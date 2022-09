Landtagswahl: Samtgemeinde Fintel verschickt 6 150 Benachrichtigungen

Von: Lars Warnecke

Teilen

Wer möchte, kann bereits jetzt seine Stimme im Rathaus der Samtgemeinde Fintel in Lauenbrück abgeben. © Warnecke

Noch bleibt gut eineinhalb Wochen Zeit bis zur Landtagswahl am 9. Oktober. Die Kommunen in Niedersachsen befinden sich organisatorisch im Endspurt - so auch die Samtgemeinde Fintel. Fast schon eine Sonderrolle nimmt die Briefwahl ein: Die Zahl der Menschen, die nicht mehr im Wahllokal ihre Kreuzchen machen, steigt stetig weiter.

Lauenbrück – Die Landtagswahl am 9. Oktober wirft natürlich auch in der Samtgemeinde Fintel ihre Schatten voraus. „Inzwischen“, sagt Stefanie Stargardt vom Bürgerbüro im Rathaus, „müsste jeder Wahlberechtigte auch seine Benachrichtigungskarte erhalten haben.“ Stichtag für die Eintragung ins Wählerverzeichnis sei der 28. August gewesen. Alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten im Bundesland Niedersachsen eine Wohnung innehaben und am Stichtag mit Hauptwohnung in der Samtgemeinde gemeldet sind, seien automatisch in das örtliche Verzeichnis eingetragen, gibt Stargardt Auskunft.

Gezählt wurden 6 150 Wahlberechtigte (davon 378 Erstwähler), die spätestens bis zum 18. September Post bekommen haben sollten. „Und wenn nicht, was wir natürlich nicht hoffen, ist das auch nicht schlimm“, so die Verwaltungsmitarbeiterin, die sich gemeinsam mit Olaf Böhling vom Fachdienst Personal & Steuerung maßgeblich um die Wahlvorbereitung kümmert. Immerhin seien die Leute ja trotzdem im Verzeichnis eingetragen, dementsprechend dürften sie auch dann wählen, wenn sie statt der Benachrichtigung ein Ausweisdokument vorlegen. „Das klappt auch.“

Was ihren Worten nach dieses Mal jedoch nicht geklappt habe: Bei der Versendung der Karten sei es durch die Post teilweise zu zeitlichen Verzögerungen gekommen, die so nicht vorgesehen waren. „Wir hatten hier deshalb schon viele Anrufer, die meinten, sie hätten ihre Karte noch gar nicht bekommen, während der Nachbar oder die Ehefrau sie schon in der Hand halte.“

Die Samtgemeinde Fintel gehört zum Wahlkreis 53 (Rotenburg, Oyten, Ottersberg). In der Samtgemeinde wird wieder in den bekannten sieben Wahlbezirken beziehungsweise Wahllokalen gewählt: zwei in der Grundschule Fintel, eines in der ehemaligen Schule Helvesiek, zwei in Lauenbrück (Rathaus und Fintauschule), eines in der Grundschule Stemmen sowie ein Wahllokal im Dorfgemeinschaftshaus Vahlde.

In jedem Wahlbezirk wird ein Wahlvorstand, der aus acht Personen besteht, am Wahlsonntag den Ablauf begleiten, anschließend, ab 18 Uhr die Stimmen auszählen, um die Ergebnisse am Abend der Samtgemeinde-Verwaltung zu melden. „Wir pflegen das Ganze dann hier am Computer im kreisweit eingesetzten Votemanager-Programm ein“, erläutert sie das Prozedere. Anschließend sei Feierabend. „Ich schätze mal, dass wir spätestes um 20.30 Uhr mit allem durch sein werden – das geht bei einer Landtagswahl doch immer recht fix.“ Anders als etwa bei der letztjährigen Kommunal- und Bundestagswahl: „Damals hat die Briefwahl viel Zeit in Anspruch genommen – da haben wir bis fünf Uhr morgens noch auszählen müssen.“

Die 51 Wahlvorstandsmitglieder wurden bereits berufen, am Freitag vor der Wahl findet für sie im Rathaussaal noch eine Schulung in Präsenz statt. „Sollte es kurzfristig zu Absagen und Ausfällen kommen, können wir notfalls auch noch auf unser eigenes Personal zurückgreifen, das sich dann ins Wahllokal setzt“, sagt die Fachdienstleiterin, die sich seit Mai mit der Vorbereitung befasst – natürlich alles in Teamarbeit.

Stefanie Stargardt, Fachdienstleiterin Bürgerservice im Rathaus, hat bei der Landtagswahl den Überblick. © -

Wer schon jetzt per Briefwahl im Rathaus wählen möchte, kann dies während der Öffnungszeiten tun. Dort ist im Foyer eine Wahlurne aufgestellt. Alle, die am 9. Oktober nicht in einem Wahllokal wählen und auch nicht zuvor ins Rathaus kommen möchten, können seit Anfang September online einen Briefwahlantrag auf der Internetseite der Samtgemeinde Fintel stellen. „Wer die Möglichkeit dazu hat, sollte bitte davon auch Gebrauch machen, da es uns schon unwahrscheinlich entlasten würde“, appelliert Stargardt. Die Unterlagen würden, nachdem man im Rathaus bei der elektronischen Übermittlung nur noch einen Knopfdruck tätigen müsse, dann umgehend zugesandt; telefonische Anträge seien indes nicht zulässig. Wer für eine andere Person Briefwahlunterlagen beantragen oder abholen möchte, muss eine entsprechende schriftliche Vollmacht vorlegen. Abgeholt werden können Briefwahlunterlagen für maximal vier andere Wahlberechtigte. Der Wahlscheinantrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung enthält dafür entsprechende Vordrucke.

Was die Verwaltungsfrau feststellt: Die Briefwahl wird auch in der Samtgemeinde immer beliebter. Bis Mittwochmorgen hatten bereits 12,2 Prozent der wahlberechtigten Bürger so ihr Votum für die Landtagswahl abgegeben – das sind 750 Briefwähler und damit jetzt schon deutlich mehr als zur Wahl vor fünf Jahren. „Damals waren es bis zum Ende summa summarum 630 Briefwähler“, weiß Stefanie Stargardt, die seit mehr als 20 Jahren schon im Lauenbrücker Rathaus arbeitet. Die Entwicklung decke sich aber offenbar mit einem bundesweiten Trend.

Insgesamt lag die Wahlbeteiligung in der Samtgemeinde 2017 übrigens bei 67 Prozent. „Ich kann mir gut vorstellen, dass durch die nun schon höhere Briefwahlbeteiligung auch die Wahlbeteiligung insgesamt noch ein Stück höher ausfällt“, meint die Rathausmitarbeiterin. Damals hatte der Vahlder Tobias Koch, Direktkandidat der SPD, in seiner Heimatkommune deutlich mehr Erststimmen einfahren können als dessen Mitbewerber von der CDU, Eike Holsten. In der Gesamtschau der ausgezählten Erststimmen im hiesigen Wahlkreis reichte es derweil für Koch für ein Direktmandat im Landesparlament nicht. Bei den Zweitstimmen unterlag die SPD (34,83 Prozent) der CDU (36,34) knapp.