Die eine geht, die andere kommt

Lauenbrück – Die eine ging, die andere kam und wieder andere blieben einfach: Gleich mehrere wichtige Personalien hatte der Finteler Samtgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung regeln müssen. Entsprechend hoch war die Zahl an Blumensträußen und Urkunden, die Ratsvorsitzender Rüdiger Bruns (SPD) und Bürgermeister Tobias Krüger überreichen durften. Ersterer wandte sich zunächst an Philine Homfeldt. Die hatte auf eigenen Wunsch darum gebeten, nach sechseinhalb Jahren als Gleichstellungsbeauftragte aus dem Ehrenamt abberufen zu werden.

In seiner Laudatio erklärte Bruns, die 49-Jährige sei ihrer Arbeit mit viel Herzblut und auch großem Aufwand nachgegangen, habe die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur etwa im Sinne eines geordneten Verwaltungshandelns sicherstellen wollen, sondern ihr sei es stets bei der Frage der Gleichstellung auch um den Grundgedanken der Gleichwertigkeit von Mann und Frau gegangen. „Machen wir uns nichts vor“, betonte der Vorsitzende, „da ist noch Vieles in den Köpfen der Menschen zu regeln.“

Dies habe sie wohl auch selbst während ihrer Bemühungen einräumen müssen. Um dem aber entgegenzuwirken, habe sie ein öffentliches Beratungsangebot im Rathaus eingerichtet und an der Organisation der Ausstellung „100 Jahre Frauenwahlrecht“ mitgewirkt, in deren Rahmen die Tätigkeit von Ratsfrauen in den Kommunalparlamenten des Landkreises gewürdigt worden war – unter anderem die von der kürzlich verstorbenen Gräfin Barbara von Bothmer aus Lauenbrück.

Und Homfeldt, die hauptberuflich in der Versicherungsbranche tätig ist? Die bezeichnete ihre Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde als eine Win-Win-Situation: „Ich habe viel über den Verwaltungs- und Politikbetrieb erfahren und auch ein bisschen mitgestalten dürfen – es mir mit euch viel Freude gemacht.“ Mit Blick auf Catrin Voigts, ihre Nachfolgerin, die an dem Abend vom Rat auch sogleich ins Nebenamt berufen wurde, erklärte die Lauenbrückerin: „Sie ist eingearbeitet, hoch motiviert und sie wird bestimmt noch mehr machen als ich.“

Eine Unbekannte im Rathaus ist die 30-Jährige nicht, sitzt Voigts dort doch schon seit vielen Jahren im Einwohnermeldeamt. Darüber hinaus ist sie auch als Standesbeamtin tätig. „Als solche darf ich viele schöne Momente mitgestalten“, verdeutlichte die Fintelerin in ihrer Antrittsrede, „aber ich kenne auch die Sorgen und Nöte der Bürger, wenn es zum Beispiel um Abschiebungen oder Hausdurchsuchungen bei Asylbewerbern geht.“

Entsprechend wisse sie um die ganze Bandbreite der Emotionen und wie man damit umzugehen habe. „Ich glaube, das kann mir bei meiner Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte sehr gut helfen.“

Dem konnte Philline Homfeldt nur beipflichten, die am Ende noch einen Hinweis gen Rat und Verwaltung richtete: „Ich möchte, dass ihr euch ein bisschen Gedanken macht, wie eine Vollzeitkraft die Minusstunden, die sich mit dem Amt ergeben, abbauen soll. Sie darf, und das ist ganz wichtig, nicht überlastet werden.“

Blumen und Urkunden gab es im weiteren Verlauf auch für Oliver Sandau, Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Fintel, und seinen Stellvertreter Daniel Stegen. Beide hatten sich bereit erklärt, ihre im Mai turnusgemäß auslaufenden Amtszeiten um je sechs weitere Jahre zu verlängern. Schon bei der Hauptversammlung Anfang des Jahres waren sie mit überwältigender Mehrheit wieder für ihre Posten vorgeschlagen worden. Der Rat machte nun die Wiederernennung perfekt. Tobias Krüger, Fintels Samtgemeindebürgermeister, erklärte in diesem Zusammenhang, dass es gerade in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich sei, Menschen zu finden, die ein solches Ehrenamt in verantwortlicher Position gerne übernehmen möchten. „Das ist nicht immer nur angenehm, insofern können wir froh sein, dass sie bereit sind, das nochmal zu wuppen“, so Krüger.

Und noch eine Personalie das Feuerwehrwesen betreffend stand in der Sitzung auf der Tagesordnung: Nach zwei Jahren, in denen André Jelenowski wegen eines noch zu absolvierenden Lehrgangs zunächst kommissarisch als Brandmeister der Ortswehr Lauenbrück eingesetzt war, ist der nun diesen Status per Beschluss los.