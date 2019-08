„Druckbetankung in allen Bereichen“

Lauenbrück – Jubiläumsfeiern laden förmlich zur Rückschau ein, und dazu, die Meriten des Geehrten ins rechte Licht zu rücken. Das war am Freitag beim Festakt anlässlich des 50. Jubiläums des Landparks Lauenbrück nicht anders. Die Entwicklung, wie sich aus dem von Friedrich-Wilhelm von Schiller gegründeten ehemaligen Wildpark ein Landpark mit naturpädagogischer Ausrichtung, alten Nutztierrassen und vielen visionären Projekten unter dem Mantel einer gemeinnützigen Stiftung entwickelte, dürfte den meisten unter den geladenen Gästen hinlänglich bekannt gewesen sein. Was praktisch alle Reden verdeutlichten, ist die Leidenschaft, die dem Ehepaar von Schiller beim Lenken die Geschicke des „Leuchtturmprojekts mit Strahlkraft über Landkreisgrenzen hinaus“ (O-Ton des stellvertretenden CDU-Landrats Hans-Jürgen Krahn) bescheinigt wird.

Friedrich-Michael von Schiller dankte der Familie von Bothmer, vertreten durch seine Schwester Barbara, die die Neuausrichtung des Parks nach Gründung der Scharnow-Stiftung „Tier hilft Mensch“ 2004 durch Willi Scharnow, einem der geistigen Väter des modernen Pauschaltourismus und Mitbegründer von TUI, mit dem Verkauf des mehr als 20 Hektar großen Geländes ermöglicht hatte. Joachim von Einem, Vorsitzender des Stiftungskuratoriums, zeigte sich „immer wieder überrascht und erfreut über den Ideenreichtum und die Energie, mit der neue Projekte angestoßen werden“.

Das jüngste wurde quasi vor Ort getauft: Die niedersächsische Landwirtschafts- und Ernährungsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) brachte die frohe Botschaft aus Hannover mit, dass das erst vor drei Wochen eingereichte Modellvorhaben „Gesunde Parks und Gärten“ mit 179 000 Euro bezuschusst wird – das entspricht einer hundertprozentigen Finanzierung des Pilotprojekts. Die Ministerin bescheinigte der Hausherrin Katharine von Schiller, die – so klang es bei ihrem Gatten Friedrich-Michael durch, in Zukunft zunehmend die Zügel bei der Leitung des Parks in der Hand halten wird –, äußerste Hartnäckigkeit: „Wahnsinn, wie Sie es geschafft haben, mir eine Druckbetankung in allen Bereichen mitzugeben!“

Hans-Jürgen Krahn, der sich noch an eigene Kindertage im Park erinnerte, lobte dessen „Vielfalt an Tieren, Kultur und Sozialem“. Ein schönes Beispiel für die Bemühungen im sozialen Bereich: Die Sozialunternehmerin Sibilla Pavenstedt eröffnete im Anschluss an die Reden gemeinsam mit den Gästen die Ausstellung „Flagge zeigen für Vielfalt“. hey

