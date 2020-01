Mit dem Dorf verwachsen

Draußen im Garten ist es doch am Schönsten – erst recht, wenn die Kinder sich hier so richtig austoben können.

Vahlde - Von Olaf Lang. Beim Gang durch die großen, hohen Räume mit den breiten Fenstern wird klar: Hier, in der Vahlder Kita, ist genug Platz für die bis zu 15 Krippen- und 25 Kindergartenkinder. Alles im Haus wirkt freundlich und praktisch bis ins Detail. „Wir haben das Glück, diese tollen Räume der alten Vahlder Dorfschule und das direkt angrenzende Dorfgemeinschaftshaus nutzen zu können“, erläutert Einrichtungsleiterin Frauke Sablotzke, sichtlich stolz.

Und in der Tat: Seit eh und je versucht man in Vahlde, das Dorf mit seinen Menschen generationenübergreifend in den Kindergartenalltag zu integrieren. Nachhaltigkeit und Regionalität stehen im Mittelpunkt des Konzeptes. So wird beispielsweise der Apfelsaft für das komplette Jahr von den Kindern selber gemacht – angefangen vom Sammeln der Früchte vor der Haustür bis zum Abholen des Saftes aus der Mosterei in Fintel. „Die Kinder lernen, die Dinge viel mehr zu schätzen, als wenn einfach ein gekauftes Produkt auf den Tisch gestellt wird“, weiß Sablotzke. „Durch den neuen Anbau des Krippenbereiches haben wir hier wirklich hervorragende Möglichkeiten.“

Vielleicht liegt es an der mit 25 Grad vorgeschriebenen Raumtemperatur in der Krippe, dass die Bade-Ecke sehr beliebt bei den Lütten ist. Es findet sich für alle möglichen Aktivitäten im Innen- und Außenbereich ein Platz. Und es ist nicht allzu verwunderlich, dass die Schlafräume hauptsächlich nach dem Mittagessen genutzt werden. Es gibt sogar einen separaten Aufenthaltsbereich für Eltern, wenn diese ihre Kinder in deren Anfangszeit in der Kita noch nicht komplett alleine lassen können.

Wenn die Gruppen nicht gerade auf einer der regelmäßig durchgeführten Erkundungstouren durch Vahldes Flora und Fauna unterwegs sind, sind die Kinder sehr viel draußen im naturnahen Garten mit seinem alten Baumbestand – zum Spielen und zum Experimentieren.

Die baulichen Gegebenheiten ermöglichen es, dass die Krippenkinder mit den älteren Kindergartenkindern spontan zusammen sein können. „Das ist besonders für Geschwisterkinder sehr schön und insgesamt profitieren alle Kinder davon“, so Sablotzke.

Die vier Erzieherinnen ermöglichen eine tägliche Betreuung bis 14 Uhr inklusive eines Mittagessens. „Es ist auch möglich, ab einer Mindestanzahl von fünf Kindern verlängerte Öffnungszeiten anzubieten“, sagt die Leiterin. Neben ihr arbeiten noch Ute Lüdemann mit den Kindergartenkindern sowie Maren Block und Tina Pavlowic in der Krippenbetreuung.

Zur Verdeutlichung dieser Werte möchte man sich in Vahlde jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung etwas verändert darstellen. Auf der kürzlich abgehaltenen Elternbeiratssitzung haben die Verantwortlichen den interessierten Teilnehmern aus Politik und Elternschaft das Konzept vorgestellt. Neben der Umbenennung von „Regenbogenkindergarten“ in „Vahlder Landkinder“ soll insbesondere die enge Verbindung zum Dorf mit seinen Menschen und die gelebte Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen.