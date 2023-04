Erntefest in Vorbereitung: Dorfgemeinschaft Lauenbrück ist in Feierlaune und hat einiges vor

Von: Judith Tausendfreund

Hinnerk Ehlbeck, Max Breuer und Adam Pazdzioch (v.l.) sind Teil des neu gewählten Vorstands. © tausendfreund

Die Dorfgemeinschaft Lauenbrück ist in Planungslaune, unter anderem soll es in diesem Jahr wieder ein Erntefest geben.

Lauenbrück – Bei der Dorfgemeinschaft Lauenbrück (DGL) stehen die Zeichen auf Neustart. Ein neuer Vorstand ist frisch gewählt, alle Beteiligten haben Lust, gemeinsam durchzustarten. „Das war knapp, fast hätte sich der Verein auflösen müssen, aber jetzt kann es richtig gut werden“, weiß García Quintana, genannt Essi, Wirtin der Bahnhofsgaststätte und langjähriges Mitglied der DGL.

Gemeinsam mit Adam Pazdzioch (erster Vorsitzender), Max Breuer (zweiter Vorsitzender), Hinnerk Ehlbeck (Schriftführer), Jörg Böhling (Kassenwart) und natürlich allen anderen Mitgliedern freut sie sich, dass es nun wieder Aktivitäten in Lauenbrück, initiert durch den Verein, geben wird.

Neuer Veranstaltungsort

Ab Mai treffen sich alle, die Lust haben, jeweils am ersten und dritten Freitag, 19.30 bis 22 Uhr, und Samstag, 14.30 bis 17.30 Uhr, im Gebäude der Alten Sparkasse, um dort gemeinsam Spiele zu spielen. „Brettspiele oder Kartenspiele, es kann jeder etwas mitbringen“, erklärt Breuer die Idee. Der Termin freitagabends ist für die Erwachsenen gedacht, der Samstagnachmittag dann für die Kinder.

Weiterhin plant der Verein das Erntefest, welches am 2. September auf dem Gelände von Landwirt Klaus Miesner stattfindet. Diesmal neu ist nicht nur der Veranstaltungsort – bislang wurde das Fest auf dem Platz vor dem Bistro an der Scheune gefeiert – sondern auch, dass es eine Kinderdisco geben wird. „Außerdem sollen die Kinder ihre Fahrräder, Roller und Bollerwagen schmücken. Alle teilnehmenden Kinder erhalten dann eine Medaille von uns“, so Breuer. „Wir sind happy, dass wir so schnell einen neuen Veranstaltungsort finden konnten“, ergänzt Michael Miesner. „Der Platz ist gut, wir sind froh, dass wir dort feiern können“, findet auch Quintana. Die Gemeinde unterstützt die Idee mit dem Erntefest, zum Beispiel, indem sie die Kosten für die Toiletten übernimmt.

Wenn es Dinge gibt, die mit der Gemeinde geklärt werden müssen, haben wir einen kurzen Draht zueinander.

In Zukunft wollen alle Beteiligten Kohltouren planen, aber auch das in Lauenbrück legendäre „Fischerstechen“ auf dem Wiesensee soll es wieder geben. Gegründet wurde der Verein 1994 und das bedeutet, dass im kommenden Jahr ein Jubiläum ansteht – auch ein entsprechendes Fest wird also vorbereitet. Ursprünglich wurde der DGL unter anderem von Arnold Wahlers gegründet. „Wir hatten Konzertkarten gekauft und gemeinsame Fahrten zu diesen Konzerten organisiert“, weiß Jörg Böhling noch – auch er gehört zu den Gründungsmitgliedern. Auch Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD) ist passives Mitglied, „wenn es Dinge gibt, die mit der Gemeinde geklärt werden müssen, haben wir einen kurzen Draht zueinander“.

Ein Anliegen, welches der neu aufgestellte Vorstand ebenfalls angehen will, ist die bessere Integration der zahlreichen Neubürger in die Dorfgemeinschaft. „Wir haben große Neubaugebiete, dort wohnen viele Familien mit Kindern, die wollen wir gerne ,abholen’“, berichtet Pazdzioch, der vor 15 Jahren auch als Neubürger nach Lauenbrück gezogen ist. Generell wünschen sich aktuell alle Beteiligten weitere Mitglieder. Die Gebühren sind überschaubar, der Familienbeitrag beläuft sich pro Jahr auf 50 Euro, Einzelpersonen zahlen ab 25 Jahren 30 Euro, ab 18 Jahren 20 Euro und unter 18 Jahren zehn Euro pro Jahr. In Kürze soll es eine eigene Homepage geben, zu erreichen ist der Verein unter der E-Mail-Adresse dgl-lauenbueck@gmx.de.