Samtgemeinde-Fachausschuss stellt Weichen für weitere Gewerbeansiedlung in Fintel

Gebrauchtfahrzeughandel kann kommen

+ © Warnecke Das Luftbild zeigt die Flurstücke beidseitig der Kreisstraße, auf dem Gewerbe zugelassen werden soll. © Warnecke

Fintel – Es tut sich etwas am östlichen Ortsrand von Fintel: An der Kreisstraße in Richtung Ostervesede will sich ein Gebrauchtfahrzeughandel ansiedeln – und zwar auf einer bisweilen noch landwirtschaftlich genutzten Fläche, die sich an die schon bestehenden Gewerbegebiete Krähenberg I und II anschließt. Die entsprechenden planerischen Voraussetzungen – also eine Änderung des Flächennutzungsplans – hat der Bau- und Planungsausschuss der Samtgemeinde Fintel in seiner jüngsten Sitzung geschaffen.