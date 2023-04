Die Finteler „Hühnertage“ finden in der Töpferei von Edda Barth-Golz statt

Von: Judith Tausendfreund

Schon jetzt gibt es viele Osterpräsente in der Werkstatt. © Tausendfreund

Im Finteler Papenhus verbergen sich viele Schätze: Keramik-Kunstwerke von Edda Barth-Golz, aber auch angelegte Teiche, ein Bienenstock und vor allem der Hühnerstall. Diesen öffnet die Künstlerin während der „Hühnertage“, die vom 22. und 23. April stattfinden. Aber auch an Ostern dürfen Besucher gerne vorbei kommen. Ehemann Rainer Golz sorgt für frischen Butterkuchen.

Fintel – Wenn Edda Barth-Golz und Rainer Golz von ihren Hühnern und ihrem Hühnerstall sprechen, meint man schnell, die Tiere seien lebendig. Doch nein, um dies direkt zu sagen: Es sind keine lebenden Hühner. Die beiden sprechen von den getöpferten Wesen, die im Papenhus quasi an jeder Ecke stehen oder auch hängen. Allerdings sind die Hühner für die Künstlerin durchaus lebendig, „ich kenne meine Hühner ganz genau und ja, die kommunizieren untereinander, die erzählen sich was“.

Edda Barth-Golz lädt in ihren Hühnerstall ein. © Tausendfreund

In der Tat, wer genau hinsieht, bemerkt, dass die Hühner auf den meisten Kunstobjekte so plaziert sind, dass sie durchaus im Gespräch miteinander sein könnten. Das ist kein Zufall. Edda Barth-Golz hat die Hühnertage, die am Wochenende vom 22. und 23. April, jeweils von 14 bis 18 Uhr, wieder am Moordamm 1 in Fintel stattfinden, auch deshalb ins Leben gerufen, damit die Menschen, die sich für ihre Kunst interessieren, miteinander ins Gespräch kommen können. „Ich gestalte Zaunhühner, dementsprechend sind die Tiere auch im Vorbeigehen auf dem Zaun zu sehen, und das begeistert viele, die vorbei kommen“, weiß sie.

Die Hühner sind kommunikativ

Auf die Idee mit den Hühnern ist die Künstlerin vor Jahren zufällig gekommen, seitdem hat sie immer wieder neue und weitere Hühner kreiert. In ganz Deutschland seien ihre Tiere inzwischen unterwegs. „Das wird auch oft nachgemacht, natürlich ärgert mich das“, so Barth-Golz. Ändern kann sie das nicht, aber wenn sie Nachahmer sieht, spricht sie diese auch direkt an: „Es ist schade, dass die Leute keine eigenen Ideen entwickeln können“.

Die Hühner sind das Markenzeichen von Edda Barth-Golz. © Tausendfreund

Ihre Töpfereien an sich sind schon bewunderswert und auch gerade zur Osterzeit ein passender Hingucker. Dennoch finden die beiden Tage, die im Grunde eine Frühjahrsausstellung sind, nun erst nach Ostern statt. „Das Wetter spielt einfach nicht mit, wir wollen den Garten bis dahin noch entsprechend vorbereitet haben und dazu brauchen wir ein paar wärmere Tage“, ergänzt Rainer Golz. Er sorgt während der Ausstellung für selbstgebackenen Butterkuchen, voran aber mit Edda gemeinsam auch für den sehenswerten Garten. Die beiden pflegen das 4 300 Quadratmeter große Grundstück so, dass es für die Besucher vieles zu entdecken gibt – gleichzeitig ernähren sie sich den Sommer über oft von den hier geernteten Obst und Gemüse-Sorten. In Hochbeeten ziehen sich die beiden Tomaten und Gurken. Zwei Teiche zieren den Garten. Eine Schmiede und ein Bienenstock gehören ebenso zum Inventar wie die Sonnenuntergangs-Bank oder die kleine Hütte, in der man sogar übernachten kann. Viele weitere Details machen das ganze Areal zu einem Schmuckstück, an dem man sich so schnell nicht satt sieht. Auch das Papenhus, welches teilweise aus dem Jahr 1867 stammt, gehört mit zu den Dingen, die man hier bewundern kann.

Die Lichthäuser sorgen für Atmosphäre. © TAUSENDFREUND

Edda Barth-Golz töpfert seit 40 Jahren, seit 15 Jahren ist sie hauptberuflich mit ihren Kunstwerken unterwegs. In früheren Jahren war sie als Familientherapeutin engagiert, auch „therapeutisches Töpfern“ bietet sie an. Neben den getöpferten Hühner haben einige Tiere aus dem Tierschutz hier im Papenhus einen Unterschlupf gefunden. Die Einnahmen, die von den beiden über den Verkauf von Kaffee und Kuchen generiert werden, spenden sie zugunsten von verschiedenen Tierhilfsprojekten.

Zu den Hühnertagen werden weitere Handwerker vor Ort sein

Zu den Hühnertagen werden einige weitere Handwerker auf dem Gelände sein. Mit von der Partie ist der Schmiedemeister Arnold Kahnenbley aus Buchholz in der Nordheide, ein Imker ist dabei, die Besucher können Honig erwerben, René Schönfeld, der mit Weiden arbeitet, und weitere Kunsthandwerker zeigen neben Edda Barth-Golz ihr Gewerk. Für Kinder wird es die Möglichkeit geben, sich mit Filzarbeiten zu beschäftigen. Mehrere hundert Besucher kommen erfahrungsgemäß zu den Hühnertagen, auch daher ist es wichtig, dass bis zu diesem Zeitpunkt der aktuell nach wie vor etwas nasse Garten noch trocknet.

Auch jetzt an Ostern werden die Gastgeber vor Ort sein, Ausflügler sind willkommen – vielleicht sucht der ein oder andere noch ein Ostergeschenk.