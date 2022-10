Ehrung für „Landarzt mit Lehrstuhl“

Von: Ulla Heyne

Teilen

Thomas Lichte nach der Verleihung der Ehrenplakette der Niedersächsischen Ärztekammer. Es ist die höchste Auszeichnung der Kammer im Bundesland. © Fotospektrum/ÄKN

Thomas Lichte wird die Ehrenplakette der Ärztekammer verliehen. Der Landarzt blickt auf eine vielfältige Karriere zurück. Neben seinem Wirken als Hausarzt war er auch als Professor tätig.

Lauenbrück – Als Thomas Lichte erfuhr, dass ihm die Ehrenplakette, die höchste Auszeichnung der Niedersächsischen Ärztekammer, verliehen werden sollte, war seine erste Reaktion: „Was soll denn der Quatsch?“ Heute meint der langjährige Lauenbrücker Allgemeinmediziner: „Das war wohl hanseatisches Understatement, obwohl eigentlich meine Frau aus Hamburg kommt und ich aus Hannover.“

Die Würdigung der Verdienste des Generalisten in der hausärztlichen Versorgung, Lehre und Forschung und nicht zuletzt der Mitarbeit in zahlreichen Gremien und Verbänden, sie sollte eigentlich schon 2020 erfolgen – die Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. Und die Kollegen hielten dicht: Erst 2021 erfuhr der Wahl-Lauenbrücker von der anstehenden Ehrung, die vor Kurzem im Rahmen einer Sitzung der Ärztekammer endlich vollzogen wurde.

Meinen Schlaf habe ich immer bekommen und Wochenenden auch, aber 60 Wochenstunden kamen schon mal zusammen.

Erstrebt hatte Lichte diese Würdigung nicht, wie so einiges in seiner beeindruckenden Vita. Vieles sei auch Zufall gewesen, wie etwa die Stiftungsprofessur in Magdeburg: „Das hat sich so ergeben, als jemand beim Professionalisierungskurs vorschlug, zu zweit mit je einer halben Stelle anzutreten.“

Autor, Kommissionsmitglied und Hausarzt

Die Rede von Laudator Klaus Dieter Kossow muss lang gewesen sein – allein die Mitarbeit in diversen Gremien, darunter der Bundesärztekammer („da kann man was bewegen“), im Landesvorstand und im Weiterbildungsausschuss der Niedersächsischen Ärztekammer dürfte mehrere Seiten gefüllt haben.

Ebenso die Veröffentlichung zahlreicher Fachpublikationen wie der Leitlinie „Angststörungen“ oder der für pflegende Angehörige. Welche der gewürdigten Meriten ihn besonders stolz macht? Die Führung der Praxis und medizinischen Versorgung der hiesigen Bevölkerung, „das durfte nie zu kurz kommen“.

Von der Zufriedenheit seiner Patienten mit „ihrem“ Hausarzt zeugt ein Fotoalbum mit einer Collage aus unzähligen Patientenbildern, die ihm anlässlich der offiziellen Übergabe der Praxis übergeben wurde. Ein emotionaler Moment, wie der 71-Jährige zugibt. Das alles sei allerdings nur mit gut eingespielten Teams möglich – in der Praxis in Lauenbrück ebenso wie in Magdeburg etwa bei der Betreuung von Doktoranden.

Teamplayer und Organisatiosntalent

Wie man das schafft, all diese Säulen der beruflichen Vita parallel unter einen Hut zu bekommen? „Meinen Schlaf habe ich immer bekommen und Wochenenden auch, aber 60 Wochenstunden kamen schon mal zusammen“, meint der Pendler zwischen Lauenbrück und Magdeburg. Patienten und Lehre. Sicher, Selbstorganisation und Strukturierung „bis zur Zwanghaftigkeit“ gehöre dazu, scherzt der auch heute noch als Psychotherapeut für einige wenige Langzeitpatienten tätige Mediziner.

Allgemeinmediziner müssen als Generalisten einen viel größeren Überblick haben.

Aber eben auch die Einbindung des Teams, Befähigung, Zutrauen. Das trage die Praxis auch heute – ein Weg, gegen immer größere Herausforderungen vor allem bürokratischer Art anzukommen. „Formulare und Anträge statt Gespräche“ – das sei heute leider immer mehr gang und gäbe. Schon früh besann sich Lichte auf seine Kernkompetenzen: „Ultraschall, Belastungs- und Langzeit-EKG, das gab es bei uns nicht – das können andere besser.“

Vorurteile gegenüber Hausärzten

Dass nicht nur Fachärzte, sondern auch die Allgemeinmediziner vieles besser können, dafür brach Lichte allerorten eine Lanze. In Gremien, bei der Verbesserung der Aus- und Weiterbildungsbedingungen für Haus- und vor allem Landärzte, und in der Lehre. Dem landläufigen Vorurteil, Hausärzte seien gescheiterte Existenzen, die es nicht zum Facharzt gebracht hätten, tritt er vehement entgegen: „Allgemeinmediziner müssen als Generalisten einen viel größeren Überblick haben.“

Um dies zu gewährleisten, trug er zu einer Anpassung der Approbationszeit bei: Auch auf sein Betreiben hin dürfen heute vier der fünf Jahre außerhalb der Klinik bei verschiedenen Fachärzten absolviert werden. In der jüngsten Vergangenheit habe sich auch gezeigt, dass die Tätigkeit beispielsweise im Vergleich zum Klinikalltag durchaus Vorteile habe, etwa den Wegfall von Nacht- und Wochenenddiensten oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die er seit Jahrzehnten einfordert.

In der eigenen Praxis halten flexible Arbeitszeitmodelle die Kolleginnen bei der Stange. Sie in die Hände gleich zweier kompetenter Nachfolgerinnen zu legen und somit die allgemeinmedizinische Versorgung in Lauenbrück zu sichern, auch das kann sich Lichte auf die Fahnen schreiben.

„In der Krise liegt die Chance“

Er selbst zieht sich immer mehr aus dem beruflichen Geschehen zurück, allerdings Stück für Stück: „Ich arbeite nicht ins Unendliche.“ Und genießt, sich nichts mehr beweisen zu müssen, nur noch Sinnhaftem nachzugehen, keinen Zwängen zu unterliegen. Der Anteil an Romanen auf dem Nachttisch, er nimmt im Vergleich zu den Fachbüchern wieder zu. „In der Krise liegt die Chance“ – das ist sein Lebensmotto, das er sich bei einer Nepalreise als Wandbild malen ließ, und das nun in chinesischen Zeichen in seinem Arbeitszimmer prangt.