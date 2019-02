Reiter starten Mitte Juni in Fintel zum Marathon

Fintel - Von Hannelore Rutzen. Alles muss gut organisiert sein. Die Strecke ist zu markieren, die Verpflegung muss gesichert sein, die vielen Helfer eingeteilt und nicht zuletzt die Tierärzte organisiert werden. Ganz schön viel vorgenommen hat sich die Reitgemeinschaft Fintel für den 16. Juni - dann nämlich veranstaltet diese rund um den Ort ihren ersten Distanzritt, eine Veranstaltung, in dessen Mittelpunkt, na klar, der Sport mit dem Pferd steht.

„Nach nur zwei Wochen nach Bekanntwerden ist unser Ritt schon voll besetzt“, freut sich Cleo Heitmann, die Jugendwartin des vor rund drei Jahren gegründeten Vereins, „alle 30 Startplätze sind vergeben“. Nun freue man sich, an dem Tag viele interessierte Zuschauer begrüßen zu können. Der Start für den 30 Kilometer weiten Ritt erfolgt ab 10 Uhr, gegen 17.30 ist die Siegerehrung vorgesehen.

Wie es zu der Idee gekommen ist, berichtet Andrea Heitmann, die stellvertretende Vorsitzende. Demnach habe ein Mitglied der Reitgemeinschaft, das eine Reitbeteiligung mit einem Araber hat, unbedingt mit diesem an Wettkämpfen teilnehmen wollen. „Eigentlich sind arabische Pferde aber weder für die Dressur noch für den Springsport besonders begabt“, so Heitmann. Daher habe sich ein Teil der Gruppe, die sich die Förderung des klassischen Reitens in der Samtgemeinde Fintel zur Aufgabe gemacht hat, über das Thema Distanzreiten informiert. Svenja Hastedt und Kassenwartin Marlene Heuer-Pattschull besuchten ein Seminar und probierten den Distanzritt über 30 Kilometer direkt am Veranstaltungsort aus.

Worauf es bei dieser Disziplin ankommt, erläutert Vorsitzende Anika Hastedt: „Die vorgegebene Strecke muss nicht so schnell, sondern so schonend wie möglich für Mensch und Pferd geritten werden.“ Zu Beginn würden die Tiere gründlich untersucht und alle Werte notiert. Besonders der Ruhepuls sei ihren Worten nach wichtig. In der Pause nach dem ersten Teil der Strecke, nach Überreiten der Ziellinie und zwei Stunden nach dem Zieleinlauf würden die Pferde erneut untersucht, nachgemessen und verglichen. „Wenn das Tier dann noch gesund und belastbar ist, wird der Ritt gewertet“, sagt sie.

In der näheren Umgebung gäbe es jedenfalls kaum Vereine, die solche Ritte veranstalten würden - das wird sich Mitte Juni nun ändern. Und mit einem Rallye-Ritt für Freizeitreiter am 24. August sowie dem breitensportlichen Sommer-Turnier in Fintel am 22. September werfen schon jetzt weitere Veranstaltungen ihre Schatten voraus, die die 54 Mitglieder zählende Reitgemeinschaft auf die Beine stellen wird.