Landwirt aus Stemmen setzt sich mit einer Online-Aktion für Artenvielfalt ein

Mit einem kleinen Obolus zu mehr blühenden Landschaften

Blühstreifen wie dieser sind nicht nur schön anzusehen, sie sind auch ökologisch sinnvoll.

Stemmen - Von Lars Warnecke. An den Rändern von Karsten Indorfs Ackerflächen dürfte es in diesem Sommer noch etwas bunter zugehen als sonst. Grund: Der Landwirt, der in Stemmen den Brunkshof betreibt, sucht momentan Paten für ein von ihm erdachtes Blühstreifen-Projekt. Für jeden via Internet gespendeten Euro will Indorf in den Gemarkungen Stemmen und Helvesiek einen Quadratmeter Naturwiese anlegen – und damit gleichzeitig auf ein mittlerweile ernstzunehmendes Problem hinweisen.