„Wie eine Antenne“: Rachid Chaibou aus Helvesiek behandelt seine Klienten mit heilenden Händen

Von: Lars Warnecke

Erstmal ein Glas marokkanischen Tee: Rachid Chaibou nennt sich selbst einen anzestralen Heiler. Die Gabe sei von seinen Vorfahren auf ihn übergegangen, sagt er. © lw

Rachid Chaibou ist weder Arzt noch Psychologe. Dennoch behandelt er Menschen mit ganz unterschiedlichen Beschwerden – als anzestraler Heiler, wie er sich nennt.

Helvesiek – Stillschweigend steht Rachid Chaibou an der Liege und hält die ausgestreckten Hände über Bauch und Brustkorb seiner Klientin. Die wirkt mit den eng an den Körper gelegten Armen und den geschlossenen Augen wie leblos. Nur Kerzen erhellen den Raum. Eingangs hat der gebürtige Marokkaner auf Arabisch ein Gebet gesprochen. In dem will er um Zulassung bitten.

Die junge Frau, die sich unter die Hände des 48-Jährigen begeben hat, spürt jetzt ein „wohlig-warmes Gefühl“, das ihren Körper durchströmt. Es sei die Energie, die nicht von ihm selbst komme, sondern die er aus der geistlichen Welt empfange, wird Chaibou im Anschluss an die Zeremonie sagen. Woher genau das könne er selbst gar nicht beschreiben. „Es ist wie eine Antenne“, versucht er seine Gabe darzustellen. Eine Gabe, die man nicht erlernen könnte, sondern ihm angeboren sei. Und die es ihm seinen Worten nach möglich mache, körperliche und seelische Beschwerden anderer Menschen zu lindern – wenn die sich denn darauf einlassen würden.

„Ich wusste schon immer, dass ich anders bin“, berichtet der gebürtige Marokkaner, der hauptberuflich mit beiden Beinen fest im Diesseits steht: Chaibou arbeitet nämlich als Verkehrsleiter bei der Luftaufsichtsbehörde am Bremer Flughafen. Vor fünf Jahren ist er von Verden nach Helvesiek gezogen. Dort, an der Großen Straße, ist der dreifache Vater zu Hause, dort bietet er in einem Praxisraum auf nur wenigen Quadratmetern seine Dienste an. Mit denen hat er sich im März 2022 selbstständig gemacht. Anzestraler Heiler nennt er sich. Anzestral ist Latein und bedeutet übersetzt so viel wie „von den Vorfahren ererbt“. Zu Festpreisen begeben sich seine Klienten nicht in seine Obhut – „jeder zahlt das, was er meint, was es ihm wert ist.“ Ohnehin, betont er, gehe es ihm in seiner Nebentätigkeit nicht um finanzielle Aspekte. „Ich fühle mich einfach dazu berufen, anderen zu helfen – und die Betroffenen danken es mir.“

Spontanheilung nicht möglich

Tatsächlich könne auch er kleine Wunder bewirken – dann, wenn seine Hände ins Spiel kommen. Eine Spontanheilung, betont er, sei natürlich nicht möglich. Da gebe es andere, die behaupten würden, so etwas zu können. „Ich selbst bekämpfe ja auch nicht die Ursache, sondern unterstütze die Menschen, zurück zu ihrer Kraft und Energie zu finden, dass sie innerlich ihren Mut fassen, wieder auf die Beine zu kommen.“

Wie hier seine Vorfahren ins Spiel kommen – Stichwort „anzestral“? Bis heute, erzählt er, seien Magie und Zauberei in Marokko noch weit verbreitet – anders als in der rationalen westlichen Welt, wo der Glaube an eine spirituelle Welt mit geisterhaften Gestalten oder Kräften oft nur müde belächelt wird. „Meine Wurzeln liegen in einem Berber-Stamm aus dem Atlasgebirge, in dem in der Vergangenheit schon viele Heiler geboren wurden, die etwas vollbracht haben, was andere nicht verstehen“, sagt Chaibou. Für die seien mitunter sogar Tempel gebaut worden.

Der Helvesieker bei der Arbeit: „Viele meiner Klienten fallen durch den Energiefluss in einen tiefen Schlaf.“ © -

Auch seine Urgroßmutter, die er selbst noch kennengelernt habe – sie sei 1994 mit 113 Jahren gestorben – habe durch das Auflegen ihrer Hände Menschen heilen können. „Ich war als Junge fast nie beim Arzt, sondern immer nur bei ihr.“ Wie ihm seine Mutter später verraten habe, soll er mit Blutstropfen in den Augen zur Welt gekommen sein – im Glauben seines Stammes ein sicheres Zeichen dafür, dass die Gabe in seiner Familienlinie auch auf ihn übergegangen sei. „Ab da ging es los, dass ich mich anders entwickelt habe, als andere Kinder.“ Feinfühlig sei er gewesen, habe tiefes Mitleid empfunden für Menschen, die gesundheitlich gehandicapt waren. Darüber hinaus will er eine Präsenz um sich herum gespürt haben, die er sich anfangs gar nicht habe erklären können. Und selbst seherische Fähigkeiten habe er an sich entdeckt, etwa den Tod des Großvaters eine Woche vor dessen Ableben vor seinem inneren Auge kommen sehen. „Das hat mir als Zwölfjähriger, der ich damals war, schon ziemlich große Angst gemacht, also habe ich es ausgeblendet“, erzählt er. Erst im höheren Alter, mit 43, habe er gelernt, die Gabe zu hundert Prozent anzunehmen, nachdem er sich in Büchern näher mit dem Thema befasst hatte.

Einordnung aus schulmedizinischer Sicht

Dass der Erfolg einer medizinischen Behandlung von vielen Faktoren abhängig ist, weiß auch die Schulmedizin, ordnet Lars Wißmann das Thema ein. Er ist Pressesprecher und Theologischer Direktor am Rotenburger Agaplesion Diakonieklinikum. Ihm zufolge hätten neben der reinen medizinischen Einflussnahme, also Operation, Medikation und Behandlung, auch Kontextfaktoren wie psychische Erlebnisse und emotionale Konditionen, familiär-systemische Settings, spirituell-religiöse Überzeugungen, kommunikative Einbettungen medizinischer Interventionen und die Beziehungsgestaltung zwischen Rezipient und Behandler wesentliche Effekte auf die Genesung von Patienten. „Die Wirkungen sind komplex; die medizinische und die angrenzenden Wissenschaften beschäftigen sich in der Forschung und in der Behandlung damit“, sagt Wißmann. Auch im Diako werde der Ansatz einer ganzheitlichen Patientenversorgung zugrunde gelegt.

Wie viele Klienten ihn inzwischen schon aufgesucht hätten, will Rachid Chaibou nicht verraten. Nur so viel: „Es sind nicht wenige.“ Selbst aus Berlin und Mainz seien schon Hilfesuchende zu ihm nach Helvesiek gekommen. Männer, Frauen, Kinder – mit den unterschiedlichsten Beschwerden. Werbung betreibt der 48-Jährige nicht – er wird weiterempfohlen. Entsprechend hoch dürften doch die Erfolgsquoten sein, oder? „Ja, ich bekomme gute Resonanz“, sagt er. „Ich möchte aber nicht arrogant erscheinen – das Bild des Heilers ist hierzulande ganz schön beschmutzt worden, deswegen bin ich vorsichtig, was das angeht.“

Jetzt steht aber schon wieder der nächste Klient auf der Matte. Und wie alle anderen Hilfesuchenden auch begrüßt Rachid Chaibou diesen erstmal mit einem Glas marokkanischen Pfefferminztee.