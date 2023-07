Finteler Freibad wird wieder gut besucht

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Endlich wieder Schwimmunterricht – die Kinder und Trainerin freuen sich sichtbar. © Tausendfreund

Endlich mal eine normale Saison, diesen Gedanken haben wohl Besucher und Mitarbeiter des Finteler Freibads. Denn nach den Jahren der Pandemie kamen die Jahre der Sanierung. In diesem Jahr läuft es aber wieder so richtig rund.

Fintel – Die letzten Jahren waren für das Finteler Freibad hart: Erst durften die Badbetreiber aufgrund der Pandemie nicht öffnen, dann durften sie zwar öffnen, aber nur begrenzt Schwimmer einlassen. Danach stand die aufwendige Sanierung des Bads an, die deutlich länger als geplant den Betrieb lahmlegte und hohe Kosten verursachte. In diesem Jahr läuft der Schwimmbetrieb zum ersten Mal seinen ganz normalen Gang – und offensichtlich haben die Schwimmer den Weg in „ihr“ 26 Grad warmes Freibad schnell zurückgefunden.

Denn seit Beginn der diesjährigen Schwimmsaison am 1. Mai sind bereits 22 000 Besucher ins Finteler Freibad eingetaucht. So lautet ein erstes und zufriedenes Zwischenfazit von Betriebsleiterin Michaela Bosse. Sie sei stolz auf jeden einzelnen Besucher, der den Weg zurückgefunden hat. Am 11. Juni wurde der aktuelle Tagesrekord erreicht: 1 400 Schwimmgäste stürmten die beliebte Einrichtung. „Bisher ist die Saison wirklich gut gelaufen, das Wetter ist ja auch entsprechend“, freut sich Bosse. 176 Familiensaisonkarten hat sie schon verkauft, 155 Saisonkarten für Erwachsene und 55 Saisonkarten für Kinder wurden verkauft, elf Anfängerschwimmkurse laufen, die ersten sind schon abgeschlossen. Acht Bronzeschwimmkurse und drei Aquajogging-Kurse finden ebenfalls statt – und noch läuft die Saison ja, das bedeutet, es werden noch weitere Karten verkauft. „Wir sind wirklich froh, wir haben den Haushaltsansatz, den wir uns vorgenommen haben, jetzt schon erreicht“, schildert Bosse weiterhin.

Es kommen auch Schwimmer aus Hamburg und Buxtehude

Die positive Resonanz und die zahlreichen Besucher zeigen klar: Das Finteler Freibad ist beliebt, und zwar nicht nur bei den Einwohnern. „Wir haben zwar viele Stammgäste, aber auch Schwimmer und Familien aus Hamburg oder Buxtehude“, weiß die Betriebsleiterin. Und diese Gäste würde vor allem die ländliche und auch friedliche Atmosphäre schätzen. Denn, so Bosse weiter, Vorkommnisse wie in Berlin – wo schwimmen im Freibad nur noch mit Security-Personal vonstattengeht – seien hier völlig fremd. „Unsere Gäste sind freundlich und respektvoll“, lobt sie. Generell sei der Umgang vor Ort familiär und entspannt.

Jule Pieczarka ist die neue im Team. © Tausendfreund

Mitarbeiter haben 400 Überstunden angesammelt

Dabei ist das „entspannt bleiben“ in den vergangenen Monaten gar nicht so einfach gewesen. Zwei Tage vor Beginn der Saison hatte ein Mitarbeiter kurzerhand gekündigt und fehlte dann auch ab sofort. In der Folge musste Bosse mit ihrer Kollegin Anette Bellmann auf einmal alles alleine stemmen. Bellmann ist als Teilzeitkraft angestellt. „Wir haben das einfach durchgezogen“, schildert sie. Man hört ihr an, dass sie ein wenig stolz ist. Und das darf sie wohl sein, denn in den vergangenen zwei Monaten sind 400 Überstunden angefallen. „Es war schon wirklich viel – und hätten wir nicht so ein nettes Publikum, ich glaube, dann hätten wir das auch nicht geschafft“, erinnert sich die Betriebsleiterin an diese harte Zeit. Drei Kurse hintereinander hat sie an manchen Tagen gehalten. Entsprechend erschöpft sei sie gewesen. Allerdings hätten die Gäste Kuchen und Marmelade vorbeigebracht, um so wenigstens ein wenig Dank auszudrücken für die außergewöhnliche Leistung. „Unsere Gäste sind wirklich toll“, so Bosse.

Der Fachkräftemangel macht sich im Schwimmbad bemerkbar. Es war nicht einfach, einen Nachfolger für den fehlenden Kollegen zu finden. Zum 1. Juli konnte die Lücke geschlossen werden. Jule Pieczarka aus Zeven ist Fachangestellte für Bädertechnik und arbeitet als Vollzeitkraft im Team – seitdem sind für die beiden anderen Teammitglieder die Arbeitszeiten wieder im grünen Bereich. Der Abbau der zahlreichen Überstunden erfolgt dann im Winter.

Der Sprungturm ist vor allem bei jugendlichen Besuchern beliebt. © Tausendfreund

DLRG-Mitglieder helfen bei der Aufsicht mit

Eine weitere Erleichterung für die Mitarbeiter des Bads ist die Unterstützung durch zwei Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die beiden übernehmen die Wasseraufsicht. Das ist besonders wichtig geworden, erklärt Bosse eine weitere Folge der Pandemie: Denn die habe dafür gesorgt, dass viele Kinder kein Schwimmunterricht nehmen konnten und dementsprechend nicht sicher schwimmen können. Hier besteht Nachholbedarf. Auch ältere Besucher fallen zuweilen durch mangelnde Schwimmkenntnisse auf. Daher passen die Mitarbeiter und Helfer bei gutem Wetter mit zwei bis drei Personen auf, dass niemand sich selbst gefährdet.

Im kommenden Jahr wird das Bad 50 Jahre alt – im Grunde ein Anlass, zu feiern. Doch ein aufwendiges und teures Fest ist aktuell noch nicht geplant, auch da die Sanierung schon kostspielig war. „Das eigentliche Festprogramm steht noch nicht fest“, weiß Claus Aselmann (CDU), Fintels Bürgermeister. Kleinere Aktionen und Festivitäten wird es in jedem Fall geben. Ein Ende der Geldausgaben ist indes noch nicht in Sicht. Denn die Sanierungsmaßnahmen, die inzwischen durchgeführt wurden, bezogen sich auf die notwendigsten Pflichtaufgaben. Ausgespart wurden bisher Arbeiten am eigentlichen Gebäude, doch auch dieses wird 2024 50 Jahre alt werden. „Es war keine Vollsanierung“, so Aselmann. Die Becken, die Wasseraufbereitung wurden realisiert, auch die Kassenanlage wurde erneuert. „Die Kasse, aber auch die Wasseraufbereitungsanlage ist jetzt über eine Cloud einsehbar – das ist für ein kleines Schwimmbad auf dem Land keine Selbstverständlichkeit“, weiß Bosse. Alle Erneuerungen seien jetzt „tippitoppi“.

Bad lädt Familien zum Zelten ein

Davon überzeugen können sich sportliche Besucher ohnehin an jedem Tag, an dem das Bad in der Saison geöffnet ist. Eine besondere Gelegenheit wird es auch am Freitag, 11. August, geben: Das Bad lädt dann zum Familienzelten inklusive Flutlichtschwimmen ein.

Organisiert wird der Tag vom Förderverein und der DLRG. Am Samstag, 12. August, bleibt das Bad dann allerdings ausnahmsweise geschlossen. Ansonsten geht die Saison noch bis Mitte September.