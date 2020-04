Entsorgen unter neuen Auflagen

Rehr - Von Lars Warnecke. Wer in Rehr, auf der Entsorgungsanlage des Landkreises, etwas abzugeben hat, ob Sperrmüll, Gartenabfälle oder sonstigen Unrat, der kommt an ihm nicht vorbei. Seit neun Uhr am Morgen steht Sascha Friebis am Tor und lässt die Anlieferer, nachdem sie ihm kurz das Anliegen ihres Besuches geschildert haben, mit den freundlichen Worten „Fahren Sie durch, aber halten Sie bitte den gebotenen Abstand“ passieren – oder auch nicht. Denn nicht jeder, der sein Gerümpel loswerden möchte, kommt auch wirklich zum Zug. Die von Virologen und Politikern oft bemühte Vokabel „neue Realität“ – sie ist auch hier angekommen. Seit Corona wird kontrolliert, dass ausschließlich nur Menschen aus dem Kreis die Anlage zwischen Lauenbrück und Helvesiek aufsuchen. Der, dessen Autokennzeichen kein „ROW“ oder „BRV“ ziert, muss sich ausweisen oder zieht den Kürzeren. Und so muss der glatzköpfige Security-Mann aus Scheeßel, der sonst in der Veranstaltungsbranche an diversen Einlässen Wache schiebt, sich nun aber, da es keine Veranstaltungen mehr gibt, mit diesem Job erst einmal über Wasser hält, den einen oder anderen Auswärtigen wieder nach Hause schicken. „Damit wollen wir sicherstellen, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf dem Platz sind und auch nicht der Grünschnitt aus anderen Landkreisen hier abgegeben wird“, begründet Ellen Scherer von der Abfallwirtschaft des Landkreises und die Chefin der Anlage den Einschnitt. Es ist nur eine Maßnahme von vielen, die die Ausbreitung des Virus in Schach halten soll.

Seit gut drei Wochen, nachdem die Anlage zeitweise so gut wie komplett die Schotten dichtgemacht hatte, läuft der öffentliche Betrieb wieder in geordneten Bahnen. Und auf Ordnung, davon zeugen die speziellen Hinweisschilder, wird auf dem weitläufigen Gelände mehr denn je Wert gelegt, gilt es doch auch hier, den gebotenen Abstand zueinander einzuhalten. Ab Montag, sagt Scherer, sei auch auf der Anlage das Tragen von Mund- und Nasenschutz für die Kunden Pflichtsache. Für Sascha Friebis vom Sicherheitsdienst wird es der letzte Tag in Rehr sein. Der große Ansturm, der nach der Wiederöffnung zu verzeichnen war, hat sich wieder gelegt. „Nach und nach pendelt sich alles wieder auf einem normalen Level ein“, sagt Scherer.

Warum die Deponie überhaupt drei Wochen lang geschlossen hatte (ausgenommen waren Gewerbetreibende, die nach telefonischer Anmeldung auch in dieser Zeit vorbeikommen konnten)? „Eine Öffnung wäre einfach nicht mehr zu verantworten gewesen, dabei wollten wir erst gar nicht zu machen“, berichtet die Leiterin. Nachdem nämlich Entsorgungsanlagen anderer Landkreise ihren Betrieb schon eingestellt hatten, sei Rehr von Menschen daraufhin förmlich überrannt worden. Dabei, so Scherer, hätte sich leider nicht jeder an die Abstandsregelung, um deren Einhaltung schon damals gebeten worden sei, gehalten. „Teilweise standen die Leute bei uns im kleinen Büro dich gedrängelt zu dritt oder viert beisammen“, erinnert sie sich. Hygieneschutzscheiben, wie man sie inzwischen im Einzelhandel überall sieht, habe man seinerzeit noch nicht auf die Schnelle auftreiben können. „Die Nachfrage nach so etwas war ja sehr groß.“ Um nicht zuletzt auch ihre Mitarbeiter vor einer Ansteckungsgefahr zu schützen, musste auch Rehr vorerst für den privaten Anlieferungsverkehr geschlossen werden. „Mein vierköpfiges Team wäre dem Ansturm nicht mehr weiter gewachsen gewesen.“

Nein, in Kurzarbeit habe während des wochenlangen Shutdowns niemand ihrer Mitarbeiter gehen müssen, habe es doch weiterhin viel auf der Anlage zu tun gegeben. „Der eine hatte ja weiterhin mit den Gewerbekunden zu tun, die anderen mit unserer Sickerwasserbehandlungsanlage und der Deponiebelüftung“, sagt die 56-Jährige. Und auch für Revisionsarbeiten sei die besucherarme Zeit sinnvoll genutzt worden.

Gerade winkt Friebis, der Security-Mann, vorne an der Pforte wieder ein Auto auf das Gelände. Es ist Peter Nolte. Auf die Waage muss der Scheeßeler beim Ein- und Auschecken mit seiner „Fracht“ nicht. Die ist für Anlieferer mit Sperrmüll vorgesehen, um so den zu zahlenden Beitrag zu ermitteln. Sein Weg führt schnurstracks zu den Grünabfallcontainern. „Ich will meinen Rasenschnitt loswerden“, sagt er. Den hat Nolte in mehreren großen Taschen mitgebracht. „Zum Glück besitze ich einen großen Garten, den ich praktischerweise zur Zwischenlagerung nutzen konnte, als die Sammelstellen noch alle dicht waren.“ Normalweise sei er immer samstags hier gewesen – im Homeoffice sei er nun aber flexibler.

Tatsächlich, weiß Ellen Scherer, seien gerade in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung, kurz nach Ostern, Unmengen an Grünabfällen angeliefert worden. Mitunter hätten sich die Autos so bis weit auf die Straße zurückgestaut. „Die Leute haben das alles bei sich im Garten gesammelt.“ Aber auch die Mengen an Sperrmüll könnten sich sehen lassen. Das berichtet jedenfalls Alexander Il‘enko, der gerade im Büro hinter der Schutzscheibe Dienst schiebt. „Viele sind wohl verunsichert, dass wir wieder schließen könnten, und bringen deshalb alles geballt hierher“, sagt er.

Nein, wegen Corona schließen müssen wird die Entsorgungsanlage in Rehr wohl kein zweites Mal. Die Kundenfrequenz hat sich wieder auf ein Normales Maß eingependelt, und auch die viel beschworenen Hygiene- und Abstandsregeln würden laut Scherers Beobachtungen inzwischen allgemeinhin eingehalten.

Die Öffnungstage und -zeiten sind im Prinzip die gleichen geblieben – nur mittags, von 12.30 bis 13.30 Uhr, bleibt das Tor neuerdings vorerst komplett geschlossen, was laut der Leiterin auf eine personelle Neustrukturierung zurückzuführen sei. Man arbeitet nun in getrennt voneinander agierenden Zweierteams, im Schichtbetrieb – auch das eine auf der Anlage getroffene Vorsichtsmaßnahme in Zeiten der Pandemie.