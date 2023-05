Einrichtung zwischen Helvesiek und Lauenbrück feiert langjähriges Bestehen

Von: Judith Tausendfreund

Marvin Hertwig (v.l.), Melanie Laarz und Frank Witthuhn sind drei von insgesamt 160 Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung. © Tausendfreund

30 Jahre Jugendhilfe Wümmetal, das wird gefeiert. Denn seit dem Jahr 1993 ist das Unternehmen gewachsen, sind Standorte hinzugekommen, haben sich therapeutische Ansätze verändern. Eines ist jedoch gleich geblieben: Der junge Mensch steht immer im Mittelpunkt.

Rehr – Vor 30 Jahren, also im Jahr 1993, wurde die Jugendhilfeeinrichtung Wümmetal von der Familie Organista übernommen. Schon vorher bestand hier eine Jugendhilfeeinrichtung. Seitdem ist viel passiert. Aktuell betreibt das in privater Trägerschaft geführte Haus 17 Standorte und beschäftigt dabei 160 Mitarbeiter. Gut 100 Plätze zur Förderung junger Menschen werden so ermöglicht. „Wir sind eine der größeren Einrichtungen“, weiß Marvin Hertwig, Mitarbeiter der Heimverwaltung.

Ursprünglich entwickelte der Psychologe Günter Organista das Konzept, welches hier nach wie vor gelebt wird. Besonders die berufliche Förderung und Integration psychischer erkrankter Jugendlicher lag ihm am Herzen. „Er kam aus dem Bereich, sah den Bedarf und wollte ein Angebot für die Jugendlichen schaffen“, berichtet Melanie Laarz, Bereichsleitung Personal und Öffentlichkeitsarbeit. Über die Jahre hinweg wurden die ersten Ideen immer weiter entwickelt. Die Einrichtung ist stets gewachsen, auch, weil der Bedarf entsprechend groß ist.

Berührungsängste sollen abgebaut werden

Doch was passiert hier eigentlich im Detail? Wie arbeitet eine solche Einrichtung? „Genau das wollen wir gerne stärker der Öffentlichkeit zeigen, wir wollen Berührungsängste abbauen“, so Laarz. Das Haus bietet verschiedene Wohn- und Therapiemöglichkeiten, es verfügt über ein schulisches Angebot sowie über Ausbildungsplätze. An neun verschiedenen Standorten wohnen und leben junge Menschen, die in der Regel im Alter zwischen zwölf und 27 Jahre sind. „Wir arbeiten mit drei Säulen: Pädagogik, Ausbildung und Schule sowie Therapie“, erklärt Laarz.

Nicht nur das Lernen und Wohnen wird geübt. Am Ende steht immer das Ziel der Integration in die Gesellschaft. „Wir unterstützen die Verselbstständigung, mit eigenen Wohnungen und mehr“, ergänzt Hertwig.

Die Einrichtung in Rehr liegt zwischen Lauenbrück und Helvesiek, die Arbeit findet an mehreren Standorten statt. © Tausendfreund

Mehrere Psychologen arbeiten in den Einrichtungen, „das ist auch gut so, um unsere Angebote realisieren zu können“, sagt Laarz. Denn externe Therapieplätze sind so gut wie nicht zu bekommen. Aber die Begleitung ist wichtig für die Jugendlichen, die hier gefördert werden. Angeboten wird auch Kunst-, Musik, Lerntherapie, Ergotherapie, tiergestützte Therapie und Familienarbeit.

Aus Ausbildungen können absolviert werden

Neben diesen therapeutischen Ansätzen können verschiedene Ausbildungen absolviert werden. Sei es im Bereich der Hauswirtschaft, sei es im Büromanagement, in der Tischlerei, in der Maler- und Lackiererei oder auch im Gartenbau. „Wir haben reguläre Ausbildungen, aber auch theoriereduzierte Ausbildungen, die nicht ganz so in die Tiefe gehen und eine Helferausbildung darstellen“, führt Hertwig aus. Was aktuell nicht umgesetzt werden kann, ist eine Aus- und Weiterbildung mit Pferden. Die Nachfrage ist zwar groß, doch das Angebot ruht momentan.

Der junge Mensch steht immer im Mittelpunkt.

Immer stärker gewachsen ist in Rehr das Angebot eines außerschulischen Lernorts. Frank Witthuhn ist hier der Leiter. Die schulische Integration wird in Kooperation mit der Fintauschule umgesetzt. Angesprochen sind Schüler, die wegen einer diagnostizierten Sozial- oder Versagensangst den Schulbesuch meiden. „Viele sind sehr ängstlich und introvertiert“, berichtet Laarz. Jugendliche, die den Besuch der Schule meiden, erhalten Unterricht von Lehrern der Fintauschule, die dann nach Rehr kommen. Sie unterrichten in den Räumen vor Ort und mit den Materialien der Fintauschule. Konkret haben die Schüler Zugriff auf iPads und weitere Medien. Sie lernen in kleinen Räumen und kleinen Gruppen. Sie werden lerntherapeutisch unterstützt. „Durch dieses System erreichen unsere Schüler in diesem Jahr zehn Realschulabschlüsse und vier Hauptschulabschlüsse“, schildert Witthuhn den Erfolg des Konzepts. Wichtig ist auch, dass der Spaß am Lernen wieder vermittelt wird. Gemeinsam werden Lücken geschlossen, sowohl in Sachen Bildung, als auch in Sachen Motivation. Die Schulabschlüsse erleichtern den beruflichen Werdegang der Betroffenen, am Ende können sie so besser in die Gesellschaft hineinwachsen.

Außerschulischer Lernort wird gut angenommen

Alle sind freiwillig hier. In der Regel sind es die Eltern, die merken, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt. Die Eltern wenden sich dann meist an die Jugendämter, die wiederum überprüfen, wie die Betroffenen gefördert werden können. Anschließend wird ein konkreter Plan aufgestellt. „Etwa nach vier Wochen können wir ein Erstgespräch anbieten. Die Betroffenen entscheiden, ob sie hier aufgenommen werden möchten“, so Hertwig. „Der junge Mensch steht immer im Mittelpunkt“, betont er. Das sei der Leitsatz, der nach wie vor gelte. Wer hier wohnt, erhält nicht nur Hilfe, sondern auch Privatsphäre. Jeder Bewohner hat ein Einzelzimmer, Auszeiten und Privatsphäre gehören für alle wie selbstverständlich dazu.

„In den letzten Jahren ist unser Fokus stärker auf den Schulbereich gerückt“, weiß Laarz. Die Einrichtung hat sich im Laufe der Jahre verändert, ebenso wie sich die Gesellschaft und letztlich auch die Krankheitsbilder verändern. „Früher hatten wir zahlreiche Borderliner, heute haben wir mehr Erkrankte, die sich zurückziehen oder sehr ängstlich sind“, nennt sie ein Beispiel.

Ganz unabhängig von diesen Veränderungen ist jedoch eines immer gleich geblieben: das Engagement der Gründerfamilie und das stete Wachstum des Unternehmens. Günter Organista hat die Geschäftsführung mittlerweile an seinen Sohn Orlando Organista übergeben. In die zahlreichen Einrichtungen wird weiter investiert. Das hauseigene Haustechnikerteam, aber auch das Hausmeisterteam sowie die im eigenen Haus ausgebildeten Handwerker sorgen für eine angenehme und stabile Atmosphäre.

Besucher sind im Haus willkommen. Einen guten Einblick können sich alle Interessierten auf dem diesjährigem Sommerfest verschaffen. Auf dem Fest, welches am 24. Juni von 12 Uhr an gefeiert wird, gilt es, das 30-jährige Bestehen in der Trägerschaft der Familie Organista zu feiern. Erwartet werden ehemalige Bewohner, Eltern, Kooperationspartner, Nachbarn, Interessierte sowie Freunde der Einrichtung. Geplant sind eine Hüpfburg, viele kulinarische Leckereien wie Pilzpfanne, Gyros und Kuchen, auch Verkaufsstände mit den hier hergestellten Handwerksarbeiten sind jetzt schon angedacht.