber noch weit entfernt. „Das zeigt sich ja schon bei unseren normalen Sonntagsgottesdiensten, bei denen immer noch strenge Hygiene- und Abstandsregeln gelten“, sagt Rüter. Immerhin: Inzwischen könnten die Besucher schon ihren Mund- und Nasenschutz wieder abnehmen, sobald sie sich auf den mit grünen Stickern gekennzeichneten Plätzen im Kirchenraum niederlassen. „Nur auf das gemeinsame Singen, was einen Gottesdienst ja gerade erst ausmacht, müssen wir leider immer noch verzichten.“

Für die Konfirmation bedeutet dies in diesem Jahr: Entzerrung. Sage und schreibe sieben Termine hat die Martin-Luther-Kirchengemeinde dafür angesetzt, Ende August beginnend und in den September durchziehend – an Sonntagen ebenso wie an Samstagen. „Anders geht es unter den derzeitigen Bestimmungen nicht, denn für ein größeres Publikum ist unsere Kirche einfach zu klein“, erklärt der Geistliche. So würden die Jugendlichen auch in Kleingruppen à drei Personen konfirmiert – mit den jeweiligen Familien im Schlepptau, für die dann drei klar definierte Bereiche eingerichtet sein werden, bei denen dann auch jede zweite Kirchenbank frei bleibt. „Wir haben das nach den Handlungsempfehlungen der Landeskirche schon alles genau ausgemessen – 16 Personen pro Familie sind auf jeden Fall unschädlich“, so Rüter. Was den Ein- und Auslass betrifft, müsse auch der geregelt sein. „Ich möchte jedenfalls nicht hinterher in der Zeitung lesen müssen, in Lauenbrück sei es zu Ansteckungen gekommen.“ Daher wird es vor dem Gotteshaus für die Angehörigen auch einen Wartebereich geben, von dem aus sie nacheinander hineingebeten werden.

Obwohl einige Eltern anfangs überhaupt nicht von solchen Bedingungen begeistert gewesen sein sollen und man ihnen angeboten habe, die Konfirmation sonst auch auf das nächste Frühjahr zu verschieben – am Ende, sagt Lars Rüter, seien dann doch alle der Ansicht gewesen, es bei den Terminen im Spätsommer zu belassen. „Ich habe auch immer kommuniziert, dass ja niemand weiß, unter welchen Bedingungen wir 2021 Konfirmation feiern werden.“ Noch habe er die Hoffnung, dass bis zu den Gottesdiensten weitere Lockerungen möglich sein werden. „Wir können ja jetzt schon großzügiger sein.“ Ob dann auch wieder im geschlossenen Raum der Gemeindegesang erlaubt sein wird? Rüter, der als Pastor schon im 25. Jahr die Einsegnungen in Lauenbrück vornehmen wird, wünscht es sich. Auf eine Gewohnheit werde man aber wohl definitiv verzichten müssen: „Bei unseren Konfirmationen waren sonst immer der Gospel- oder der Posaunenchor dabei – auch schon mal eine Band aus Elsdorf, das geht wohl nun nicht.“ Auf eine musiklaische Untermalung, wie sie dem Anlass gebührt, wolle man aber trotzdem nicht verzichten. „Vermutlich wird es nun eine Solosängerin geben oder einen Geigenspieler – unsere Kantorin bemüht sich da schon um Ersatz.“

Man merkt: Rüter und sein Team sind redlich bemüht, die Gottesdienste so feierlich wie möglich zu gestalten. Und dennoch: „Die Konfis sind natürlich traurig, dass sie nicht alle zusammen konfirmiert werden können“, fasst der Pastor die Stimmung unter seinen Schützlingen zusammen. Immerhin hätten die Dreiergrüppchen nach den Wünschen der Familien zusammengestellt werden können. „Wir müssen eben versuchen, dass wir es unter den Bedingungen so gut wie möglich hinbekommen – auch wenn das unter Coronabedingungen eine ganz schöne Herausforderung ist.“

Dankbar sei er den treuen Kirchengängern, die schon signalisiert hätten, an den vier Konfirmationssonntagen den Gottesdiensten fernzubleiben, um so den Platz den Familien zu überlassen. „Für uns ist das natürlich blöd, weil wir als Gemeinde nicht gerne ausladen – aber das gehört halt gerade dazu.“

Noch gar nicht wolle er an die zu befürchtenden Einschränkungen zum nächsten Weihnachtsfest denken, bei dem die Kirchenbänke auch in Lauenbrück stets gut gefüllt seien. „Das fängt ja schon mit dem Krippenspiel nachmittags an.“ Noch vor den Konfirmationen gelte es aber, den besonderen Gottesdienst zum Schulanfang unter den etwas anderen Umständen über die Bühne zu bringen. Rüter: „Wir werden daraus wohl oder übel zwei Veranstaltungen machen müssen – und dann auch beide nur in verkürzter Form à 20 Minuten.“

Die Termine: Wie Lauenbrück holen auch die Kirchengemeinden Scheeßel und Fintel ihre für das Frühjahr vorgesehenen Konfirmationsgottesdienste noch in diesem Jahr nach. In Lauenbrück sind die Termine bereits festgezurrt: Gefeiert wird an drei Samstagen (5., 12. und 19. September jeweils ab 11 Uhr) sowie vier Sonntagen (30. August, 13., 20. und 27. September jeweils ab 10 Uhr) in Dreiergruppen in der Martin-Luther-Kirche. Auch die Finteler haben sich bereits festgelegt. Die Einsegnung ihrer 16 Konfirmanden in der St.-Antonius-Kirche steht am Sonntag, 20. September, auf dem Programm – dann in zwei Gottesdiensten à acht Personen ab 9.30 und ab 11.30 Uhr. In Scheeßel soll das Fest der Konfirmation am Samstag und Sonntag, 19./20. September, und einen Monat später am 10. und 11. Oktober in Kleingruppen gefeiert werden. Dafür sind bei insgesamt rund 80 Konfirmanden mindestens acht Gottesdienste in der St.-Lucas-Kirche eingeplant. Details will die Scheeßeler Kirchengemeinde noch zeitnah bekannt geben.

Von Lars Warnecke