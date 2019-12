Dirigieren leicht gemacht

Chorsänger lassen sich bei Kurs zum D-Schein fit machen

+ 22 Sänger haben sich zu Chorleitern ausbilden lassen. Foto: Heyne

Fintel/Waffensen – Was macht man mit der Stimmgabel, wie dirigiert man einen 6/4-Takt und wie lassen sich Stimmen ausbilden? Diesen und anderen Fragen gingen unlängst 22 Chorsänger im Rahmen des Kreischorverbands Rotenburg nach, der Mitglied im Chorverband Bremen-Niedersachsen ist. An sieben Samstagen zwischen April und Oktober wurden sie von der Fintelerin Martina von Ahsen, Leiterin zahlreicher Chöre im Umkreis, in Notenschrift, Ton- und Taktarten für die Prüfung zum D-Schein fit gemacht. Neben der Musiktheorie stand jedoch auch das praktische Handwerkszeug der Chorleitung, vor allem das Dirigieren, auf dem Programm.