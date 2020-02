Eine Investition für die Zukunft

Gemeinde Fintel saniert ihr Freibad für rund 500 000 Euro

+ Die Filteranlage im Technikraum des Freibads in Fintel sorgt für sauberes Wasser. Bürgermeister Wilfried Behrens und Martin Ruschmeyer (r.) sind begeistert. Fotos: Goldstein

Fintel - Von Heinz Goldstein. 1974 hat die Gemeinde Fintel ein eigenes Freibad unter der Bezeichnung „Bad im Wiesengrund“ eröffnet. Die Unterhaltungskosten für das Bad der knapp 3 000 Einwohner zählenden Ortschaft betragen im Durchschnitt jährlich 160 000 Euro, die maximal zu rund 50 Prozent durch die Einnahmen gedeckt werden. In diesem Jahr sind rund 500 000 Euro für Sanierungsmaßnahmen geplant. Bei einem Freibad, das nahezu ein halbes Jahrhundert existiert, fallen aber nach einer gewissen Zeit größere Reparaturarbeiten an, die die Gemeindekasse zusätzlich belasten. Die Maßnahmen im Finteler Bad sind derzeit voll in Gang, berichtet Bürgermeister Wilfried Behrens (SPD).