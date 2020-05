Landpark Lauenbrück darf seine Pforten wieder öffnen

Lauenbrück – Die Tiere im Landpark Lauenbrück geben den Abstand vor. So steht es schon auf den Schildern im Eingangsbereich des wieder geöffneten Wildparks: „Eine Esellänge Abstand halten!“. Sieben Wochen lang mussten die Esel, Hirsche, Auerochsen, Schafe und Ziegen ohne Besucher ihr Dasein fristen. Nun öffnet der Park wieder seine Pforten nach dem plötzlichen Verbot am 16. März. „Von heute auf morgen mussten wir mitten im Saisonstart wegen Corona schließen“, berichtet Parkchef Friedrich-Michael von Schiller. Fast ebenso schnell verbreitet sich die frohe Kunde bis nach Lauenbrück, dass der Wildpark wieder öffnen darf, allerdings unter diversen Auflagen bezüglich der Verhaltensvorschriften für die Besucher.

„Das sind unsere neuen zehn Gebote“, sagt von Schiller als er mit seinem Cheftierpfleger Marc Schönert die Hinweisschilder vor dem großen Ansturm am Eingang des weitläufigen Parks installiert. Zusätzlich zu den bekannten Abstandsregeln ist darin genau geregelt, wie sich Besucher im Park bei der Begegnung mit anderen Gästen verhalten werden soll. „Begenen Ihnen andere Besucher, gehen sie rechts aneinander vorbei“, heißt es. Aus Hygeniegründen dürfen die Tiere auch nicht gefüttert werden, auch die Schaufütterungen fallen aus, damit sich keine Menschen an den Koppeln sammeln. Das beliebte Eselreiten darf nicht angeboten werden.

Die gute Nachricht unter den Geboten ist aber, dass Masken nur im Kassenbereich getragen werden müssen, wodurch auf den Wegen der Anlage ganz frei die frische Luft genossen werden kann. „Unsere Anlage dient ja auch der Erholung unserer Gäste nach den vielen Wochen in Quarantäne und zu Hause“, so von Schiller. Denn Familien haben nun zahlenmäßig unbegrenzten Zugang zu dem riesigen Gelände. Diese Regeln leiten sich alle aus der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus klar in der geänderten Fassung seit letzten Montag ab. „Der Besuch zoologischer Gärten, Tierparks, Freilichtmuseen, botanischer Gärten und ähnlicher Einrichtungen mit weitläufigen Anlagen im Freien ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhält“, heißt es darin. Die Vermeidung von Warteschlangen und die Beachtung des Abstandsgebots bei Ansammlungen von Personen gelte es zu beachten.

+ Parkchef Friedrich-Michael von Schiller und Cheftierpfleger Marc Schönert (l.) installieren die Hinweistafeln am Eingang.

Das will die Parkleitung auch penibel eingehalten wissen und hat Regeln für den virenfreien Parkbesuch zusammengestellt. Die Leitung und die Mitarbeiter wollen nämlich, dass es überhaupt wieder los geht nach den sieben Wochen ohne Besucher. „Unser Landtagsabgeordneter Eike Holsten (CDU) hat uns regelmäßig über den aktuellen Stand bei der Landesregierung informiert“, sagt von Schiller und drückt seine Freude aus, dass es diese Lockerung jetzt gibt. „Auch unseren Tieren wurde schon richtig langweilig, weil keine Besucher mehr am Gatter auftauchten. Fütterungen von den Gästen gab es auch nicht“, schildert er. Gerade die Esel seien sehr kontaktfreudig. Der Restaurationsbetrieb ruht nacht wie vor.

Allerdings dürfen andere Gruppen nicht in den Park, was etwa für die vielen Schulklassen gelte, die sonst im Frühjahr den Park unter der Woche bevölkern. Dadurch gebe es noch keine Nachfrage nach den pädagogischen Angeboten.

+ Schönert füttert die Zwartbless Schafe, die sich über Besuch freuen.

Mehr Leben auf dem Gelände gibt es mit der Wiedereröffnung trotzdem schon. „Die Zwartbless Schafe blöckten heute besonders viel, weil sie genau mitbekommen haben, dass wieder etwas los ist im Park. Sie wollten natürlich auch etwas vom Futter abhaben“, berichtet Schönert. Zu den Eseln müssen die Besucher weiterhin den Abstand einhalten, weil sonst Menschenansammlungen die Folge sein könnten, aber die Vierbeiner beobachten mit großem Interesse die Gäste am Zaun. Die eine oder andere Ziege sei da schon frecher und versuche, doch an eine Extraportion Futter zu kommen.

Das war auch die letzten Wochen so und die Ziegen, wie die vielen anderen Tiere des gemeinützigen Tierparks, mussten ausreichend gefüttert werden, obwohl überhaupt keine Einnahmen zu Buche schlugen. Das trieb dem Parkchef schon etliche Sorgenfalten auf die Stirn, zumal auch die Gastronomie geschlossen werden musste. „Alle Konfirmationen und das Osterfrühstück wurden komplett storniert. Auch die ersten Hochzeiten sind schon auf 2021 verschoben worden“, sagte er. „Täglich fallen aber 1200 Euro Kosten für den Park an. Für das Futter, Personal und weitere Kosten“, verriet von Schiller. „Unsere Tiere fressen uns noch die Haare vom Kopf“, drückte es seine Gattin Katherina von Schiller etwas bildlicher aus.

Spenden und Kauf von Jahreskarten helfen sehr

Deswegen freuten sie sich auch sehr über die Spenden und über Stammgäste, die schon während der Zwangsschließung ihre Jahreskarte kauften. Schließlich betreibe der Park, der letztes Jahr sein 50. Jubiläum feierte, nachhaltige Arterhaltung von seltenen Nutztierarten. Dazu gehören vier Schafarten oder die nachgezüchteten Tarpanpferde sowie die Cröllwitzer Puten. Viele weitere Nutztierarten freuen sich nun wieder über etwas mehr Leben im Park und beäugen genau die wieder aufgetauchten Besucher in Kleinstgruppen. Nur das Dammwild mit ihren Hirschen war noch etwas scheu, nach der langen Stille oder lag es vielleicht doch nur an den leckeren Zuckerrüben, die der Pfleger gerade in der Koppel verteilt hatte.

Parkdirektor von Schiller hofft jedenfalls, dass es nun mit der Ruhe im Lauenbrücker Landpark vorbei ist und spätestens im Sommer gesteigertes Interesse an seinem Park aufkomme, weil der diesjährige Urlaub wohl eher in heimischen Gefilden genossen werde. „Mit den Einnahmen im Sommer müssen wir dann über den Winter kommen“, bringt von Schiller es auf den Punkt.