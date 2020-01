Zug um Zug zur eigenen Welt

Fintel - Von Lars Warnecke. Kaum zu glauben, aber es ist wahr: Fintel hat einen eigenen Bahnhof. Möchte man von dort jedoch den Zug nehmen, dann landet man entweder im Ruhrgebiet oder in der Heide. Und man müsste schon sehr, sehr klein sein, kaum größer als ein Fingernagel, um in einem der Waggons Platz zu finden. Der Bahnhof, der eins zu eins dem Hamburger nachempfunden ist, nur eben in einem sehr viel minimalistischeren Maßstab – gehört Manfred Schäfer.

Der 74-Jährige ist leidenschaftlicher Modelleisenbahner – mit sichtbarer Liebe zum Detail. „Das, was ich mache, ist kein Hobby, sondern eine Lebensaufgabe“, sagt der Finteler, während er die Trafos für seine Spur-N-Züge bedient. Die erfüllen die Szenerie erst bei voller Fahrt mit Leben – wie auch so manch anderes Modell-Bauwerk in dieser viereinhalb Meter großen, auf Küchenunterschränken montierten Miniatur-Wunderwelt. Hier dampft es (dank E-Zigaretten-Liquid) aus dem Schlot einer Industriezeche, wird die Braunkohle über ein Band zutage gefördert, dort drehen die Flügel einer Windmühle mit einem unter der Platte versteckten Mini-Motor ihre Kreise. Und an anderer Stelle eilt ein Polizeiauto mit blinkendem Blaulicht zum Unfallort. Technische Raffinesse, wohin der Blick auch schweift. Selbst aus dem Bordell – der Kiez lässt grüßen – leuchtet es schön rot. „Meine Frau Heike meint ja immer, das sei kein Bordell, sondern eine Bar“, schmunzelt Schäfer.

Dass er es mit den geografischen Verhältnissen auf seiner aus einem analogen und digitalen System bestehenden Anlage nicht ganz so ernst nimmt – Hamburg, Heide und der „Pott“ liegen unter den holzvertäfelten Dachschrägen dicht beieinander –, hat durchaus seinen berechtigten Grund. „Es sind alles Stationen meines Lebens – und das, was ich hier dargestellt habe, habe ich auch selbst schon einmal erlebt oder zumindest gesehen“, berichtet der Rentner, der früher einmal Fahrlehrer war und vier eigene Schulen besaß.

Auf den Zug gekommen sei er schon als kleiner Junge. „Mit fünf oder sechs Jahren stand ich mal an einem Bahnübergang und sah eine riesige Dampflok an mir vorbeirauschen“, erinnert sich der gebürtige Nordrhein-Westfale. „Das war ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde.“ Dann, im Alter von sieben Jahren, habe er seine erste eigene Modelleisenbahn von den Eltern geschenkt bekommen. „Das war eine H0 von Fleischmann – dazu einen Kreis und eine Weiche.“

Es sollte noch bis ins Erwachsenenalter dauern, bis Schäfer die Modelleisenbahn zu seinem richtigen Hobby, Pardon, zu seiner Lebensaufgabe machte. „Ich war ja als junger Mann erst Zeitsoldat bei der Bundeswehr, habe dort den Fahrlehrerschein gemacht und später meine Schulen eröffnet“, sagt er. Jahre später, Schäfer hat inzwischen einen Sohn, legte er sich eine H0-Anlage zu. „Die stand in meiner alten Heimat im Keller auf einer Tischtennisplatte – mein damals kleiner Sohnemann musste unten immer Löten, ich kümmerte mich um alles, was oben zu erledigen war.“

Irgendwann habe er an der H0-Modelleisenbahn nur noch wenig Gefallen gefunden. „Die Spur-N-Züge fand ich dagegen plötzlich super – also habe ich meine alte Anlage verkauft und mir für das schöne Geld aus einem Gebrauchthandel die kleineren Loks zugelegt.“ Eine kluge Entscheidung, sei man vom geräumigen Domizil im Ruhrgebiet doch in ein kleineres Haus an den Finteler Finkenweg gezogen. Fünf Jahre ist das nun her. „Meine Eisenbahn ist damals natürlich mit umgezogen.“

Und hier steht sie nun, in voller Pracht – seit dem Auszug von Tochter Cathy im ehemaligen Schlafzimmer des Ehepaars Schäfer. Die Tochter, berichtet er, sei ihm aber immer noch eine große Hilfe: „Sie kümmert sich vorwiegend um das Bemalen der Figuren – die sind mir dann doch ein wenig zu klein.“ Die aus Bausätzen zusammengeklebten Modellgebäude der Marke Pola stammen von speziellen Messen – oder aus dem Internet. „Die Fabrikhäuser dieses Herstellers sind extrem realistisch, die Kitschhäuser sehen dagegen fürchterlich aus“, findet Schäfer.

Viele Materialien, aus denen der Modelleisenbahner die detailverliebten Landschaften kreiert, stammen aus der Natur – wie die windschiefen Kieferbäume zum Beispiel, auf die er besonders stolz sei. „Die habe ich aus Zweigen eines Spiräus-Strauchs aus unserem Garten gebastelt.“ Ein wenig Sprühlack drauf und die Illusion ist perfekt. Oder die Kaimauer, deren Steinchen er beim Spazieren gehen vom Wegesrand aufgesammelt hat. Ein kreatives Potenzial ist ihm nun nicht abzusprechen.

Mit seinem Miniatur-Wunderland fertig sei er noch nicht – auch wenn die Anlage in dem recht engen Raum, in dem Schäfer auch eine kleine Bastelecke eingerichtet hat, langsam aber sicher an ihre Grenzen stößt. „Bis auf die Tatsache, dass ja ständig etwas repariert werden muss, möchte ich mir noch ein brennendes Haus zulegen – schön mit Flackerkerzen und schwarz angesprühter Watte“, sieht Schäfer schon das nächste Projekt vor Augen. Und dann, fügt er mit einem breiten Grinsen hinzu, müsse neben dem Hafen ja auch noch die Nordsee ein Stück weit vergrößert werden. Wenn man sich die dahinterliegende Fensterfront wegdenkt, kann man den Horizont wenigstens schon ein bisschen erahnen.

Mehr auf Youtube

Wer sich einen Eindruck von der Anlage machen möchte, kann das bei Youtube tun. Unter dem Namen „Spur N Manni“ hat der Finteler dort drei Videos hochgeladen, die das Szenario in bewegten Bilder zeigen.