Nachfolger für Mosterei in Fintel gefunden

Die Mosterei Fintel in Fintel hat eine Zukunft: Julian Wehmann (l.) übernimmt den Betrieb von Marion Hinz und Uwe Engelmann. Der Nachwuchs-Moster muss vom Profi noch viel lernen – ist aber voller Tatendrang. © Kreib

Die Mosterei in Fintel hat mit Julian Wehmann einen neuen Besitzer. Die bisherigen Inhaber Marion Hinz und Uwe Engelmann haben jahrelang einen Nachfolger gesucht. Fast hätten sie den Betrieb geschlossen.

Fintel – „Die Lernkurve muss jetzt steil nach oben gehen“, sagt Julian Wehmann. Sein Lehrmeister für dieses Vorhaben ist Uwe Engelmann. Wehmann und die „Ökologische Wissensakademie“ (ÖWA) aus Hamburg übernehmen die Mosterei in Fintel, die Engelmann und seine Frau Marion Hinz vor 36 Jahren gegründet haben. „Da steckt viel Herzblut drin“, sagt Engelmann über den kleinen Betrieb.

Trotzdem ist er froh, dass es zur Übergabe kommt. „Wir haben fünf Jahre vergeblich einen Nachfolger gesucht.“ Wären die ÖWA und Wehmann nicht gewesen, hätte der Finteler die Mosterei geschlossen. „In der Saison ist das ein Knochenjob“, sagt der Moster. „Und den“, fügt er hinzu, „wollen viele nicht machen.“ Wenn im Herbst Apfelsaison ist, dann sehe es mit der sogenannten Work-Life-Balance nicht ganz so gut aus. Wehmann schreckt das nicht – im Gegenteil: „Ich weiß, was Knochenarbeit ist.“

Der Nachfolger ist voller Tatendrang

Doch nicht nur das Know-how des Mostens, wie etwa hochwertiger, sortenreiner Apfelsaft produziert wird, muss der Wirtschaftsinformatiker jetzt lernen. Auch die Pflege der vielen Streuobstwiesen gehört dazu. Wie wird ein Baum richtig geschnitten? Wann ist der perfekte Zeitpunkt für die Ernte? Tatendrang und Optimismus sind bei Wehmann spürbar: „Wir suchen sogar noch weitere Flächen für Streuobstwiesen.“

Marion Hinze erinnert daran, dass die Arbeit der Mosterei schon immer auf Biodiversität und Nachhaltigkeit ausgerichtet war. „Vor 36 Jahren hat davon nur noch kein Mensch gesprochen.“ Die ÖWA sei der richtige Partner, um dieses Leitbild in die Zukunft zu führen.

Ökologische Wissensakademie Die Ökologische Wissensakademie (ÖWA) ist eine gemeinnützige GmbH aus Hamburg. In Zusammenarbeit mit Landwirten soll die Vereinbarkeit von Naturschutz und der Produktion hochwertiger Lebensmittel vorangebracht werden. Mehr Informationen unter www.öwa.org.

Den beiden Fintelern ist es wichtig, dass ihre Mosterei nicht nur ihre eigenen Säfte produziert, sondern sie weiterhin für jedermann frischen Saft aus den jeweils eigenen Äpfeln herstellt. „Das behalten wir bei“, sagt Wehmann. Die Mindestmenge an Äpfeln müsse aber pro Lieferung bei 300 Kilogramm liegen. „Nur ein Korb voll lohnt sich nicht“, sagt Engelmann. „Wer mit anderen zusammen erntet, hat ganz schnell mehr als 300 Kilo gepflückt“, ergänzt Hinz. Die meistens Mostereien in der Region, an die sich Private wie auch Obstbauern wenden konnten, hätten in den vergangenen Jahren dichtgemacht, bedauert Engelmann.

Zehn mal machen, dann sitzt die Sache.

Seine Frau ergänzt: „Da ist vieles überhaupt nicht durchdacht.“ Denn die Zahl – auch staatlich geförderter – Streuobstwiesen habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Wohin aber mit den Äpfeln, wenn es keine kleinen Mostereien mehr gibt, die nicht nur zentnerweise die Früchte abnehmen? „Die bleiben als Fallobst liegen“, so Hinz – was eine Verschwendung von Lebensmitteln gleichkomme.

Die beiden Mostereigründer und ihr Nachfolger stehen in der Halle mit der Obstpresse, Tanks von 1 000 bis 3 000 Litern und der Waschanlage für die Pfandflaschen. „Wir haben alle paar Jahre erweitert“, sagt Engelmann. Im Eingang des Betriebsgebäudes steht noch die kleine Handpresse, mit der die beiden angefangen haben. „Zuerst nur für uns, dann auch für Freunde und die Nachfrage wurde schließlich immer größer“, blickt Engelmann auf die Anfangszeit zurück.

Das neue Team braucht noch Hilfe

Die ÖWA und den Neu-Moster lassen Hinz und Engelmann erst einmal nicht allein. „In dieser Saison bin ich noch voll dabei“, so der Finteler. Allerdings, daraus macht er keinen Hehl, freue er sich, anschließend mehr Zeit zu haben. „Es hätte nicht so sein dürfen, dass ich irgendwann mit dem Rollator in den Betrieb gerollt wäre“, schildert er das Szenario, das nach langer Suche abgewendet ist. Auf seine Hilfe wird das neue Team aber auch im kommenden Jahr angewiesen sein. „Wenn Apfelzeit ist, dann muss ich mein Handy mit in den Garten nehmen“, sagt er. Im Notfall, wenn es etwa bei den Maschinen hake, sei er zur Stelle.

Sein Nachfolger bringt eine der Herausforderungen auf den Punkt: „Das Wissen aus Uwes Kopf muss digitalisiert werden.“ Das sei nicht „so meins gewesen“, meint der erfahrene Moster. Jeder Handgriff werde derzeit aufgezeichnet und aufbereitet. „In Sachen Digitalisierung und Marketing sind wir von der ÖWA gut“, so Wehmann. Das hört sich nach einer funktionierenden Kombination an: Über Jahrzehnte gesammeltes praktisches Wissen und handwerkliche Fähigkeiten von Uwe Engelmann in Verbindung mit modernen, digitalen Wegen der ÖWA.

Für Marion Hinz und Uwe Engelmann zählt vor allem eins: Es geht weiter. Denn die Mosterei ist für sie viel mehr als nur ihr kleiner Betrieb. „Fast schon wie ein Kind, das jetzt erwachsen geworden ist und ausfliegt.“ Und Neu-Moster Wehmann bleibt bei seiner positiven Grundhaltung: „Zehn mal machen, dann habe ich es bestimmt so langsam drauf.“