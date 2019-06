Drei Tage volles Programm

Die Feierlichkeiten zu 100. Jubiläum werden am Freitag, 28. Juni, mit einer Zeltdisco eingeleitet. Am Sonnabend, 29. Juni, beginnen die Feierlichkeiten mit dem Empfang der Vereine um 13 Uhr mit anschließendem Festakt ab 13.30 Uhr. Danach marschieren alle Schützen durch das festlich geschmückte Dorf.

Es erwartet alle eine köstlich gedeckte Kaffeetafel mit einem Programm der Helvesieker Jugend und der Spielmannszüge. Um 18 Uhr ist die Pokal- und Preisverteilung und ab 20 Uhr wird im Festzelt mit der Band „Machmalauda“ der Sommernachtsball gefeiert. Der Eintritt kostet fünf Euro im Vorverkauf und sechs Euro an der Abendkasse.

Am Sonntag, 30. Juni., klingt das Jubiläum mit einem Frühschoppen und den „Seppeldeppen“ aus. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Schießtermine zum Pokal- und Preisschießen sind am Dienstag, 18. Juni, bis zum Freitag, 21. Juni, jeweils in der Zeit von 19 bis 22 Uhr.

Rubriklistenbild: © dpa/Lino Mirgeler