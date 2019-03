Eine pointenreiche Inszenierung

Stemmen - Von Olaf Lang. Es ist schon Tradition: Seit knapp 35 Jahren führt die Theatergruppe Stemmen ein plattdeutsches Stück auf. Am Wochenende sorgte die turbulente Komödie „Ehepoor Voss scholt um“ für Lachattacken beim Publikum. Drei Aufführungen, dreimal ausverkauftes Haus – Regisseur Heinz Hentschel zieht eine positive Bilanz. „Der Beifall war einfach überwältigend. Die Zuschauer pfiffen und trampelten. Es war einfach toll.“

Eine deftige Mischung aus Liebelei, Eifersucht und Verwechslung ist das Erfolgsrezept einer jeden plattdeutschen Komödie. Die Stemmer scheinen dieses Wechselspiel meisterlich zu beherrschen. Bei der Familie Voss ist jedenfalls von ruhiger Familienroutine nicht viel zu spüren. Ehemann Ferdinand, gespielt von Werner Harms, verliert als Disponent seinen Job, weil er, nach eigener Aussage, beim Verteilen der Arbeit für sich nichts übrig gelassen hat. Die beiden höchst unterschiedlichen Kinder Tobias und Bianca, dargestellt von Andreas und Therese Behrens, der eine als weltverbessernder Veganer, die andere als wilder Partykracher, der nichts anbrennen lässt, sorgen sowieso für ständige Diskussionen. Da sich auch noch Ehefrau Christel Voss (Elsa Schönfeld) gezwungenermaßen einem neuen Betätigungsfeld als Escort-Lady „Pretty Christel“ zuwenden muss, deren Motto „Alles kann, nichts muss“ lautet, ergibt das ein höchst unterhaltsames Miteinander. Als kompetente Berater der beiden neuen Firmengründer fungiert das befreundete Ehepaar Dora und Wendelin Witt (Angelika Meyer-Lünsmann und Carsten Brase). Erster Kunde des von Vater Ferdi gegründeten Start-Ups ist Student Michael Tröster (Michel Schönefeld). Er lässt sich zum Thema Zeit- und Ressourcenmanagement umfassend beraten und ist nach einem Abschlusstest bereit, auf das Leben losgelassen zu werden. Nachbarin Rita Meyer, gespielt von Dörte Müller, hat vor einigen Jahren aus reiner Hilfsbereitschaft einen Schlüssel für die Wohnung der Familie Voss erhalten und kann so recht unerkannt an deren Leben und am Inhalt ihres Kühlschranks teilhaben. Für technische Raffinesse modernster Telekommunikation ist Techniker Siggi Lang (Martin Kopp) zuständig und versucht, die unmöglichsten Verschaltungen professionell umzusetzen. Und wie im wahren Leben ist natürlich auch das Finanzamt nicht weit, als die neuen Firmengründungen der Eheleute Voss bekannt werden. So lässt Steuerprüferin Nina Nahles (Lena Rathjen) keine Zweifel an ihrem hoheitlichen Auftrag aufkommen und macht sich dabei zumindest beim Erstkunden Michael Tröster sehr beliebt.

Die Unterstützung von Souffleuse Annestine Hollensen, die nach Angabe von Regisseur Hentschel den schwersten Posten habe, da sie ja die ganze Zeit über voll konzentriert bei der Sache sein müsse, war entweder nicht notwendig oder jedenfalls sehr unauffällig. Am Ende sorgte lang anhaltender Applaus für gelungene Abschlüsse dreier sehr kurzweiliger Aufführungen.