Endlich mehr Platz für Helscher Kita-Kinder

Von: Judith Tausendfreund

Der Baukinderwagen – auch Zirkuswagen genannt – der bisherigen Waldgruppe zieht um und wird Multifunktionsraum für die Kita Bärenhöhle. © jtb

Die Kita Bärenhöhle kann den Bauwagen für Kinder und Personal nutzen. Somit findet das ehemalige Zuhause des Waldkindergartens eine neue Verwendung.

Helvesiek – Die Kita Bärenhöhle leidet seit Jahren unter Platznot. Ursache ist die Nutzung der eigentlichen Räumlichkeiten nicht nur durch Kindergartenkinder, sondern zusätzlich durch die Krippenkinder. Ursprünglich wurde die Einrichtung für eine Elementargruppe mit zwei bis maximal drei Erzieherinnen konzipiert. Aber seit einigen Jahren befindet sich im ehemaligen Bewegungsraum der Gruppenraum der Krippengruppe. Das bedeutet: Die 25 Kinder der Elementargruppe verfügt nur über einen Gruppenraum ohne weitere Nebenräume.

Ganz unabhängig hiervon wurde zu Ende Juli die Waldgruppe der Kita geschlossen. Es gab zu wenig Nachfrage. Diese Waldgruppe hatte jedoch einen eigenen Bau- oder auch Zirkuswagen – und der ist nun nutzlos geworden. So kam schon vor einigen Monaten die Idee auf, dass die Kita Bärenhöhle den nun leer stehenden Wagen als zusätzlichen Raum für die eigenen Bedürfnisse nutzen könnte.

Auch auf Samtgemeinde-Ebene wurde dieser Vorschlag schon vor der politischen Sommerpause erarbeitet, allerdings auch kontrovers diskutiert. Unter anderem Merten Lüdemann (WG Helvesiek), Helvesieks Bürgermeister, hatte damals Einwände gegen diese Idee. Dennoch wurde vonseiten der Samtgemeinde beschlossen, dass die Idee an sich gut und umsetzbar ist. Nun galt es, auch im Helvesieker Rat noch einmal über den Vorschlag zu debattieren.

Zunächst gibt es Bedenken

Lüdemann erläuterte seine Bedenken in der Sitzung erneut. „Ich finde das Aussehen des Wagens nicht so schön und ich sehe etliche Renovierungskosten auf uns zukommen“, erklärte er seine Bedenken. Allerdings sei er überstimmt worden, daher gelte es nun, das Thema abschließend zu klären. Anschließend übergab Lüdemann Maren Seifer, Fachdienst Kitas und Schulen bei der Samtgemeinde, das Wort. Sie erläuterte den Ratsmitgliedern die Vorteile der geplanten Nutzung. Dabei ging es auch um den künftigen Stellplatz: Der Wagen soll einen Platz am Spielplatz und in der Nähe der Kindertagesstätte erhalten.

Lars Lüdemann (WG Helvesiek) wies darauf hin, dass bisher eine Nutzung des Wagens für die Mitarbeiter vorgesehen sei. Nun sei aber in der Vorlage auch von einer Nutzung durch die Kinder die Rede. „Ich sehe da einen Konflikt.“ Merten Lüdemann betonte allerdings, dass er da nun keinen Konflikt, sondern eher zufriedene Kindergärtnerinnen sehe.

Mehr Platz ist dringend notwendig

Die Sitzung wurde kurzerhand geöffnet. Gerlinde Holst, Leiterin der Kita, war anwesend und erläuterte die Wünsche der Bärenhöhlen-Mitarbeiter. „Wir wollen den Wagen für das Personal und die Kinder nutzen.“ Aktuell würde auch das Büro multifunktional genutzt werden und der Raum sei deutlich kleiner als der Bauwagen. „Es ist voll und beengt, das ist für die Kinder eine große Herausforderung“, führte sie aus. „Wir wollen qualitativ hochwertige Arbeit leisten und brauchen Platz für die Erzieherinnen, aber eben auch für die Kinder, damit die sich mal aus dem Trubel herausziehen können“, wurde sie deutlich. Eindringlich schilderte sie die Not, die aktuell durch den fehlenden Platz entsteht.

„Das ist eine Lösung, die kurzfristig umgesetzt werden kann – ich kann dem nur zustimmen“, kommentierte Hans-Jürgen Küspert (Grüne) anschließend den im Raum stehenden Vorschlag. Seifer berichtete mit Blick auf die anstehenden Renovierungskosten, dass im Haushalt bereits 6.000 Euro für das Projekt vorgesehen seien. Die konkreten Kosten für die notwendige Renovierung des Wagens könne man aber erst benennen, wenn der Wagen seinen bisherigen Standort im Wald verlasse.

Mit Blick auf die Arbeiten hatte Gerlinde Holst schon während der Samtgemeinde-Sitzung angedeutet, dass sicher auch die Eltern der Kinder mitanpacken würden. Am Ende stimmte der Helvesieker Rat dem Umzug und der Neuaufstellung des Wagens in der Nähe der Bärenhöhle einstimmig, allerdings mit einer Enthaltung, zu. Dementsprechend können die Erzieher und auch die Kinder nun recht zuversichtlich in das Kindergartenjahr starten.