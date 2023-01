Eurostrand Fintel setzt nach einem halben Jahrhundert stärker auf Vernetzung

Von: Ulla Heyne

Volle Kraft voraus mit klaren Ansagen, nicht nur mit dem neuen Polizei-Tretboot: Marketingleiterin Britta Adrians und Hoteldirektor Igor Schildhauer planen für die Zukunft. © Heyne

Zum 50-jährigen Bestehen schlägt das Eurostrand-Resort in Fintel einen neuen Kurs ein: Das etablierte Segment des Partytourismus soll zunehmend durch individuelle Angebote und die Einbindung der Region ergänzt werden.

Fintel – Montagmittag, im Eurostrand Fintel ist es relativ ruhig. Die Gäste vom Partywochenende sind am Sonntag abgereist. In der großen, nach tausenden Sausen etwas in die Jahre gekommenen „Eurotropic“-Halle mit vielen eingedeckten Tischen zwischen üppigen Grünpflanzen, durch die sich ein kleiner Bach schlängelt, kümmern sich zwei Techniker um die Leinwand hinter der flachen Bühne.

Im Tagungscenter hört man das Gemurmel von Anzugträgern. Die Heidelounge am anderen Ende des mehr als 50 Hektar großen Geländes mit Übernachtungsmöglichkeiten für mehr als 600 Gäste erstrahlt dagegen im modernsten Schick.

Gerade mal ein halbes Jahr alt ist die Lounge und ein Paradebeispiel für den Paradigmenwechsel in Deutschlands ehemals berüchtigtem Partyresort: Sie atmet mehr Ruhe, die Hinwendung zu vielfältigen individuellen Formaten und Zielgruppen und vor allem die verstärkte Öffnung nach außen – auch Gäste aus der Nachbarschaft sind hier gern gesehen, „das hat sich nur noch nicht herumgesprochen“. Das sagt einer, der es wissen muss, hat er die Geschicke des Eurostrand doch seit 13 Jahren begleitet. Anfänglich als Auszubildender, ist Igor Schildhauer inzwischen Hoteldirektor.

Er kennt die Gerüchte um das Resort, den Ruf der Partydestination, die in der „Feier-Hochsaison“ ab September regelmäßig mit dem „Fun-Express“ mit eigener rollenden Tanzfläche angefahren wird, in der einheimischen Bevölkerung. „Wenn am Wochenende mal eine Bank im Ort umgestoßen wird, heißt es gleich: ,Das waren die Besoffenen vom Eurostrand‘“, fasst er die Klischees in einem Bild zusammen. Sicherlich: Manche Gäste würden schon mal über die Stränge schlagen, „aber das sind vielleicht fünf Prozent – über die restlichen 95 spricht niemand“, weiß der Scheeßeler.

Die Zeiten ändern sich: Früher galt das Motto „Der Gast ist König“, heute habe sich der Fokus zugunsten des Mitarbeiterwohls verschoben. Den insgesamt mehr als 400 Mitarbeitern hier und im Resort in Leiwen an der Mosel stärke man den Rücken, durch Spielregeln und klare Worte der Security. Wer sich nicht benimmt, fliegt nach einer Verwarnung raus, „in den meisten Fällen reicht aber die gelbe Karte“, so Schildhauer. Vom „Ballermann“-Image möchte man Abstand nehmen, beim Essen gilt ein gewisser Dresscode, Adiletten und Tanktop beim Dinner werden freundlich, aber bestimmt eine Absage erteilt. Die Hoch-Zeit der Kegelclubs ist vorbei, heute kommen vermehrt Freundesgruppen, „viele kennen sich von hier und verabreden sich immer wieder“, weiß Marketingleiterin Britta Adrians. Der Ruf der Kontaktbörse, ist er noch gerechtfertigt? „Wir wollen Menschen zusammenbringen“, betont Schildhauer. Man achte bei Gruppenbuchungen schon auf gutes Gleichgewicht der Geschlechter, „damit die Leute gute Partys feiern können. Was sie draus machen, ist jedem selbst überlassen“.

In der Hochsaison im Spätsommer feiern bis zu 600 Gäste in der „Eurotropics“-Halle. © -

Wenn, was ab und an vorkommt, Geburtsanzeigen von Paaren kommen, die sich hier gefunden und inzwischen eine Familie gegründet haben, „dann freut einen das doch“, ergänzt Adrians.

Das Partysegment bleibe wichtig, doch in den vergangenen Jahren wurden, auch im Zuge des Umdenkens in der Coronazeit, zunehmend neue Formate entwickelt. „Das Naturerlebnis ist nicht mehr der Generation Ü50 vorbehalten“, so Adrians. Inzwischen halten hier Startups ihre Seminare als Gegenentwurf zur Reizüberflutung der Metropolen ab. „Jüngere Paare kommen, um zu wandern oder einfach mal ein Buch zu lesen – man achtet mehr auf sich selbst“, hat die Hamburgerin festgestellt.

Ein Gruß an die Lieben daheim – im Resort fanden schon so manche Pärchen zusammen. © -

Diesen Bedürfnissen tragen neue Angebote mit Ausflügen in die Region in Kleingruppen Rechnung. Dabei werde das Netzwerk mit regionalen Anbietern immer wichtiger: „Wir wollen die Einheimischen mitnehmen“, unterstreicht Schildhauer, „es ist an der Zeit, die früher gewollte Blase platzen zu lassen!“ So sind die früher verschmähten „Externen“ ohne All-Inclusive-Bändchen heute auch gern bei den Themenbuffets von Thai über serbisch bis Südtirol gesehen, auch andere Aktivitäten vom Wellnessbereich bis zu den nagelneuen Tretbooten im Polizei- oder „Hello Kitty“-Design können auf Anfrage gebucht werden. Nach Schüler-Schwimmkursen liebäugele eine Schule aus der Umgebung schon mit Ausflügen auf dem resorteigenen Badeteich.

Auch in der Jubiläumswoche im August soll der Fokus auf „Feiern mit der Region“ liegen: Unter den Wegbegleitern, die in 50 Jahren den Wandel vom „Campingplatz mit Programm“ zum All-inclusive-Resort mit Wellnessbereich und Shows miterlebt haben, sind auch die Nachbarn am Tag der Offenen Tür mit regionalem Markt am 20. August ausdrücklich erwünschte Gäste – endlich.