Helvesieker Falkenzuchtanlage wird zum Ort für Wachkomapatienten

Von: Judith Tausendfreund

Hinter den verschlossenen Türen befindet sich – noch – eine Falkenzuchtanlage. © Tausendfreund

Zwei Deutsche, die in der Schweiz leben, planen eine Begegnungsstätte für Wachkomapatienten. Die beiden suchen nach einem Areal, welches mindestens fünf Hektar groß ist. Die Inhaber der Helvesieker Falkenzuchtanlage bewirtschaften ein solches Gebiet und wollen dieses abgeben. Erste Gespräche lassen vermuten, dass die Begegnungsstätte tatsächlich hier entstehen kann.

Helvesiek – Noch brüten Falken auf der Helvesieker Falkenzuchtanlage. Doch offensichtlich gibt es eine konkrete Idee, auf dem weitläufigem Gelände etwas ganz anderes entstehen zu lassen. Sandra Heuft und Christoph Schäfer, die das Beratungsunternehmen „FutureCasa“ mit Sitz in der Schweiz betreiben, suchen ein passendes Grundstück, um dort eine Wachkoma-Begegnungsstätte zu errichten.

Ganz unabhängig davon haben die Inhaber des in Helvesiek ansässigen Falcon Centers, Harald und Hans Jürgen Küspert, beschlossen, den Standort aufzugeben. Der befindet sich zwischen der Straße Osterende, der Fabrikstraße und der Kreisstraße in Richtung Lauenbrück.

Der Bebauungsplan muss geändert werden

Erste Informationen zwischen den Küsperts und den Initiatoren der Begegnungsstätte wurden ausgetauscht. Heuft und Schäfer konnten das Gelände im März besichtigen. „Das Areal ist perfekt. Sollten alle notwendigen verwaltungsrelevanten Schritte umsetzbar sein, ist die von uns geplante Begegnungsstätte beschlossene Sache“, versichert Heuft. Weitere konkrete Aussagen mag sie noch nicht treffen, denn in der Tat muss zunächst eine Änderung des Bebauungsplans erfolgen. Hier ist aktuell die Falkenzuchtanlage vermerkt – dementsprechend sieht der B-Plan vor, dass die vorhandenen Gebäude eben nur zu diesem Zweck genutzt werden dürfen.

Stefan Raatz und Volker Behrens vom Bauamt der Samtgemeinde Fintel konnten den beiden Parteien den Hinweis geben, dass eine pauschale Änderung des Bebauungsplans schwieriger wird als eine entsprechend konkrete Änderung, die sich auf das geplante Projekt bezieht. Die Investoren wiederum wünschen sich Rückendeckung vonseiten der Gemeinde, bevor man das Großprojekt weiter nach vorne treibt. In der Folge stand das Thema auch auf der Agenda der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Das Areal kann als Sondergebiet ausgewiesen werden

Hans Jürgen Küspert, selbst Mitglied im Rat, enthielt sich in der entsprechenden Abstimmung der Stimme, zuvor erläuterte er aber einige Hintergründe. Bemühungen, die Anlage an andere Falkenzüchter zu veräußern, seien bislang erfolglos gewesen. Die benannten Interessenten hätte dagegen großes Interesse. Da es schwierig sei, ein solch großes, zusammenhängendes Areal zu erhalten. Auch Raatz, der an der Sitzung teilnahm, äußerte sich positiv. Grundsätzlich habe er keine Bedenken, das Gelände sei für das Projekt geeignet. Grundsätzlich sei es nun empfehlenswert, die ganze Idee dem Landkreis vorzustellen. Helmut Oetjen (WG Helvesiek) fragte, ob das Gebiet dann ein allgemeines Gewerbegebiet werden würde. Raatz verneinte und empfahl, die etwa 25 Hektar große Fläche als Sondergebiet auszuweisen. „Ein reines Gewerbegebiet dieser Größe an einem so kleinen Ort, das wird nicht funktionieren“, so seine Einschätzung – eine Ausweisung als Sondergebiet aber eben schon. „Ich kann mir ein solches Projekt gut vorstellen“, äußerte sich Bürgermeister Merten Lüdemann positiv. Nach dem Austausch beschloss der Gemeinderat einstimmig mit einer Enthaltung, das Projekt zu begrüßen und damit zumindest ein grundsätzliches „Okay“ als Vorabeinschätzung zu geben.

Bestehende Landschaft bleibt erhalten

Sollten die Pläne realisiert werden, wollen die Investoren die jetzt bestehende Landschaft auf dem Areal erhalten. Die beiden haben, wie sie selber sagen, viele Ideen, einige sind dem Konzept zu entnehmen, welches dem Rat vorliegt. Demnach ist geplant, den Wachkomapatienten eine langfristige Rehabilitation anzubieten. Hierzu braucht es speziell ausgerichtete Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten. Wohnmöglichkeiten soll es auch für das Personal geben. Angelegt werden soll auch ein Streichelzoo, eine Reittherapie ist angedacht, ein Kindergarten für die Angestellten soll entstehen. Geplant ist auch, Menschen mit Behinderungen zu fördern und anzustellen. „Die Begegnungsstätte soll ein offenes Haus werden, wir wollen die Bewohner nicht abschotten“, gibt Heuft an.

Nach Angaben des Deutschen Ärzteblatts gibt es schätzungsweise 1 500 bis 5 000 Wachkomapatienten in Deutschland. Sie befinden sich in einem Zustand, bei dem es trotz Wachheitsphasen mit geöffneten Augen keine klinischen Hinweise auf eine Kontaktfähigkeit gibt. Es gibt zahlreiche Studien mit unterschiedlichen Aussagen sowohl zur Frage, was die Patienten erleben, als auch zur Frage, wie gut die Prognosen sind, wieder aus dem Koma zu erwachen. Die Betreuung der Patienten stellt für alle Beteiligten eine große und interdisziplinäre Aufgabe und Herausforderung dar. Nach Angaben der Investoren fallen jährlich zwischen 80 und 100 Erwachsene und ungefähr 40 Kinder aufgrund von schweren erworbenen Hirnbeschädigungen in ein sogenanntes Wachkoma. Sie wollen therapeutische Vielfalt und spezialisierte Langzeitpflege anbieten. jtb