Freudenthal-Gesellschaft will von Soltau nach Fintel umziehen

Zu Ehren des berühmten Heimatdichters

Soll Museum und Hort des Freudenthal-Nachlasses werden: Das Freudenthal-Haus in Fintel.

Fintel - Von Wieland Bonath. Der Volks- und Heimatdichter Friedrich Freudenthal (1849-1929) hat seine lebenslange Liebe zu Fintel in seinem wohl bekanntesten Gedicht „Dat Dörp in stille Heide“ so beschrieben: „Ick glööv, ick bün en Stück von di, wi höört tosamen beide, wat hüng süs so mien Hart an di, du Dörp in stille Heide.“