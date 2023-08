Ein eigenes Wärmenetz für Lauenbrück

Von: Judith Tausendfreund

Die Gasleitungen der EWE sind in Lauenbrück präsent – das kann sich ändern. © Tausendfreund

Energie im Ort erzeugen und diese dann dort verbrauchen, so lautet die einfache Formel für das Wärmenetz, welches jetzt in Lauenbrück entstehen kann. Sollte das Projekt realisiert werden, profitieren Einwohner, aber auch die Gemeinde von erneuerbaren Energien. Gewollter Nebeneffekt: Es sind eben erneuerbare, also auch umweltfreundliche Energien.

Lauenbrück – Noch ist es eine Vision: Ein Wärmenetz für Lauenbrück. Ein solches Netz besteht zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Alle Einwohner können es nutzen. Strom und Wärme werden dann aus Wind, Sonne und Wasserstoff erzeugt. Herkömmliche Energieträger sind nicht mehr notwendig. Weitere Energiequellen können in das Netz eingebunden werden: Abwasser, Klärschlamm, Biomasse, also Biogasanlagen, kommen in Frage. Die erzeugte Wärme kann nicht „nur“ für die Bürger, sondern auch für kommunale Gebäude genutzt werden. Weiterhin nimmt die Gemeinde Gewerbesteuer ein. 0,2 Cent pro Kilowattstunde können nach dem Gesetz für Erneuerbare Energien generiert werden, auch das sorgt für Einnahmen. Bürger können beteiligt werden, weitere Firmen können sich, angezogen durch das Netz, niederlassen – all diese Vorteile stehen als Idee im Raum.

Noch ist das alles reine Fiktion. Aber der Lauenbrücker Rat scheint sie für realisierbar zu halten. Mit großem Interesse verfolgten die Politiker, aber auch zahlreiche Einwohner, die der jüngsten Ratssitzung beiwohnten, dem Vortrag von Gunnar Lux, Projektentwickler der Firma GP Joule. Am Ende war das Votum eindeutig und auch einstimmig: Das Unternehmen soll ein entsprechendes Konzept entwickeln.

Zahlreiche Erfahrungen liegen vor

Die GP Joule Gruppe besteht seit 2009. Das Unternehmen weist zahlreiche Erfahrungen in Sachen Energie auf. Schon im Rahmen einer interfraktionellen Sitzung der Samtgemeinde Fintel konnte Lux das Wärmenetzkonzept vorstellen. Nun präsentierte er die Idee noch einmal als konkreten Vorschlag für die Gemeinde Lauenbrück.

In Lauenbrück gibt es viele Baugebiete, die Häuser sind oft mit Wärmepumpen ausgerüstet. Das Wärmenetz ist möglicherweise dennoch interessant. © Tausendfreund, Judith

„Die Grundidee dahinter: Energie, die hier geerntet wird, wird vor Ort direkt verbraucht“, erläuterte Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD) den Ansatz, den die Firma verfolgt. Das Konzept erlaube eine stabile Kalkulation für viele Jahre. Lux stieg sodann in seine Präsentation ein. „Die Initiatoren des Neubaugebiets Treiderkamp wollten ein solches Wärmenetz dort installieren, sind gescheitert und haben sich an uns gewandt“, erklärte der Referent einen von mehreren Gründen seiner Anwesenheit.

Das angedachte Wärmenetz kann aus Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen und Windkraftanlagen bestehen. Beide würden Strom generieren. Der wird dann entweder in Wärmepumpen eingeleitet, die wiederum Wohngebäude, aber auch Gewerbe und Industrie sowie Landwirtschaft mit Wärme versorgen. Auch Elektromobilität soll entstehen. Aus einem weiteren Stromanteil kann Wasserstoff generiert werden. Ein entsprechender Speicher kann gespeist werden, mithilfe von regionalen Kooperationen wird Mobilität gefördert.

Etwa 50 Prozent der Einwohner müssen sich beteiligen

Als ersten Schritt stellte der Referent die Trassierung durch Lauenbrück vor, die für das potenzielle Wärmenetz notwendig sein wird. Sein Vortrag gestaltete sich als Dialog. So fragte etwa Klaus Miesner (CDU), wie viele Lauenbrücker sich an der Sache beteiligen müssen, damit sie ins Laufen kommt. „Je mehr, desto besser“, lautete die klare Ansage von Lux. Etwa 50 Prozent der Einwohner sollten sich von der Idee begeistern lassen. Dann lässt sich das Vorhaben – welches die Gemeinde nichts kostet – für GP Joule wirtschaftlich umsetzen.

Weiter stand die Frage im Raum, ob Einwohner in Zukunft auch Strom verkaufen können. Gesprochen wurde auch über die Tatsache, dass vor allem die Einwohner in den Neubaugebieten in ihren neu erbauten Häusern bereits Wärmepumpen installiert haben. Weiter wurde gefragt, wie viele Kilometer lang das Wärmenetz werden wird. Auch ging es darum, ob Immobilienbesitzer eine bestimmte Menge an Kilowattstunden abnehmen müssen. Zwischenzeitlich wurde die Sitzung geöffnet. Zahlreiche Einwohner waren offensichtlich extra aufgrund des spannenden Themas zur Sitzung erschienen. „Wäre es nicht sinnvoller, das vorhandene Stromnetz zu nutzen, statt halb Lauenbrück aufzubuddeln?“ wurde gefragt. „Wird das Konzept gefördert?“, stand ebenfalls als Frage im Raum. Dann ging es darum, wie laut die Infrastruktur – vorgestellt als eine Heizzentrale – für die unmittelbaren Anwohner sein wird. Wird eine Wohnbebauung neben einer solchen Zentrale möglich sein, diese Frage kam von Jochen Intelmann. Kann die Kläranlage in das Netz integriert werden? Kann die Gemeinde sich aktiv einbringen? Kann man sich erst später dazu entscheiden, Teilnehmer des Netzes zu werden? Wie lange wird die Umsetzung dauern, sollte es zu einem Beginn des Großprojektes kommen? Wird es notwendig sein, dass Lauenbrück einen eigenen Windpark installiert, damit sich die ganze Sache für die GP Joule lohnt? Was wird der laufende Meter Wärme kosten?

Etwa fünf Jahre wird es dauern

Diese und zahlreiche weitere Fragen wurden gestellt, größtenteils beantwortet und teilweise auch diskutiert. Gesprochen wurde darüber, dass vergleichbare Projekte durchaus auch scheitern können. Im Ergebnis ist klar, dass das Thema vor Ort auf reges Interesse stößt, aber eben auch viele Fragen aufwirft. Gute fünf Jahre rechnet der Referent als Zeitdauer, die notwendig ist, um das Projekt dann am Ende zu realisieren.

Ein finanzielles Risiko, indem das Unternehmen insolvent wird, gehen die Einwohner laut Angaben von Lux nicht ein. Gesetzliche Regelungen sorgen für Absicherung. Abschließend kam die Frage auf, ob Lauenbrück mit der Beauftragung auch die Aufgabe erfüllt, ein kommunales Wärme Netzkonzept zu erstellen. Diese Pflichtaufgabe stellt sich jedoch gar nicht, da Städte und Gemeinden unter 10 000 Einwohner ohnehin nicht zu dieser Planung verpflichtet sind.