Grünabfallsammelplatz in Fintel muss umziehen

Von: Lars Warnecke

Noch hat der Sammelplatz sein Domizil nahe der Genossenschaftsmühle an der Lauenbrücker Straße. © Warnecke

Wenn die Genossenschaftsmühle in Fintel ihr Betriebsgelände an der Lauenbrücker Straße erweitert, muss er weichen: der öffentliche Grünabfallsammelplatz. Wohin, das ist noch nicht geklärt. Bis April will sich der Gemeinderat auf einen neuen Standort festlegen.

Fintel – Noch immer werden sie gebraucht, um das loszuwerden, dessen Zeit mal wieder gekommen ist: Grünabfallsammelstellen. Denn ein grünender Garten, erblühende Beete und voll im Laub stehende Bäume sind für viele Menschen ein wünschenswerter Anblick. Doch jedes Jahr heißt es immer wieder aufs Neue: Wohin mit dem, was vor allem im Herbst übrig bleibt?

In Fintel liegt die Antwort an der Lauenbrücker Straße. Dort, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Genossenschaftsmühle, unterhält die Gemeinde – als eine ihrer freiwilligen Aufgaben – einen Laubsammelplatz. Nur sind dessen Tage gezählt: Die Mühle nämlich möchte ihr Betriebsgelände erweitern – der Standort wäre damit auf kurz oder lang hinfällig. Ein neuer Platz muss her. Denn, das ist Konsens im Finteler Gemeinderat: Eine Sammelstelle soll auch in Zukunft für die Bürger vorgehalten werden. Nur an welcher Stelle im Ort? Darum entbrannte in jüngster Sitzung eine lebhafte Debatte. Einige Vorschläge sind dabei bereits in der Vergangenheit laut geworden – etwa von Ratsherr Werner Kahlke (SPD): „Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass hinter einem unserer Gewerbegebiete an der Rotenburger Straße, konkret Am Wasserfeld, eine Möglichkeit bestünde – das ist aber kein Dogma, wir können natürlich weiter nach geeigneten Flächen Ausschau halten.“

Matthias Röhrs (CDU) verwies auf den Druck, sollten vor Ort die Bautätigkeiten beginnen: „Wir sollten es also auf gar keinen Fall auf die lange Bank schieben und in absehbarer Zeit zu einem Ergebnis kommen.“ Ihm schwebe für eine Standortentscheidung das kommende Frühjahr als Zielmarke vor. Das konnte Ines Kleuter, seine Fraktionskollegin, nur gutheißen: „Bis dahin, wenn möglich bis April, sollte sich jeder nochmal Gedanken machen, welche Alternativen es gibt.“ Ihr Vorschlag für einen Fahrplan: Sämtliche bis dahin gesammelten Ideen sollen in interfraktioneller Runde auf den Tisch gebracht und abgewogen werden, um sich anschließend in den Fraktionen nochmals zur Beratung zurückzuziehen.

Ganz schön viel Laub türmt sich auf der Anlage – selbst im Dezember noch. © -

Dass eine Standortsuche nicht Hauptaufgabe der Politik sei, sondern die der Gemeindeverwaltung, die Ratsmitglieder ihr lediglich dabei behilflich sein könnten, darauf verwies indes Hans-Jürgen Schnellrieder (Grüne). „Wenn wir später bauen, ist es eine Maßnahme der Samtgemeinde, dann müssen wir uns eh mit ihr auseinandersetzen.“ Bis April, befand auch er, sollte eine Lösung gefunden worden sein, mit welcher an das Projekt herangegangen werden könne.

Ernste Töne schlug Wilfried Behrens (SPD) an: „Ich appelliere nochmal an die Verwaltung, sich zu bemühen, mit den Eigentümern von Grundstücken an der Rotenburger Straße, wo wir Gewerbe machen können, in Verhandlungen zu treten und möglichst zügig auch zum Ergebnis zu kommen.“ Er erinnerte daran, dass ja schon Vorverhandlungen stattgefunden hätten – „das muss neu aufgegriffen werden“. In der Tat, griff Kahlke den Faden auf, müsste die Verwaltung mit den entsprechenden Besitzern sprechen, „damit wir dann auch Gewerbeflächen erstellen, wo der Sammelplatz hin kann.“

Wie Bürgermeister Claus Aselmann (CDU) dazu ausführte, sei die Idee jedoch an Bedingungen geknüpft, die die Gemeinde im Moment überhaupt nicht erfüllen könne. „Von daher läuft das dort im Moment nicht.“ Das wollte Kahlke so nicht im Raum stehen lassen: „Die Bedingungen zu meinem Vorschlag kannte ich nicht – wenn die zu hoch hängen, heißt das ja nicht, dass man nicht weiterverhandeln kann.“