Seemann mit Finteler Heimathafen

Hans-Joachim Schmidt hat einige Abenteuer erlebt und ist weit gereist. Seine Erfahrungen hat er sorgfältig dokumentiert. © Tausendfreund

„Chief“ Hans-Joachim Schmidt erinnert sich an zahlreiche Abenteuer, sowohl in der ganzen Welt als auch in und um Fintel.

Fintel – Wer sich mit Hans-Joachim Schmidt, kurz Hannes, unterhalten möchte, sollte ein wenig Zeit mitbringen. Denn der 85-jährige Wahl-Finteler hat wahrlich viel erlebt und viel zu erzählen. Geboren wurde Schmidt 1937 in Kiel, bis zum Jahr 1945 ist er in Pommern, auf der Insel Wollin, aufgewachsen. Durch seine berufliche Karriere war er jedoch schnell in der ganzen Welt unterwegs.

„Ich habe ein unwahrscheinlich spannendes Leben geführt“, so beschreibt er es selbst.

Schon mit 27 Jahren stand Schmidt in der „Chefetage“, so schildert er den Beginn seines Berufslebens. Sein schneller Aufstieg hatte unter anderem zur Folge, dass Schmidt nie einen Autoführerschein machte – er wurde schlichtweg gefahren. „Nur den ganz Großen, den mit unbeschränkter PS-Zahl, den habe ich“, schmunzelt er mit Blick auf seine maritimen Fähigkeiten. Die sind beeindruckend. Fast 40 Jahre lang ist er zur See gefahren – von 1957 bis 1996.

Nach einer ersten beruflichen Ausbildung folgte die Ausbildung bei der Seefahrt, erst zum technischen Assistenten, dann bis zum leitenden Ingenieur. „Ich habe C5 und C6 in Flensburg und in Hamburg abgeschlossen“, blickt er zurück und spricht dabei ein wenig Fachchinesisch. Die sogenannten C-Patente lassen sich so übersetzen: C5 beinhaltet eine Ausbildung zum Schiffsingenieur zweiter Klasse, C6 dann erster Klasse. Auch ein Abschluss als Schiffsbetriebswirt war dabei und das alles ging damals recht schnell – sodass Schmidt eben schnell die Chefetage kennenlernte.

Schon mit 27 Jahren die Chefetage erobert

„Das war damals ein Novum, alle anderen Positionen waren mit Älteren besetzt“, weiß er noch gut. Für die ehemalige Reederei Hamburg Süd war er unterwegs, später auch für andere. „Einmal wurden wir an die Türken ausgeliehen“ – so beginnt eine weitere Geschichte, die er detailliert erzählen kann. Ganze Bücher könnte man mit diesen Geschichten vollschreiben. Unzählige Abenteuer waren es, unzählige Kontakte kamen dabei auch zustande. Mal mit Edelsteinhändlern, mal mit Ministerpräsidenten oder Botschaftern. „Oft kamen auf den Schiffen die unterschiedlichsten Kulturen zusammen“, auch das hat er erlebt. Im Winter 1978/1979 war er bei der Schneekatastrophe in der Geltinger Bucht dabei. „Die Ostsee war zugefroren, es war ein Oststurm, alles war eingeschneit“, weiß er noch gut. Teilweise hatten sich Schiffe aus der Verankerung losgerissen, „es hätte damals zu einer großen Katastrophe kommen können.“ Doch er wurde nach Hamburg, seinem damaligen Wohnsitz, ausgeflogen. „1996 übergab ich dann in Singapur den letzten Tanker an eine indonesische Firma und stieg ins Flugzeug – das war es dann mit der Schifffahrt“.

Seitdem widmet sich Schmidt, der damals in Rente ging, zahlreichen ehrenamtlichen Aufgaben, auch in seinem Wunschwohnort Fintel. Schon 1990 war er mit seiner Familie ins Eurostrandgebiet gezogen. Das Haus dort hatte er bereits einige Jahre vorher entdeckt und gekauft, zunächst als Ferienwohnsitz. 1992 trat Schmidt in den Finteler Heimatverein ein. Ebenfalls in diesem Jahr rief er mit Erika Vauk die Naturwanderung ins Leben. 2006 folgte dann, ebenfalls mit Vauk, die Gründung der „Kinderakademie in der Natur“, damals auf dem Redderberg. Er hatte einst in der Sache den ersten EU-Antrag gestellt, den es in der Samtgemeinde gab. Zusammengenommen hat der Seemann mit seiner emsigen Art an die 180 000 Euro Spenden zugunsten von verschiedenen Projekten in Fintel akquiriert. 1996 wurde Schmidt Mitglied im Vorstand der Freudenthal-Gesellschaft in Soltau und Nachlassverwalter von Heidedichter Friedrich Freudenthal. Zeitgleich wurde er Mitglied im Verkehrsverein Samtgemeinde Fintel, hier war er 14 Jahre als erster Vorsitzender aktiv.

Reederei-Geschichte der heutigen Edmund-Siemers-Stiftung

In den letzten elf Jahren hat sich Schmidt einem ganz besonderem Projekt gewidmet. Dabei geht es um die Reederei-Geschichte der heutigen Edmund-Siemers-Stiftung. Diese Stiftung mit Sitz in Hamburg hatte sich in früheren Jahren bereist in Sachen Kinderakademie auch in Fintel engagiert – eben aufgrund der guten Kontakte, die Schmidt schon damals pflegte. Gleichzeitig hat er eine besondere Verbindung zu dieser Historie. Denn seine Frau Gesa wurde im Ostseeheilbad Zingst geboren, und zwar als Enkelin eines Kapitäns der Siemers Reederei. Dieser, Paul Hansen, war zeichnerisch begabt und hatte einst alle Schiffe der Reederei gezeichnet.

Für Schmidt waren diese Zeichnungen der erste Anlass, über die damalige Zeit zu forschen. Er hatte und hat dabei Kontakt mit dem Zingster Heimatmuseum – gemeinsam entstand die Idee, ein Buch zu schreiben. Die Recherche gestaltete sich als sehr zeitaufwendig, Zeitzeugen leben nicht mehr. Dennoch sind nach und nach zahlreiche Ordner – insgesamt zehn Stück – mit Unterlagen zusammengekommen. Diese will Schmidt jetzt im Sommer an die Siemers Stiftung übergeben. Das umfangreiche Projekt sei wie ein großes Puzzle. „Ich habe aber nur die Fakten geschrieben, die ich doppelt absichern konnte“, so der Hobbyarchivar mit Blick auf sein Vorgehen. Chronologisch hat er alles sortiert, was er herausfinden konnte, so ist eine Art Dokumentation entstanden.

Schmidt ist nach wie vor in viele Projekte involviert und kümmert sich um allerlei Ideen zugleich. So nebenbei beschäftigt er sich mit den Vorfahren – sowohl für Paul Hansen als auch für seine eigene Familie hat er Ahnentafeln erstellt, die Jahrhunderte zurückreichen.

Die Kinderakademie liegt ihm immer noch am Herzen: „Wir suchen dringend Leute, die mit Kindern umgehen können“, weiß er, obwohl er seine Aufgaben dort an Nachfolger übertragen hat. Doch so ganz abschalten kann und will er eben nicht. Keine Frage, Langeweile hat er nicht. Und mit Blick auf alles, was er bisher erreichen konnte, liegt ihm eines ganz besonders am Herzen: „Der Dank an meine Frau.“